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Гонка чемпіонів відбудеться без Підгрушної

Сьогодні 12:41 192 0
Гонка чемпіонів відбудеться без Підгрушної

Стали відомі остаточні склади на одиночну змішану естафету Гонки чемпіонів, яка відбудеться 22 вересня в Чернігові в рамках чемпіонату України з біатлону.

Про це повідомляє biathlon.com.ua

До вашої уваги стартовий лист гонки.

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Гонка Чемпіонів

22 вересня

Чернігів, Україна

Інна Супрун - Богдан Цимбал

Ніна Лемеш - Тарас Лесюк

Оксана Хвостенко - Сергій Семенов

Христина Дмитренко - Дмитро Підручний

Ірина Меркушина - Артем Прима

Тетяна Рудь - Артем Тищенко

Віта Семеренко - Олег Бережний

Юлія Журавок - В'ячеслав Деркач

Анна Кривонос - Андрій Дериземля

Валентина Семеренко - Олександр Біланенко

Анастасія Меркушина - Сергій Седнєв

Ольга Абрамова - Роман Прима

Відзначимо, що Олена Підгрушна не виступить на літньому чемпіонаті України через хворобу.

Кваліфікація Гонки чемпіонів розпочнеться о 13:25, а сама естафета стартує о 14:10 22 вересня.

Нагадаємо, українська збірна натуралізує трьох росіянок.

Джерело - biathlon.com.ua.

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