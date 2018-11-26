Прокунін розповів про атмосферу в команді

Старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін заявив, що тренерський штаб уважний до претензій членів команди.

Його слова цитує Xsport.

"Усі дівчата розуміють, навіщо і де вони перебувають. У першу чергу будуть питати з себе, зі свого результату. Якщо ти зробив все максимально, тоді так, ти можеш пред'явити претензію комусь із тренерів або персоналу, що хтось не допрацював. Дівчата зараз мають можливість висловлюватися, це не сприймається в штики. Вони витрачають своє життя, свої сили для досягнення результату, а ми тільки помічники в цій справі", — сказав Прокунін.