Гонка чемпіонів відбудеться без Підгрушної

Стали відомі остаточні склади на одиночну змішану естафету Гонки чемпіонів, яка відбудеться 22 вересня в Чернігові в рамках чемпіонату України з біатлону.
Про це повідомляє biathlon.com.ua
До вашої уваги стартовий лист гонки.
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Гонка Чемпіонів
22 вересня
Чернігів, Україна
Інна Супрун - Богдан Цимбал
Ніна Лемеш - Тарас Лесюк
Оксана Хвостенко - Сергій Семенов
Христина Дмитренко - Дмитро Підручний
Ірина Меркушина - Артем Прима
Тетяна Рудь - Артем Тищенко
Віта Семеренко - Олег Бережний
Юлія Журавок - В'ячеслав Деркач
Анна Кривонос - Андрій Дериземля
Валентина Семеренко - Олександр Біланенко
Анастасія Меркушина - Сергій Седнєв
Ольга Абрамова - Роман Прима
Відзначимо, що Олена Підгрушна не виступить на літньому чемпіонаті України через хворобу.
Кваліфікація Гонки чемпіонів розпочнеться о 13:25, а сама естафета стартує о 14:10 22 вересня.
Нагадаємо, українська збірна натуралізує трьох росіянок.
Джерело - biathlon.com.ua.