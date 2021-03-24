Огляд букмекерської контори Винлайн. Коефіцієнти для ставок, мобільні додатки, бонуси та акції. Плюси та мінуси, відгуки клієнтів

Букмекерська компанія Винлайн відома сучасним сайтом, функціональними додатками та непоганими коефіцієнтами. Зробимо огляд Винлайн, та дізнаємося, наскільки вигідні умови для ставок вона пропонує гравцям.

Винлайн реєстрація

Щоб стати клієнтом Винлайн, гравці проходять кілька етапів реєстрації. Спочатку заповнюється наступна форма, де можна вказати промокод Винлайн (він дозволить отримувати більш привабливі бонуси:

Після заповнення форми гравець отримує SMS з кодом, який потрібно ввести у відповідне поле. Далі ключовий етап - авторизація в ЦУПІС. Якщо у беттора є аккаунт на сайті першого ЦУПІС, йому потрібно просто зв'язати його зі створеним профілем на сайті Винлайн. А якщо у нього немає особистого кабінету на 1cupis.ru, тоді його обов'язково потрібно створити. Для цього необхідно вказати той же номер мобільного, що і в реєстраційній формі Winline.

Після успішної авторизації гравець повинен пройти ідентифікацію особистості в касі контори або в салонах Євросеть" / "Зв'язковий". Під час цієї процедури співробітники контори перевіряють паспортні дані учасника парі і переконуються в його повноліття. Якщо все виконано правильно, гравець отримує доступ до особистого кабінету.

Бонуси та акції

На даний момент клієнтам букмекерської контори Винлайн доступний лише один бонус. Але це постійна акція, яка проводиться не один рік. Мова йде про бонусний клуб. Активні гравці роблять ставки на сайті БК Винлайн та заробляють бали, які потім перетворюються в м’ячі. Кожен з м’ячів означає певний рівень гравця. За кожен рівень клієнт отримує кеш-бек. А за самий вищий – Віп статус:

Як бачимо, чим більше гравець зробить ставок, тим вище його рівень і тим більший фрібет він отримує. Заробити кешбек можна й через мобільний додаток Винлайн.

Лінія

Зробимо огляд Винлайн лінії. Навіть найсучасніші функціональні можливості та інтерфейс не допоможуть, якщо гравці на знаходять потрібних ставок в лінії букмекера. Важливо не тільки те, які види спорту пропонуються, але і на які конкретні події та ліги можна зробити ставку та наскільки багатий список маркетів.

Пропозиція Винлайн дуже різноманітна і широка , сам спектр спортивних дисциплін включає близько 30 видів спорту , включаючи не тільки такі очевидні дисципліни, як футбол або баскетбол, але й маловідомі дисципліні, наприклад, бенді, лакрос чи троттинг.

Крім того, гравці можуть робити ставки на кілька дисциплін із категорії віртуальних видів спорту, які супроводжуються якісною комп’ютерною анімацією з коментарями та результатами останніх матчів чи гонок. І не забуваймо про ставки на неспортивні події. Букмекерська контора Винлайн пропонує ставки в категоріях "політика" та "розваги" , наприклад, ви можете вибрати результати президентських виборів, або події у телевізійних розважальних програмах, таких як "Танці з зірками".

Коефіцієнти Винлайн

Зробимо огляд Винлайн коефіцієнтів на популярні види спорту. Порахуємо маржу на футбол, теніс, хокей, баскетбол.

Футбол. Кількість позицій у футбольній розпису сягає 150, якщо мова йде про популярних події на кшталт Ліги чемпіонів або матчі збірних.

Що стосується середньої маржі, то на єврокубки вона становить 6%. На матчі національних чемпіонатів середній заробіток компанії становить 5%. У межах одного розпису можуть бути розбіжності в маржі букмекера, до 2%. Наприклад, на форах заробіток компанії дорівнює 5%, а на азійському гандикапі - 7%. В лайві комісія компанії на футбольні ринки досягає 8%. На топові події вона падає до 6%.

Хокей. Ставки на хокейні поєдинки в букмекерській конторі Винлайн досить привабливі. Відзначимо непогані коефіцієнти. Комісія рідко перевищує психологічну межу 5%. В лайві котирування такі ж вигідні. Комісія оператора знаходиться в межах 6-8%. Щоб грати в плюс на дистанції при таких умовах, не потрібно бути супер професіоналом.

Баскетбол. Ставки на баскетбольні поєдинки в букмекерській конторі подаються досить широкими розписами. На поєдинки НБА контора включає до 100 ринків. На менш касові турніри букмекер викочує до 80 маркетів. У розписах можна знайти до 8 варіантів фор і тоталів. Комісія варіюється в межах 4-6%. Знову-таки спостерігається та ж тенденція, коли комісія на П1, П2 і нічию не перевищує 4%, а на додаткові фори і тотали вона досягає максимуму. В лайві маржа букмекера на баскетбольні парі в середньому 7%.

Теніс. Непогано представлені розпису до тенісних поєдинків. У них завжди багато фор, тоталів по сетах і на матч. Завжди на видному місці розташований Вімблдонський турнір. Маржа на теніс в прематче не більше 7%, в лайв комісія досягає 8%.

Відгуки клієнтів

Позитивні. Клієнти Винлайн добре відгукуються про функціональність сайту. Відзначають зручний інтерфейс, великий вибір спортивних подій для ставок і продуманий до дрібниць розділ онлайн. Хороші в цілому відгуки отримує оператор і на мобільну версію. Гравці задоволені тим, що їм легко шукати потрібні події. Прийом ставок через мобільний і планшет здійснюється дуже швидко. Багато клієнтів хвалять бонусну систему, яка є на сайті.

Що стосується оцінки коефіцієнтів, то особливих нарікань вони не викликають у гравців. В цілому позитивно оцінюються розписи до футбольних, баскетбольних і тенісним матчів. Позитивні відгуки отримує оператор про виплати. Якщо гравець не порушує правил даного букмекера і не помічений в шахрайстві, то проблем з виведенням коштів і поповненням гаманця у нього не буде.

Негативні. Було б неправильним не згадати і про негативні відгуки, які отримує Винлайн. Пов'язані вони в основному з низькими коефіцієнтами, на думку гравців. Якщо об'єктивно оцінювати котирування, то вони не нижче коефіцієнтів провідних букмекерів. Зрозуміле бажання клієнтів бачити в лініях більш вигідні пропозиції. Тому висловлення по цьому пункту не завжди позитивні.

Деякі беттори не дуже задоволені роботою служби підтримки. Хоча треба сказати, що відповіді на питання, що цікавлять, виходять вичерпними і чекати їх не доводиться довго. Втім, при бажанні можна і в роботі служби підтримки знайти негатив.

Деякі клієнти публікують негативні відгуки про виплати. Швидше за все вони, це поодинокі випадки. Якщо і є якісь затримки по виплатах, то пов'язані вони в більшій мірі з технічними моментами в роботі сайту.

Мобільні ставки Винлайн

Гравцям доступні додатки IOS та Android. По словам багатьох клієнтів вони максимально адаптовані для потреб сучасного беттора. В телефоні доступні прямі трансляції, фінансові операцій та онлайн чат з операторами. Створюючи огляд Винлайн, ми звернули увагу на зручний інтерфейс мобільного сайту та додатків. Усі кнопки та посилання дуже легко знаходяться. В особистому кабінеті зберігається історія ставок.

Фінанси

Поповнювати ігровий рахунок і знімати з нього гроші можна тільки в рублях за допомогою популярних систем:

● банківської карти Visa/Mastercard;

● платіжних систем Мир, Qiwi, Яндекс.Деньги;

● гаманця ЦУПІС;

● мобільних операторів Теле2, Мегафон, Білайн.

Мінімальна сума поповнення рахунку становить 500 рублів. Максимальна:

550 000 RUB для Visa;

50 000 RUB для Qiwi;

15 000 RUB для мобільних операторів.

За платежі комісія не стягується. За відгуками і оглядам бетторов, ввести і вивести гроші не завжди буває просто.

Переваги та недоліки

Зробили огляд Винлайн та отримали власні враження. З технічної точки зору важко виявити будь-які серйозні недоліки у операторі. Офіційний сайт та мобільний додаток були підготовлені з великою ретельністю, вони працюють дуже добре та прості у використанні.

Швидка реєстрація рахунку, швидкі депозити, а також цілодобове обслуговування клієнтів - тут також важко щось критикувати. З іншого боку, лінія букмекерської контори є не такою широкою, як у інших операторів, Що стосується пропозиції Live, то великий плюс в наявності прямих трансляцій, доступних на початку гри, завдяки якому гравці можуть безкоштовно стежити за якісними прямими матчами. Букмекерська контора також професійно підійшла до рекламної пропозиції, підготувавши привітальний бонус та безліч інших акцій.