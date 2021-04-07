 Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021 | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021

Сьогодні 19:21 3010 0
Ставки на матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Реал – Ліверпуль. Аналіз попередніх матчів команд. Вибір кращих ставок в букмекерських конторах Фаворит, Парі матч
Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021
матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Баварія - ПСЖ

 7 квітня нас чекає яскравий поєдинок Ліги чемпіонів між фіналістами минулого розіграшу – Баварією та ПСЖ. Жереб звів суперників в чвертьфіналі, сподіваємося, що ця дуель буде такою ж цікавою, як і попередні зустрічі клубів. Оцінимо шанси команд та створимо прогноз на матч Баварія Мюнхен – ПСЖ.

Наші ставки

П1 в БК Парі Матч  — з коефіцієнтом 1,96 у БК Парі Матч Зробити ставку на сайті БК>>

Ф1(0) в БК Піннакл — з коефіцієнтом 1,56 Зробити ставку на сайті БК>>

ТБ (1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,76 — в БК Фаворит Зробити ставку на сайті БК>>

Обидві заб’ють у БК 1xbet  з коефіцієнтом 1,5 Зробити ставку на сайті БК>>

Баварія Мюнхен

Німці в попередньому раунді впевненно переграли римський Лаціо в двох матчах 4:1 та 2:1. Вже в Римі стало зрозуміло, що Баваріє піде далі. Вже до 50 хвилини мюнхенці забили 4 голи. Звісно, що серед авторів був Левандовськи. У домашній грі команда Фліка також володіла ініціативою, та змогла перемогти. І знову результативним пострілом відзначився Левандовськи.

Нажаль, польський форвард не зіграє с ПСЖ через травму. Це суттєва втрата для Баварії. Але прогнози на Лігу чемпіонів не завжди залежать від гри ключових гравців. На високих стадіях багато вирішує тактичний вишкіл команд.

бавария мюнхен - псж (

Для Баварії все складається дуже добре. У попередніх 7 матчах клуб перемагав. Відзначимо непросту перемогу над РБ Лейпциг 1:0 на чужому полі. Тоді мюнхенцям вдалося забити гол у першому таймі. Після перерви баварці продовжували контролювати гру, але нічого не забили. Проте й суперник не відзначився.

Потужно Баварія Мюнхен провела домашню гру з дортмундською Борусією. Як і личить чемпіону, він домінував протягом всього поєдинку. Але це трапилося після пропущених двох голів на початку гри від Холанда. Але вже в першому таймі Левандовськи забив двічі. Після перерви мюнхенці додали й забили ще два голи. Відзначимо ще перемоги над Вердером 3:1, Штутгартом 4:0.

Зараз Баварія випереджає РБ Лейпциг на 7 очків. То ж майже тримає чемпіонську салатницю в руках. Тому може сконцентруватися на іграх Ліги чемпіонів. Левандовськи пропустить місяць через травму коліна. Цікаво, чи спористається цим суперник?

ПСЖ

Французький клуб на диво дуже легко пройшов Барселону. Так, каталонський клуб зараз не той, що раніше. Тим не менше, перемога 4:1 у гостях вразила. Тоді кращий матч у цьому розіграші провів Мбаппе, забивши 2 голи. Та й інші зірки ПСЖ були на висоті. Іспанці напрочуд мляво діяли, дозволяючи супернику створювати загрози. У другому матчі парижани задовільнилися нічиєю 1:1.

Нажаль, у чемпіонаті Франції ПСЖ відкотився на друге місце. У цьому сезоні несподівано для багатьох Лілль створює конкуренцію парижанам. У недавньому домашньому матчі ПСЖ поступився Ліллю 0:1, і тепер відстає на 3 очки. Звісно, що тепер чемпіону потрібно грати на два фронти. Ситуація відрізняється від минулих років, коли парижани за багато турів гарантували собі чемпіонство.

У цій Лізі чемпіонів ПСЖ не так впевненно відіграв, як очікувалося. Команда лише по різниці м’ячів випередила другий РБ Лейпциг, набравши 12 очок. Вистачає і кадрових проблем у ПСЖ. Точно не зіграє ключовий півзахисник Вератті. Також буде відсутній Бернат.

Незважаючи на ці причини, у парижан є шанси вдало зіграти. У відмінній формі зараз Мбаппе, непогано взаємодіють Ді Марія та Неймар. Ця трійка може обіграти будь яку оборону.

Прогноз Баварія – ПСЖ

У фіналі минулого розіграшу ЛЧ Баварія завдяки голу Комана перемогла 1:0. У той вечір мюнхенці володіли ініціативою і створили більше моментів за суперника. Зараз шанси команд трішки вирівнялися за рахунок відсутності Левандовськи. Проте, ми вважаємо, що господарі переможуть. Поразка з різницею в 1 гол не стане крахом для ПСЖ. А тим більше, якщо парижани заб’ють. Основні сподівання на матч- відповідь.

П1 – БК Парі матч

Ставимо на чисту перемогу Баварії. В недавніх матчах мюнхенці виглядали переконливо на відміну від французів. Серія з 7 перемог, скоріше за все, продовжиться. Парижани блідо виглядали в недавньому поєдинку з Ліллем, тому вийдуть на гру в не найкращому стані.

Ставка: П1 в БК Парі Матч з коефіцієнтом 1,96 у БК Парі Матч.

Ф1(0) у першому таймі – БК Піннакл

Скоріше за все, господарі спробують у першому таймі забити якомога більше, і не дати противнику опам’ятатися. Така тактика часто приносила успіх німцям. Враховуючи, що зараз ПСЖ не в кращому стані, можна припустити, що французи поступляться в першому таймі. Тому ставим на Мюнхен з нульовою форою.

Ставка: Ф1(0) в БК Піннакл з коефіцієнтом 1,56

ТБ(1,5) у другому таймі

Скоріше за все, основні події в матчі відбудуться після перерви. Чекаємо голів від господарів, але й не забуваємо, які зірки грають у ПСЖ. Тому ставимо на, мінімум, 2 голи в другому таймі.

Ставка: ТБ (1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,76 в БК Фаворит.

Обидві заб’ють – так

Коли зустрічаються дві зіркові команди з такими форвардами, то завжди є хороші шанси побачити голи у виконанні кожного колективу. Тому ставки на результативні постріли у даному випадку будуть доречними.

Ставка: Обидві заб’ють у БК 1хБет з коефіцієнтом 1,5

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