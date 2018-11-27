Фуркад-старший не потрапив до збірної на перший етап

Збірна Франції з біатлону оголосила склад на стартовий етап Кубка світу, який відбудеться з другого до дев'ятого грудня в словенській Поклюці.

До вашої уваги склад команди.

Чоловіки: Фаб'єн Клод, Сімон Детьє, Кентен Фійон-Має, Мартен Фуркад, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклін.

Жінки: Селья Емоньє, Анаїс Бескон, Жустін Брезаз, Анаїс Шевальє, Енора Латютьер, Жулія Симон.

Відзначимо, що в заявку не потрапив Сімон Фуркад, старший брат семиразового володаря Великого кришталевого глобуса Мартена Фуркада.

Нагадаємо, Фуркад-молодший скаржиться на фінансування збірної Франції.

Джерело - Xsport.