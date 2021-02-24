Космолот огляд онлайн казино, мобільних ставок та умов отримання бонусів. Платіжні системи та доступ до розділів оператора. Корисні інструменти для гравців та користувачів сайту, демо режим

Серед багатьох українських онлайн ігрових проектів окрему позицію займає відомий бренд Космолот. Майже кожен бачив ігрові зони цієї компанії. Але зараз не потрібно шукати приміщення, достатньо зайти на офіційний сайт Cosmolot та отримати доступ до всіх популярних жанрів. Про Космолот огляд робити не так складно, враховуючи доступ до всіх ігрових продуктів оператора.

Космолот огляд сайту

Одразу скажемо, що компанія не обмежилася тільки сайтом. Клієнти та активні користувачі реєструються в популярних соцмережах – Інстаграмі та Фейсбуці чи в Телеграмі. Інтернет майданчик оператора зроблений в темних тонах. Але це аж ніяк не означає, що сайт несучасний. Він наповнений барвистими банерами та яскравими розділами. У той же час, кольорова схема не відволікає від ігрового процесу.

Головні розділи на сайте Космолот такі:

Ігровий зал;

Спорт Покер;

Бонуси;

Зал слави;

Турніри;

Квести;

Допомога.

Трохи нижче розташований рубрикатор с доступними провайдерами. Клієнти обирають потрібного провайдера, й на сторінці зявиться список доступних ігор.

Ігровий зал. Один з найпопулярніших розділів, в якому представлені кращі ігрові автомати, космоігри, нові жанри. Зрозуміло, що багатьом гравцям не завжди відомо, як грати в ту чи іншу гру. Щоб скоріше адаптуватися до процесу, для багатьох ігор є демо режим. Навіть якщо людина не зареєстрована, вона спробує зіграти, не витрачаючи кошти.

Спорт Покер. Це розділ доступний лише зареєстрованим користувачам. Новачкам, які цікавляться покером, варто спробувати зіграти в цю популярну карткову гру. На сайті Космолот огляд якого ми робимо, доступні покерні кімнати та турніри з хорошими призами. Але спочатку варто дізнатися про основні правила та починати з дрібних турнірів, не ризикуючи крупними сумами.

Зала слави. Зрозуміти, наскільки хороші призові пропонує оператор Космолот клієнтам, можна в розділі переможців. Для кожного місяця створюються таблиці гравцями, які виграли значні суми. Ми переглянули інформацію за рік, та знайшли переможців, які виграли 3 та 4 млн. гривень. Майже кожного місяця знаходилися такі клієнти, які отримували до 1 млн. гривень. В будь якому разі це хороша мотивація для інших гравців добиватися кращих результатів.

Квести. У цьому розділі гравці приймають участь в турнірах, де розігруються цінні призи, навіть автомобілі.

Як зареєструватися в казино Космолот?

Стати клієнтом Космолот можна трьома способами:

Електронною поштою;

Через соціальні мережі;

За допомогою мобільного телефону.

Електронна пошта. Це один з найпопулярніших способів створити аккаунт на сайті Космолот. Досить звичайна процедура, коли користувачі вказують електронну адресу, логін та пароль. На вказану електрону адресу приходить відповідь з підтвердженням успішної реєстрації. Це основна інформація, яку клієнт вводить спочатку. Потім клієнт, коли в нього буде вільний час, додає ще інформацію про себе.

Соціальні мережі. Якщо клієнт зареєстрований в одній з популярних соціальних мереж, В контакті, Google, Facebook, він зможе створити особистий кабінет. Необхідно лише вказати той же номер телефону, який прив’язаний до профілю обраної соцмережі. Для казино Космолот огляд мобільних ставок зробимо нижче.

Мобільний телефон. Користувачі зможуть створити аккаунт за допомогою власного номеру мобільного телефону. І знову ж таки, достатньо лише придумати пароль, та натиснути на кнопку реєстрації. Одразу прийде СМС на вказаний номер та створиться профіль. З цього моменту гравець зможе поповнювати власний рахунок та грати в будь-які ігри на сайті Космолот.

Клієнти компанії Космолот повинні підтвердити інформацію про себе, відправивши скани паспорту чи іншого документу. Якщо інформація вірна, то гравець зможе виводити та вводити кошти за допомогою власного аккаунту.

Бонуси Космолот

Для оператора Космолот огляд зробимо бонусної програми. Клієнтам доступний так званий "Вітальний пакет". Після реєстрації новачки активують бонус перед внесенням депозиту. Мінімальна сума для активації вітального бонусу становить 100 гривень, максимальна – 5000 грн.

В рамках даної пропозиції клієнт отримує 50 призових обертів вартістю 4,5 грн. кожен. Користувачам "Вітального пакета" доступні також 350 безкоштовних обертів. Щоб отримати на основний рахунок призові кошти, потрібно 35 раз витратити стартовий депозит для ігор в казино. Ознайомтеся з матеріалами про промокоди для інших онлайн операторів казино: Ріобет, 1хбет, Покерматч, Betwinner, Фаворит)

Клієнтам Космолот доступний також "Вітальний пакет Vip". Щоб активувати його, необхідно мати на рахунку не менше 2000 гривень. Після активації гравці зможуть претендувати на 15 тис. гривень. Відіграш всіх нарахованих бонусів "Вітального Пакета VIP" дорівнює 40 стартових депозитів. Іноді є сенс застосувати промокод Космолот для отримання більш привабливих бонусів.

Мобільна версія та додаток Космолот

Клієнти ігрового порталу Cosmolot активно використовують мобільний додаток та версію для ігр та фінансових операцій. Можна сказати, що завдяки телефону гравці отримують доступ до всіх функцій та інструментів оператора

Мобільний сайт доступний на всіх телефонах Android, IOS або Windows Phone. Головне, щоб у гравця був стабільний доступ до інтернету. Ми переконалися, що на мобільній версії доступні лотереї та майже ті самі ігрові автомати, що й на офіційному сайті оператора.

Додаток Android. Клієнтам Космолот комфортно крутити колесо фортуни чи приймати участь у лотереї на мобільному додатку Андроїд. Скачати його можна з Плеймаркету. Встановлення займає небагато часу. Роблячи Космолот огляд додатку, потрібно сказати про швидкість відкриття сторінок та запуску майже всіх ігрових процесів. Багатьом клієнтам подобаються зручні налаштування та доступ до фінансових операцій в програмі.

Казино Космолот

Вже кілька років компанія Космолот пропонує клієнтам зіграти в ігрові автомати. На сайті оператора доступно багато ігор від відомих провайдерів. Користувачі знаходять такі ігрові автомати, які дуже схожі на справжні, розташовані в ігрових залах казино. Нагадаємо, що до багатьох ігор є демо режим. Кожен бажаючий зможе протестувати то чи інший слот, або автомат.

Класика 777. Фруктові версії з простими правилами. До них відносяться Colossus Fruits, 5 Great Star.

Тематичні емулятори. На барабанах розгортаються захоплюючі історії від розробників. Наприклад, детективні епопеї з London Hunter, пригоди з Jungle Books.

Карткові столи і рулетка. У Cosmolot можна зіграти в Keno Universe, Blackjack Party, Grand Casino Roulette.

Онлайн автомати на гроші. Доступні після реєстрації та поповнення рахунку. Слоти на гроші доступні в будь-який час. Гравці витрачають на ставки свої кошти. Але при супутніх фортуни рахунок збільшиться у багато разів. Отриманий виграш можна вивести на картки банку або електронні системи.

Фінансові операції

Щоб почати грати в онлайн казино Космолот, необхідно поповнити баланс. Зробити це можна за допомогою популярних платіжних систем:

інтернет банкінг;

картки Віза, Мастеркард;

Платіжні термінали;

СМС.

Поповнення через СМС можливо тільки в тому випадку, якщо процес буде здійснюватися з номера телефону, зазначеного в анкеті гравця. Якщо користувач вказав вірні персональні дані, то проблем не виникає. Щоб виключити шахрайські дії, адміністрація перевіряє всі транзакції. Мінімальна сума виводу становить 100 гривень. Якщо виводиться більше 1000 гривень, тоді обов'язково проводиться процес верифікації. Час виведення займає кілька годин. Щоб здійснити виведення коштів, людина виконує наступні дії:

Переходить у розділ "Каса";

Тисне на кнопку "Отримати виграш";

Вказує бажану суму;

Підтверджує операцію.

Як бачите, розробники зробили все можливе, щоб процес роботи з онлайн казино Cosmolot був максимально простим і комфортним. Тому й не дивно, що про Космолот відгуки зазвичай позитивні.

Висновки

Зробили про онлайн Космолот огляд і переконалися, що компанія дійсно надає якісні послуги онлайн ігор. Користувачі задоволені ігровими автоматами, слотами та фінансовими операціями. Так, вітальний бонус не найпростіший для відіграшу. Але, використовуючи вірні ефективні стратегії, можливо виконати всі умови.