Олімпійському чемпіону зі Швеції погрожують росіяни

Олімпійському чемпіону 2018 року в естафеті й володарю срібної медалі в гонці переслідування Себастьяну Самуельссону надійшло анонімне повідомлення, в якому сказано, що йому загрожує смертельна небезпека.

Цю інформацію опублікував на своїй сторінці в Twitter норвезький журналіст NRK Ханс Хенрік Локен.

До публікації він прикріпив фотографії електронних листів.

18 вересня Самуельссон отримав повідомлення з текстом: "Росіяни відправили людей вбити вас". А 19-го йому прийшло наступне повідомлення: "Я писав вам вчора, і це серйозна справа для росіян. Якщо ви нічого з цим не зробите, то це ваше рішення".

Her er drapstrusselen mot OL-vinnar Sebastian Samuelsson. Sebbe er ei viktig utøvarstemme som no blir pressa til å tie. Honnør til skiskytingas engasjerte svenske for å kjempe ein tøff kamp på sida av jobben som utøvar. #nrksport #svtsport @biathlonworld @SebbeSamuelsson pic.twitter.com/r8F9hGOQD0