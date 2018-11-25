Стало відомо, чому Валентина Семеренко не бігла контрольну гонку

Тренер збірної України розповів, чому Валентина Семеренко не брала участь у контрольній гонці.

Про це він розповів в інтерв'ю сайту biathlon.com.ua.

"Планувалося, що Семеренко стартує в гонці, але вранці у Валі була температура 37, і ми з лікарем вирішили її поберегти. Чи є проблеми зі здоров'ям в інших дівчат? Ні, тільки цей невеликий збій у Валі. Можливо, він пов'язаний з реакцією її організму на перельоти до Києва і назад. Але зараз вже все гаразд і сьогодні Валя працює в загальній групі", — заявив Прокунін.