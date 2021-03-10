Що таке промокод Винлайн ру? Як знайти його та застосувати на сайті букмекера під час реєстрації. Коефіцієнти, фінансові операції. Мобільні ставки та популярні

Букмекерська контора Винлайн – це сучасний онлайн оператор, послугами якого користується багато бетторів. Дізнаємося детально про всі умови ставок на сайті та в касах компанії. Розберемося, що таке промокод Винлайн, як його отримати та активувати.

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Що таке промокод Винлайн?

Коли беттор реєструються на сайті букмекерської контори Винлайн, вони знаходять поле для промокоду.

Промокод Винлайн не обов’язково активувати. Можна створити аккаунт і без нього. Все одно гравець отримує доступ до всіх ставок та пропозицій оператора. Але з бонусним кодом він зможе отримати більше призів. Тому радимо все-таки знайти його та застосувати. Це просто набір символів, який можна знайти на нашому сайті та скопіювати його в реєстраційне поле букмекера Винлайн.

Винлайн реєстрація

Щоб стати клієнтом букмекера, необхідно пройти такі кроки:

Реєстрація на сайті;

Авторизація / створення аккаунта в ЦУПІС;

Ідентифікація.

Перший етап - заповнення форми. Потрібно ввести правильні особисті дані. Далі встановлюється галочка в полі про підтвердження повноліття і злагоді з правилами букмекера. На цьому перший етап реєстрації в Winline ru завершено.

Авторизація в ЦУПІС. Оскільки букмекер Винлайн ру - це легальна компанія, то все її клієнти реєструються на сайті Першого ЦУПІС. Доведеться заповнити коротку форму. Важливо, щоб всі особисті дані, зазначені на сайті ЦУПІС, збігалися з інформацією, вказано в реєстраційній формі сайту Winline. Після успішної авторизації все особисті дані гравця зберігаються в базі ЦУПІС. З цього моменту можна вибирати букмекера для ставок і прив'язувати його до особистого кабінету.

Ідентифікація. Заключний етап - ідентифікація особистості. Передбачено три варіанти - в касі Винлайн ру, за допомогою відеоконференції і на сайті. Так як кас у компанії вкрай мало, то переважна кількість бетторов вибирають другий і третій варіанти.

Відеоконференція. Спочатку гравець зв'язується по чату або по телефону про дату проведення інтерв'ю. У призначений час проходить спілкування співробітника контори з новим клієнтом. Людину попросять продемонструвати паспорт зі сторінкою фото, а також спитають декілька питань. Оператор порівняє дані вказані при реєстрації з тими, що є в паспорті. Якщо все добре, то гравець допускається до ставок. Він може поповнювати рахунок і виводити кошти.

В касі. Аналогічна процедура відбувається в касі Винлайн ру. Людина звертається до оператора і каже, що хоче пройти ідентифікацію. Демонструє документ і вказує номер телефону. Знову касир порівнює дані з документа з тими, що клієнт вказав при реєстрації. Якщо немає ніяких проблем, то людина допускається до ставок на Винлайн ру.

На сайті. Є можливість пройти ідентифікацію прямо на сайті Winline ru. Для цього знадобляться два документа - паспорт і СНІЛС. Людина робить скани і завантажує їх в спеціальну форму. Після цього робить фото з паспортом в руках, щоб вийшло чітке зображення. Отриманий знімок завантажується в форму, після чого вона відправляється букмекерові, як заявка на ідентифікацію.

Після отримання дозволу від оператору гравець заходить на офіційний сайт Винлайн та поповнює власний рахунок на бажану суму.

Винлайн бонуси

На сайті букмекерської контори Винлайн доступні акції в розділі "Пропозиції". Якщо зайти у нього, то побачимо слідуючий набір:

Перші три посилання не є бонусами. Лише остання. Так, мова йде про оновлений бонус-клуб. Це постійна акція Винлайн, доступна всім клієнтам. Суть пропозиції полягає в тому, що гравці за свої ставки заробляють бали, які конвертуються в м'ячі.

За певну кількість м'ячів бетторам присуджуються рівні. За кожен рівень гравець отримує бонус у вигляді безкоштовної ставки. Чим вище рівень, тим більший фрібет. Найактивніші гравці вступають в преміум-клуб, учасники якого отримують більше бонусів.

Знову ж таки скажемо, що промокод Винлайн дозволяє отримати доступ до більшої кількості подарунків. Тому новачкам є сенс шукати його так активувати.

Сайт Винлайн

Офіційний сайт Винлайн ру зроблений в чорно-помаранчевих тонах. До такого кольорового оформлення встигли звикнути. У головному меню знаходимо стандартні розділи:

Мій рахунок;

Результати;

Клуби;

Про нас;

Допомога.

Мій рахунок. В особистому кабінеті стандартні кнопки і розділи. Тут клієнт виконує фінансові транзакції, отримує доступ до історії парі і бачить особисті дані. Йому доступні всі варіанти платіжних систем для поповнення ігрового рахунку і виведення коштів. Точно такий є і в мобільній версії і додатках.

Безкоштовне парі. У розділі "Допомога" є кілька корисних вкладок - правила, документи і "безкоштовне парі". Що означає безкоштовне парі? Це варіація демо рахунку. Кожен користувач зможе поставити на будь що, не витративши ні копійки. Такий собі пробний майданчик для новачків та гравців, які тестують стратегії. Далеко не кожен букмекер пропонує подібну опцію. Тому радимо скористатися нею та потренуватися на безкоштовних ставках.

Прямі трансляції. Для багатьох матчів букмекерська контора Винлайн пропоную прямі трансляції. Доступ до них отримують всі клієнти з додатнім балансом на власному рахунку. Якщо поєдинок транслюється, то навпроти нього буде відповідний значок "Плей".

Клуби. У цьому розділі вказані адреси всіх кас букмекера Винлайн. Можна подивитися, де знаходяться клуби з додатковими послугами для Віп-клієнтів.

Лінія і коефіцієнти

Букмекерська контора Винлайн приймає ставки на 26 видів спорту, кіберспорт і віртуальний спорт. Можна назвати вдалою подачу коефіцієнтів в розпису. Завжди є фільтри подій та пошук ринків.

Футбол. Що стосується величини коефіцієнтів, то вони - прийнятні. Маржа на футбол не перевищує 6%. У розписах до популярних футбольних матчів можна виявити до 200 пропозицій. Вони наповнені тоталами, форами, ставками на кутові, жовті картки, азіатськими тоталами. Досить багато варіантів парі за індивідуальними показниками гравців.

Хокей. Ставки на хокейні матчі представлені об'ємними розписами. Навіть на скромні турніри букмекер включає до 100 позицій. Як і на футбол, букмекер пропонує цікаві маркети - на цифру в рахунку (беттор повинен зазначити, яка цифра буде в підсумковому результаті). Є ще ставки на індивідуальні показники хокеїстів - очки, результативні передачі. Можна поставити на гол або проти голу на першій і останній хвилинах матчу.

Комісія на хокейні коефіцієнти в букмекерській конторі приблизно на тому ж рівні, що і на футбол. Тобто, в прематчі букмекер заробляє до 5%, а в лайві - до 6%. Трохи відрізняється політика букмекера по відношенню до престижних і не дуже турнірів. Якщо за кількістю пропозицій в розписах дотримується відносний паритет, то в коефіцієнтах немає. На Смолл-маркети маржа на кілька відсотків вище. Правда, це стандартна практика для більшості організаторів парі.

Теніс. Ставки на великий теніс також радують різноманітністю. Гравці ставлять на точний рахунок в партіях, на індивідуальні тотали учасників. Є комбіновані пропозиції. На найбільш рейтингові турніри букмекер пропонує до 50 варіантів парі, на менш касові - до 30.

Маржа в межах одного тенісного поєдинку може відрізнятися на 1-2%. На прикладах вище видно, що на ставки "парне / непарне" букмекер заробляє 7% і на форах, тоталах комісія не більше 6%. В цілому передматчева маржа на великий теніс в БК така і є, в межах 6-7%. В лайві комісія досягає 8% на престижних турнірах і 9% на непопулярних. Тобто, за обсягом і різноманітністю тенісний розпис в радують клієнтів, а коефіцієнти - не дуже. Звичний прийом, який використовується багатьма букмекерами.

Баскетбол. Ставки на баскетбол в букмекерській конторі Винлайн займають чималий обсяг у лінії. На поєдинки Національної Баскетбольної Асоціації букмекер включає до 100 ринків. Є пропозиції на тотали очок баскетболістів, вистачає ставок на фори і тотали в матчах і партіях. Є комбіновані парі і ставки на трьохпутьові тотали.

Що стосується коефіцієнтів на баскетбол в БК , то вони - посередні. Маржа в прематчі в середньому становить 6%, а в лайві - 7%. І тут підхід організатора парі залишається незмінним - він намагається максимально урізноманітнити лінію, але при цьому не поспішає знижувати маржу на коефіцієнтах.

Кіберспорт. На сайті букмекера базовий набір "комп'ютерних" дисциплін - Dota 2, League of Legend, CS GO. У розписах не так багато пропозицій, всього від 4 до 10. Комісія контори на передматчеві парі становить 7%. В лайві вона часто досягає 9%. З огляду на мінімальну кількість пропозицій, складно рекомендувати контору для ставок на кіберспорт.

В цілому констатуємо той факт, що БК Винлайн пропонує різноманітні об'ємні розписи, але з посередніми коефіцієнтами. Оскільки контора відрізняється надійністю, її можна рекомендувати для ставок.

Ставки в лайві

Завжди хороші відгуки отримує букмекерська контора Винлайн з приводу ставок в режимі лайв. Цей розділ є одним з основних на сайті. У головному меню він відображається як "Live". Що можна сказати про ставки в режимі Лайв? Прийом парі від клієнтів здійснюється практично миттєво. Особливих затримок немає. Кількість пропозицій влаштує як новачків, так і більш досвідчених гравців.

Протягом матчів формується статистика за основними показниками. Вона демонструється в безперервному форматі, що дуже зручно. На основі наявних даних можна приймати рішення про ту чи іншу ставкою.

Служба підтримки та відгуки гравців

Звернутися за консультацією можна за допомогою телефону гарячої лінії, електронної пошти та чату. Всі контактні дані розміщені в розділі "Про нас". Посилання на чат знаходиться внизу сайту. Загальне враження бетторов про якість роботи служби підтримки позитивне. Вони відзначають високий професіоналізм консультантів і оперативність відповідей. Деякі затримки відбуваються при зверненні по телефону.

Гравці відзначають вигідні умови для беттінгу на основні види спорту. Більшість бетторів задоволені лайв-ставками і якістю відеотрансляцій. Не викликає нарікань збереження коштів на ігровому рахунку і своєчасність виплат по виграшним купонами.

Дизайн оновленого сайту багатьма оцінюється позитивно. Найчастіше можна знайти такі коментарі гравців, що вони задоволені простою навігацією і відсутністю великої кількості реклами та анімації.

Зі знаком плюс багатьма гравцями оцінюються можливості мобільних ставок. Вони відзначають зручність при укладанні парі, поповненні рахунку, позитивно відгукуються про стабільність роботи додатків.

Мобільні додатки

Щоб поставити з телефону або планшету, беттори можуть скористатися додатками для ставок Винлайн. Один з них адаптований для Android пристроїв, а інший - для iOS. Завантаження програмного забезпечення можна на офіційній сторінці букмекера безкоштовно.

Програми для ставок з мобільного дозволяють виконувати депозити і зняття коштів так само, як і на офіційній сторінці. Бетторам доступні ті ж варіанти для ставок, а також відеотрансляції.

Швидкість відгуку меню і сторінок в мобільних додатку букмекера дозволять використовувати їх в повній мірі. Уже зараз кількість гравців, які регулярно укладають парі з телефону, не набагато менше тих, які ставлять з комп'ютерів.

Введення і виведення коштів

Єдиною валютою для розрахунків є рубль. Для поповнення рахунку в Винлайн гравці використовують такі платіжні системи:

Віза;

Мастеркард;

Вебмані;

Ківі.

Мінімальна сума для поповнення - 10 рублів для гаманців Ківі. Для інших платіжних систем мінімальних лімітів немає. Для виведення - мінімум 10 для Ківі і 1000 - для банківських карт. Максимум для виведення одним платежем – 1 млн. для карт і 15 тис. Для Ківі.

Дізнатися всі подробиці про ліміти можна на сайті букмекера.

Популярні питання та відповіді

Де можна дістати Winline промокод?

На нашому сайті завжди є актуальні бонусні коди букмекера Винлайн. Звертаємо увагу, що термін дії кодів обмежується місяцем. Тому потрібно завжди використовувати актуальні.

Що дає промокод Винлайн?

Якщо гравець активує успішно код, він отримає додаткові призи. Скористатися цією нагодою зможе будь-який клієнт при реєстрації на сайті оператора.

Система не активує Winline промокод. У чому причина, та що робити?

Можлива введена комбінація невірна. Потрібно знайти вірний код на перевіреному сайті. В іншому випадку подібні проблеми можуть повторюватися.

Чи можна застосувати промокод Винлайн ком?

Ні, це інший букмекер, хоч і з дуже подібним сайтом. Потрібно шукати Winline промокод для легальної версії оператора.

Наскільки якісний мобільний додаток Винлайн?

Оператор регулярно створює нові версії додатку, в яких з’являється новий функціонал. За відгуками багатьох клієнтів, програми дуже якісні, швидко працюють, функціональні, зручні у використанні.

Чи можна ввести промокод Винлайн під час реєстрації парі?

В ігровому купоні немає поля для промокоду. Застосувати код можна при отриманні додаткових бонусів.

Скільки потрібно чекати, щоб отримати доступ до ставок при ідентифікації?

Якщо гравець все зробив правильно, додав скани документу, то він отримає особистий кабінет протягом години-двох.

Чи можна застосовувати промокод Винлайн декілька разів?

Так, якщо гравець успішно активував код під час реєстрації, він і буде його постійно використовувати для різних акцій.

Як можна дізнатися про всі умови для ставок у БК Винлайн?

На сайті є розділ "Допомога", Якщо зайти на нього, то відкриється документ з правилами. Там все детально розтлумачено. Якщо виникають питання, можна звернутися до операторів в чаті, або написати листа на електронну адресу.

Чи з’являться нові фрибеты 2021 на сайті Винлайн?

Можливо, хоча оператор не дуже щедрий на акції.