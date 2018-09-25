Блашко та Семенов стали чемпіонами України

Дар’я Блашко та Сергій Семенов виграли гонки переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону.

Про це повідомляє Sportarena.

У жіночій гонці перемогу святкувала Дар'я Блашко. Незважаючи на два промахи при першій стрільбі, біатлоністка виявилася точна на наступних трьох вогневих рубежах.

Слідом за Блашко фінішували Валя Семеренко та Ольга Абрамова, відставання яких від чемпіонки склало 28 і 51,1 сек відповідно.

У чоловічій гонці перемога залишилася за Сергієм Семеновим. Незважаючи на осічку при останній стрільбі, Семенов з неймовірним гандикапом випередив Євгена Івченко, який посів друге місце, з відставанням 1,46 хв. Замкнув трійку Богдан Цимбал, який поступився лише 1,7 сек. срібному призеру.

Нагадаємо, гонка чемпіонів у рамках літнього чемпіонату України відбулася без Олени Підгрушної.

Раніше, російських біатлоністів без проблем відпустили в українську команду.

Джерело - Sportarena.