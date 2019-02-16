Геррманн перемогла втретє в кар'єрі

Німецька біатлоністка Деніз Геррманн перемогла у гонці переслідування на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті.

Для неї ця перемога стала третьою в кар'єрі і третім же подіумом (3-0-0). Другою фінішувала її землячка Франциска Гільдебранд, потрапивши на п'єдестал пошани вдев'яте (2-4-3).

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Третьою в гонці стала фінка Кайса Мякяряйнен, для якої це 84-е потрапляння в призи в кар'єрі (26-34-24).

Нагадаємо, українки провалили персьют.

Джерело - Чемпіон.