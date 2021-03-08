В статті ви знайдете порівняльний аналіз букмекерів 1xBet і БК Париматч. Ми проаналізували основні особливості контор, їх переваги, умови для гри на ставках.

Зараз все більше людей цікавиться самим поняттям "онлайн-беттінг", хочуть спробувати себе у цій сфері, але бояться почати. Чутки про те, що букмекер може самовільно змінити умови ставки або ж зовсім не виплатити її, стають причиною того, що новачок не розуміє, яким із численних ресурсів довіряти. Це призводить до найпростіших помилок, коли гравець приходить на майданчик з сформованою аудиторією, високим рівнем маржі й промо-компанією, спрямованою для постійних клієнтів. Але не всі сайти такі. Ми провели для вас аналіз 1xBet та БК Париматч, вивчили їх особливості, та готові дати рекомендації, кого ж з цих двох операторів варто вибрати.

Коротка характеристика 1xBet і БК Париматч

Обидві ці букмекерські контори офшорні. Це означає, що вам буде потрібно Париматч зеркало або сервіс VPN, щоб отримати доступ до майданчиків у деяких країнах, у тому числі в РФ. Обидві платформи працюють у своїй сфері досить давно. БК Париматч була створена в Україні у 1994 році. А ось 1xBet запрацювала тільки у 2007. Обидві площадки мають більшу аудиторією та входять до п'ятірки лідерів за показником валового прибутку як в РФ, так і в Україні. Чим же вони відрізняються?

Огляд лінії й умов для ставок

Велика корзина спортивний подій – це гордість 1xBet. На цьому сайті можна укласти парі не тільки на спортивні матчі, а й, наприклад, на підсумок ТВ-шоу, зміну погодних умов або прихід до влади конкретного кандидата на чергових президентських виборах. Рівень коефіцієнтів на "гарячі" події тут нижче, ніж у інших операторів. Маржа коливається від 4-5% на ставки "Ординар" до 7-9% на позиції категорії "Live". БК 1xBet – це хороший вибір для тих, хто обирає різноманітні стратегії.

Тепер настала черга БК Париматч. Це теж досить великий букмекер з хорошою лінією. Але позицій тут менше. Рівень коефіцієнтів істотно не відрізняється від того, який пропонує 1xBet, але маржа на деякі позиції у БК Париматч нижче, ніж у конкурента. Вона дорівнює 5% для ставок "Ординар" і 7-8% для парі в категорії "Live".

З цієї позиції перемогу варто віддати все ж БК 1xBet. Якщо вам потрібна стандартна лінія, то ви можете вибрати будь-яку з цих двох контор. БК Париматч відрізняється тільки відсутністю смолл-маркетів, але це досить важливо для деяких гравців.

Додатковий функціонал

Мобільний додаток – це простий і зручний спосіб швидко укласти потрібну вам ставку. Такий софт дозволяє грати в дорозі, в перервах на роботі, під час відпустки. Досить просто зайти, авторизуватися та укласти парі. Дуже шкода, що не всі букмекери пропонують можливість завантаження такого ПО.

Пари матч додаток – це високотехнологічний софт у стильній "упаковці". Але програму можна завантажити тільки через QR-код, а це вже недолік. Не всі вміють користуватись цією технологією. У БК 1xBet теж є свій софт. І завантажити його простіше. Досить перейти на 1xBet офіційний сайт з мобільного, клацнути по потрібному посиланню, після чого відкрити отриманий файл.

У цьому випадку перемога знову дістається БК 1xBet, оскільки завантажити софт від цієї контори простіше.

Бонусна програма

Прівітальні фрібети – це відмінна можливість почати гру на ставках, не ризикуючи втратити власні гроші. Заохочення на перший депозит легко отримати й досить просто відіграти, якщо ви укладаєте парі регулярно. Але це ще не все, адже обидві ці контори пропонують різні акції.

1xBet бонуси виглядають наступним чином:

Заохочення на перший депозит на суму до 3 тисяч гривень. 1xBet Україна дає можливість отримати 100% від вашої першої транзакції на основний рахунок. Ці бонуси пізніше потрібно буде відіграти вказану кількість разів по конкретним ставками.

"Щаслива п'ятниця" і "Середа – множимо на 2". Якщо ви поповните рахунок у ці дні, отримаєте додаткові фрібети з такими ж умовами відіграшу, що й у попередньому випадку.

"Щасливчик дня". Адміністрація щодня вибирає випадкового користувача, який отримує бонус.

Клуб VIP. Чим більше ви граєте на майданчику, тим вище будуть бонуси, в тому числі кешбек.

Вітрина промокодів. Тут можна обміняти бонусні бали на комбінацію, яка дасть вам заохочення для наступного парі. Промокод 1xBet діє тільки один раз.



Якщо ви вже активували бонус, то не можете взяти наступний, поки не виконаєте умови цього. Під час процедури 1xBet реєстрація у вас буде можливість скористатися вітальним промокодом 1XMAX замість звичайного заохочення.

А ось, що може запропонувати БК Паріматч:

Вітальне заохочення. Пари матч бонус для новачків – це ті ж 100% на перший депозит, але максимальна сума становить вже 2500 гривень. Умови відіграшу майже ті ж.

Cash Out. Ви можете запросити розрахунок за ставкою до того, як відбудеться подія, якщо ви вважаєте свій прогноз на нього помилковим. Вам повернуть не всю суму, але це краще, ніж повний програш.

Кеш-бек у 20% на TV-bets та Bet games. Робіть ставки за цими напрямками, і в кінці місяця вам повернуть частину всіх тих грошей, які ви витратили на всі парі в цей термін.

Вітрини промокодів на БК Паріматч немає. Але іноді такі комбінації з'являються у мережі. Щоб активувати Пари матч промокод, просто впишіть його в окремий рядок при реєстрації або при формуванні ставки. Уважно прочитайте умови перед тим, як скористатися цим бонусом. Іноді Parimatch промокод можна використати тільки під конкретну ставку.

Трохи про взаєморозрахунки

Обидві ці контори пропонують практично однаковий перелік доступних ПС для транзакцій. Це банківські карти VISA/MC, інтернет-банкінг, e-wallets і багато іншого.

Для Паріматч сума мінімального поповнення становить від 10 до 100 рублів. На вивід – 100 і 1000 RUB. Букмекер відрізняється високою швидкістю обробки заявок. У деяких випадках користувачі отримували гроші вже через 15-30 хвилин.

У 1xBet розмір мінімального поповнення становить від 10 до 100 рублів. Обмеження щодо виводу залежать від рівня користувача, але за раз не можна замовити понад 10 млн. Переказ коштів гравцеві відбувається протягом декількох днів.

Де ж зареєструватися?

Якщо ви тільки знайомитеся зі світом ставок на спорт, але налаштовані серйозно, обирайте БК 1xBet. У цього букмекера набагато більше переваг. Бонуси, які дозволяють зробити перші кроки без втрат, смолл-маркети, зручний й простий софт, можливість дивитися трансляції прямо на сайті – все це робить гру на цьому майданчику зручнішою та простішою. А ось БК Паріматч – це варіант для тих, хто вже сформував свою стратегію. Тут є сенс затриматися, але тільки в тому випадку, якщо ви плануєте грати довго.