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Дзеркало Betwinner

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В статті ви знайдете повний опис такого поняття, як дзеркало Betwinner. В матеріалі приведені дані стосовно функціоналу, основних особливостей.
Дзеркало Betwinner
Дзеркало Betwinner

Букмекерська контора Betwinner з'явилась на ринку онлайн-беттінга тільки у 2018 році. Не дивлячись на це, вона вже має постійну аудиторію, а також залучає все більше новачків. Майданчик може запропонувати досить м'які умови для старту, гнучку бонусну політику, досить широку лінію. Але коли новачок вже визначився із цим ресурсом та хоче почати гру на ставках, його чекає неприємний сюрприз. Сайт букмекера може бути заблокований. Дзеркало Betwinner дозволяє максимально швидко й просто розв’язати цю проблему. У цій статті ви знайдете не тільки пояснення того, що з себе представляє такий сайт, але й як з його допомогою обійти блокування, в чому його особливості, та які є інші методи повернути собі доступ до майданчика.

Дзеркало Betwinner: що це таке?

Фактично це ще один сайт букмекера, але тільки він належить іншій юридичній особі. Дзеркало Betwinner практично нічим не відрізняється у плані функціоналу, але при цьому може працювати тоді, коли основний ресурс вже не діє. Річь у тому, що блокування офшорних букмекерів у таких країнах, як, наприклад, РФ, не масова, а виборча. Отримавши бан на один сайт, контора просто створює й запускає у роботу ще один, з повним перенесенням даних, так що реєструватись повторно вам не потрібно.

Найчастіше дзеркал у мережі дуже багато. Їх теж можуть заблокувати, часто саме так і відбувається пізніше, але на це піде багато часу. Дзеркало Betwinner – це не єдиний спосіб обійти блокування, але він самий простий, зручний й надійний. Досить просто додати кілька таких сторінок у закладки свого браузера, після чого відкривати їх за потреби.

Дзеркало Betwinner

Робоче дзеркало Betwinner на сьогодні

Одна із актуальних та поки що робочих "копій" офіційного сайту проекту доступна за цим посиланням – https://betwinner1.com/ru/. Крім того, якщо у вашій країні цей букмекер заблокований, то вас перекине на відповідне дзеркало автоматично. Якщо цього не відбулося, є кілька варіантів, як можна відшукати посилання самостійно.

Чому сайти офшорних букмекерів блокують?

Відповідь одна – така політика держави. У деяких країнах онлайн-беттінг дозволений лише умовно, як, наприклад, в РФ. Кілька контор в Росії об'єдналися у "СРО Букмекерів", створивши "Перший ЦУПІС". Їх майданчики працюють стабільно, для доступу до них не потрібно шукати дзеркало.

Офшорні букмекери, у свою чергу, ведуть діяльність на ринку країни нелегально. Це суперечить політиці держави, саме через це їх інтернет-майданчики недоступні користувачам на території РФ. Звичайно, є й інші причини, але ця основна.

Свої переваги та недоліки є як в офшорних букмекерів, так і у легальних. У першому випадку це більш вигідні умови та анонімність, у другому – гарантія безпеки й надійності угод. Але головний "мінус" будь-якої офшорної контори полягає у тому, що користувачеві постійно потрібно шукати різні способи обійти блокування.

Для чого користувачеві потрібно дзеркало?

Основна причина – повернути собі доступ до інтернет-ресурсу букмекера. Це просто зручніше, особливо у тому випадку, якщо ви раніше користувалися якимось стороннім софтом для підключення до сайту.

Основні переваги використання саме дзеркала можна описати таким чином:

  • Ні розривів з'єднання, ні лагів при підключенні до майданчика.
  • Дані оновлюються швидше.
  • Вам не потрібно платити за ліцензію або дивитися рекламу у безкоштовній версії ПЗ.
  • Комп'ютер не буде гальмувати, оскільки навантаження на нього не зміниться.

В результаті вам навіть не потрібно буде витрачати час на пошуки нових актуальних посилань, якщо ви заздалегідь потурбуєтесь про це, звичайно ж.

Функціонал дзеркала

Технічно така "копія" нічим не відрізняється офіційного сайту. Ви можете використовувати Betwinner бонус, робити ставки, аналізувати статистику та вести взаєморозрахунки. У деяких випадках є можливість збоїв, коли сайт доводиться постійно оновлювати, але найчастіше це вирішується пошуком нового дзеркала, тільки і всього.

Де можна знайти актуальні посилання?

Якщо вам не пощастило, новий сайт букмекера Betwinner теж був заблокований, вам доведеться пошукати інше посилання.

Це не так складно, тим більше, що варіантів кілька:

  • Групи у соціальних мережах. Заздалегідь підпишіться на розсилку новин і періодично заглядайте сюди, в таких спільнотах завжди можна дізнатися свіжу інформацію.
  • Блоги. Актуальне дзеркало Betwinner можна знайти на сайті або каналі популярного беттера, який грає на цьому майданчику.
  • Саппорт. Просто напишіть в службу підтримки букмекера, щоб отримати актуальне посилання.
  • Інтернет. Ви можете пошукати актуальне дзеркало через агрегатори, тільки не забудьте перевірити інформацію на достовірність та актуальність.

Знайдіть відразу кілька актуальних посилань. В такому випадку вам пізніше не доведеться витрачати час на пошуки.

Betwinner реєстрація, використовуючи дзеркало

Процедура нічим не відрізняється від тої, яку ви б провели через офіційний сайт. Вам потрібно тільки слідувати простій послідовності дій:

  • Перейдіть на актуальне дзеркало букмекера - https://betwinner1.com/ru/.
  • Натисніть на жовту клавішу "Реєстрація".
  • Перед вами з'явиться діалогове вікно, у нього потрібно вписати ваші актуальні дані.
  • Оберіть напрямок для гри, це можуть бути ставки на спорт або гемблінг.
  • Впишіть Betwinner промокод, це дозволить вам отримати додатковий бонус на старті.
  • Завершіть процедуру, після чого верифікуйте дані, посилання буде на пошті, адресу якої ви вказали при реєстрації.

Ось і все, додавати аккаунт в особистий кабінет на базі "Першого ЦУПІС" не потрібно. Одна з переваг гри на офшорному ресурсі – анонімність.

Betwinner реєстрація

Яким сайтам можна довіряти?

Не кожне дзеркало, яке ви знайдете у мережі – це копія офіційного майданчика контори, трапляються фішингові сторінки. Вони створені для того, щоб красти дані користувачів. Як тільки ви увійдете в особистий кабінет, шахрай зможе використовувати ваші логін та пароль, щоб вивести гроші.

Розпізнати таку сторінку у більшості випадків не важко. Зверніть увагу на оновлення статистики, перевірте, чи немає битих посилань, створіть новий обліковий запис. Шахраї нечасто займаються створенням достеменної копії, так що функціонал такої "наживки" буде неповним.

Як відкрити дзеркало з мобільного?

Є два варіанти – скопіювати посилання на смартфон, після чого спробувати скористатися ним, або встановити Betwinner додаток. Другий варіант навіть кращий, але приготуйтеся до того, що вам, цілком можливо, доведеться додатково завантажити сторонній софт, щоб змінити геолокацію.

Висновки

Вибираючи між декількома варіантами обходу блокування, включаючи VPN й окремі браузери, однозначно варто зупинити свій вибір саме на дзеркалі. Софт володіє безліччю недоліків. Через нього буде гальмувати комп'ютер, з'являться проблеми зі з'єднанням. Не кажучи вже про те, що деякі програми потрібно купувати за реальні гроші. А ось дзеркало діє постійно. Так, вам доведеться витратити час на те, щоб знайти чергове посилання, але це варто того, оскільки ви зможете грати із комфортом, не турбуючись про те, що втратите виграш через те, що гальмує інтернет.

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