Україна назвала склад на юніорський чемпіонат Європи

Завершальний старт сезону серед юніорів відбудеться з 6 по 10 березня в Шушені (Норвегія). У програмі чемпіонату Європи індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування і дві змішані естафети.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Тренери назвали склад збірної України на юніорський чемпіонат Європи:

Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Юніори: Катерина Бех, Валерія Дмитренко, Христина Дмитренко, Любов Кипяченкова, Ганна Коваленко, Ганна Кривоніс, Анастасія Рассказова.

Юніори: Роман Боровик, Руслан Бригадир, Євгеній Івченко, Владислав Кошовецт, Юрій Ситник, Сергій Телень, Богдан Цимбал.

Особливе значення чемпіонат Європи матиме для Катерини Бех - дворазова чемпіонка світу в Шушені посперечається за перемогу в загальному заліку Юніорського Кубку IBU. Зараз українка відстає від німки Хенни Кебінгер на 33 очки.

Нагадаємо, Україна провалила одиночний мікст на чемпіонаті Європи.

Джерело - biathlon.com.ua.