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Журавок: Стріляти було не так важко, як бігти

Сьогодні 08:53 161 0
Журавок: Стріляти було не так важко, як бігти

У індивідуальній гонці на Чемпіонаті Європи потрібно було спокійно працювати на вогневих рубежах.

Так вважає срібна призерка першості Юлія Журавок.

"Попри вітер, мені стріляти було не так важко, як бігти. Коли мене на першому колі наздогнала Валя Семеренко, я думала: "Нехай біжить уже попереду, а я якось сама буду". Але ні, я взяла себе в руки, вирішила потерпіти і просто трималася за нею. А на рубежі — просто грамотно працювала, була зосереджена і дуже уважна до вітру.

Приїхала на першу стрільбу — зробила поправку, приїхала на другу — ще раз зробила поправку, і все. Просто потрібно було працювати спокійно і так, як я вмію. Фізично відчуваю себе трохи краще, ніж до цього", - заявила біатлоністка.

Нагадаємо, Журавок з Підручним долатимуть сингл-мікст.

Джерело - Український біатлон.

#Чемпіонат Європи, #IBU, #срібло, #срібна медаль, #Раубичі
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