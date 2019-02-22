Підручний та Прима стартуватимуть в спринті на чемпіонаті Європи

23-го лютого в білоруських Раубичах чоловічою спринтерською гонкою продовжиться чемпіонат Європи-2019 з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився із тим, хто представлятиме збірну України.

Про це повідомляє Український біатлон.

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Біатлон

Раубичі, Білорусь

Спринт. Чоловіки (10:00)

12. Дмитро Підручний

18. Артем Прима

44. Руслан Ткаленко

56. Сергій Семенов

92. Артем Тищенко

110. Тарас Лесюк

Нагадаємо, Україна назвала склад на юніорський чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.