 Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021 | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021

Сьогодні 15:45 458 0
Ставки на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: ПСЖ – Баварія. Оцінка попередніх досягнень клубів. Вибір кращих ставок букмекерських компаніях
Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021
матч ПСЖ – Баварія

У другому матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів 13 квітня ПСЖ приймає Баварію. Поєдинок у Мюнхені несподівано для багатьох завершився перемогою парижан 3:2. Проаналізуємо цей матч та шанси команд, та створимо прогноз ПСЖ – Баварія.

Наші ставки

ТБ(1,5) у першому таймі з коефіцієнтом 2,05 в БК Парі Матч Зробити ставку >>

ТБ (3,5) з коефіцієнтом 2,1 в БК Фаворит Зробити ставку >>

1Х з коефіцієнтом 1,67 в БК Піннакл Зробити ставку >>

ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,68 в БК 1xbet Зробити ставку >>

ПСЖ

Французькі футболісти очікувано грали від оборони в Мюнхені. Але проводили гострі атаки. Це також очікувано. На вістрі атаки діяв Мбаппе, і саме він став героєм зустрічі. Француз забив два голи, скориставшись помилками баварців у захисті.

Відзначимо продуктивні дії Неймара, Ді Марії та Дракслера. Ці гравці атаки досить вдало комбінували і створювали загрози супернику.

Не можна сказати, ПСЖ ідеально захищався. Але це також прогнозовано, оскільки у французів багато атакуючих гравців. Головне, що парижанам вдалося тричі засмутити німців. Але це не означає, що тепер французи майже отримали путівку в півфінал. Баварці також можуть забити декілька голів, хоча й справді їх шанси на прохід значно погіршилися.

Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021

Були певні сумніви, що парижани після поразки від Лілля 0:1 в чемпіонаті Франції зможуть відійти та достойно зіграти з Баварією. Але ці думки були хибними. Французи дуже майстерно діяли в завершальній фазі атак, та впевненно реалізували свої моменти. Якщо ПСЖ в такому ж стилі продовжить грати, то буде реально претендувати на титул ЛЧ.

Баварія Мюнхен

Неприємно вразив слабкий захист мюнхенців. Дуже багато простору отримував суперник. Звісно, що це неприпустимо, коли в одній команді грають такі великі зірки як Неймар, Ді Марія та Мбаппе. Парижани досить легко розганяли власні атаки та впритул розстрілювали голкіпера баварців.

Так, господарі створили немало моментів, 12 разів попали по воротам, і проявили характер, коли Мюллер зрівняв рахунок. Але всі вдалі дії перекреслили грубі помилки в захисті. Пропускати вдома 3 голи на такій високій стадії – неприйнятно. Тому наш прогноз ПСЖ – Баварія не буде втішним для німців. Якщо не покращити рівень гри в обороні, то не варто розраховувати на позитив. В першу чергу претензії адресовані центральним захисникам Алабі та Зюле. Не дуже вправно в захисті діяли Горецька та Кімміх. Також були помилки при створенні положення поза грою. Вони призвели до пропущених голів.

Склалося таке враження, що гравці Баварії вийшли розслабленими. Хоча в попередніх сімох матчах мюнхенці діяли зібрано. Згадаємо їх перемоги над Лаціо 4:1 та 2:1. Баварці здолали в останньому турі чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг 1:0 на виїзді, відірвавшись на 7 очок від конкурента. Тим більше було дивно спостерігати за грубими помилками в захисті команди. Ще до цього добавилася втрата Левандовськи. Можливо його відсутність негативно вплинула на результат баварців в першому матчі чвертьфіналу.

Прогноз ПСЖ – Баварія

Ситуація складається таким чином, що мюнхенцям нікуди діватися, потрібно тільки атакувати. Їх влаштує перемога з різницею в 2 голи, або рахунки типу 4:3, 5:4... Тобто забивати потрібно багато. Звісно, що господарі розуміють це, та намагатимуться відповідати результативними атаками. Ставки на Лігу чемпіонів зробимо, враховуючи ці моменти.

ТБ(1,5) у першому таймі – БК Парі Матч

Навряд чи гості будуть чекати другої половини. Скоріше за все, вони намагатимуться забити якомога більше в першому таймі, щоб повернути собі впевненість. Гравці ПСЖ також полюбляють атакувати. Тому логічною буде ставка на голи на початку зустрічі.

Ставка: ТБ(1,5) у першому таймі з коефіцієнтом 2,05 в БК Парі Матч

ТБ (3,5) – БК Фаворит

Очікуємо такої ж результативності від команд, як і в першій грі. Баварці підуть в атаку великими силами, їм втрачати нічого. ПСЖ з такою потужною атакою повинен скористатися простором. То ж голи обов’язково будуть. Робимо прогнози на Лігу чемпіонів, враховуючи ці фактори.

Ставка: ТБ (3,5) з коефіцієнтом 2,1 в БК Фаворит.

1Х – Бк Піннакл

Вважаємо, що ПСЖ не поступиться і в другому матчі. Парижани в першій грі довели, що вони здатні впевненно обігрувати баварці. На власному полі французи рідко програють в Лізі чемпіонів. Ймовірно їм вдасться спіймати опонента на контратаці та забити один, або кілька голів. Ставимо на непрограш господарів.

Ставка: 1Х з коефіцієнтом 1,67 в БК Піннакл.

ТБ(1,5) у другому таймі – БК 1хБет

Наші припущення про результативну гру дають нам всі аргументи для ставки на ТБ(1,5) у другому таймі. Вважаємо, що команди заб’ють, як мінімум, 2 голи після перерви.

Ставка: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,68 в БК 1Хбет.

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