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Прокунін: Хочу відзначити Бондар

Сьогодні 12:27 798 0
Прокунін: Хочу відзначити Бондар

Андрію Прокуніну сподобався виступ Яни Бондар у змішаній естафеті.

Про це заявив наставник жіночої команди в інтерв'ю Українському біатлону.

"Хочу відзначити Яну Бондар, яка пристойно провела свій етап. Можливо, цього не видно на загальному тлі, але під час аналізу гонки видно, що ходом вона програла не так багато, і якби не промахи, виглядала дуже непогано. У Наді Бєлкіної, на жаль, катастрофічним було останнє коло. Але загалом дівчата відпрацювали добре, за винятком якості стрільби", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, раніше керманич збірної розповів про проблеми з лижами. Також він зазначив, що команда набрала резервним складом стільки ж очок, скільки й основним.

Джерело - Український біатлон.

#Кубок світу, #Солт-лейк-сіті, #IBU, #Андрій Прокунін, #Яна Бондар, #Надія Бєлкіна
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