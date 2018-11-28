Джима розповіла, чому пропустить естафету на першому етапі кубку світу

Українська біатлоністка Юлія Джима розповіла чому не потрапила до складу збірної на змішану естафети на першому етапі в Поклюці.

Про це повідомила спортсменка в своєму Facebook.

"У мікс естафетах я не біжу, так повідомив мені старший тренер команди пару днів тому, я поважаю це рішення. Всі знають, що я готувалася не в команді і відповідно не мала можливості порівняти свою готовність з дівчатами, я розумію нюанси індивідуальної підготовки, тому повністю приймаю рішення федерації, сподіваюся всі теж це розуміють і обговоренню воно не підлягає. Я рада, що мені дали шанс виступити в особистих гонках, вірю, що все буде добре і вже в Гогфільцені, не виключаю, що ви зможете мене побачити в складі естафети".

Нагадаємо, збірна оприлюднила склад на першу гонку в Поклюці.

Також, Фуркад-старший не потрапив до збірної на перший етап.

Джерело - Чемпіон.