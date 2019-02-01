Моравець пропустить етап у Канаді та США

Триразовий призер Олімпійських ігор Ондрей Моравець пропустить етапи Кубка світу в канадському Кенморі та американському Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Сезон складається непогано, але мене турбує його робота на лижні. Єдиний спосіб змінити ситуацію перед чемпіонатом світу - це провести блок тренувань. Звичайно, це не поєднується з виступом у Канаді і США. На жаль, в останніх стартах ми не можемо домогтися бажаних результатів", - сказав тренер збірної Чехії.