Підручний та Прима стартуватимуть в спринті на чемпіонаті Європи

23-го лютого в білоруських Раубичах чоловічою спринтерською гонкою продовжиться чемпіонат Європи-2019 з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився із тим, хто представлятиме збірну України.
Про це повідомляє Український біатлон.
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Біатлон
Раубичі, Білорусь
Спринт. Чоловіки (10:00)
12. Дмитро Підручний
18. Артем Прима
44. Руслан Ткаленко
56. Сергій Семенов
92. Артем Тищенко
110. Тарас Лесюк
Нагадаємо, Україна назвала склад на юніорський чемпіонат Європи
Джерело - Чемпіон.