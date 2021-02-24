Як знайти чи отримати промокод Космолот. Чи можливо використовувати його при реєстрації. Основна інформація

Онлайн оператор Космолот пропонує клієнтам хороші бонуси з промокодами та без. Відмінна система заохочення гравців - це те, за що багато хто любить онлайн казино Cosmolot. Дізнаємося детально, що таке промокод Космолот, як його можна активувати, щоб отримати більше подарунків.

Що означає промокод Космолот?

Компанія бажає залучити якомога більше клієнтів. Тому постійно створює акції з великими та малими подарунками. Однією з таких пропозицій є промокод Космолот. Простіше кажучи, це комбінація символів, яка дозволяє клієнту отримати ще більше подарунків, чи більш значний бонус.

Не завжди вдається одразу натрапити на бонусний код оператора. Але достатньо відвідувати наш ресурс, рано чи пізно ви знайдете актуальний код. Треба пам’ятати про термін дії бонус-коду Космолот. Зазвичай він складає місяць. Як тільки спливають 30 чи 31 днів він втрачає дію (Ознайомтеся з матеріалами про промокоди інших онлайн казино: Ріобет, 1хбет, Pokermatch, Betwinner).

Щоб виконати на Космолот вхід в особистий кабінет, необхідно:

Відкрити офіційний сайт оператора.

Натиснути на кнопку "Увійти", яка розташована на верхній панелі сайту.

У формі ввести e-mail або телефон, а також пароль.

Натиснути команду "Увійти".

Також доступний альтернативний варіант входу в особистий кабінет Космолот - через соціальні мережі. Якщо дані для авторизації були загублені, то необхідно скористатися функцією "Забули пароль?". У формі потрібно вказати e-mail або телефон, а потім натиснути команду "Відновити пароль". На зазначені контакти будуть вислані дані для відновлення доступу. Потім будуть доступні ігрові автомати Космолот та інші позиції.

Як активувати промокод Космолот?

Багато постійних користувачі сайту казино Космолот намагаються знайти бонусний код ( правильну комбінацію символів). Заповітні набори символів, які можуть подарувати найрізноманітніші подарунки, можна зустріти в різних місцях: на офіційному сайті ігрового клубу, на тематичних форумах, в рекламних оголошеннях.

Скористатися подарунком дуже просто: дізнавшись про черговий промокод Космолот, необхідно зайти в свій особистий кабінет гравця і ввести комбінацію в спеціальне вікно. Не потрібно шукати поле в реєстраційній формі, як на інших ігрових порталах. Активація коду доступна лише для зареєстрованих клієнтів.

Іноді умови активації промокодом зажадають здійснення деяких дій. Дотримуйтесь інструкцій і отримуйте щедрі подарунки від казино Cosmolot кожен день. Ігровий клуб Космолот пропонує клієнтам різні бонуси, для отримання яких потрібно лише відповідати умовам акції.

Вітальні бонуси Космолот

На сайті онлайн казино доступні бонуси як для новачків, так і постійних клієнтів. Не обов’язково, але бажано активувати промокод Космолот, який дозволить отримати ще більше подарунків. Серед найбільш популярних відзначимо "Вітальний пакет Космолот". Він доступний усім новим клієнтам онлайн казино. Щоб отримати бонусні кошти, відвідайте відповідний розділ на офіційному сайті - "Бонуси". У ньому ви побачите всі варіанти, доступні новим клієнтам клубу.

Перед тим, як отримати в Космолот бонус за реєстрацію, клієнт обирає один з трьох вітальних пакетів.Для активації одного з цих бонусів, клієнту поповнює ігровий рахунок на певну суму:

від 100 грн;

від 500 грн;

від 2000 грн.

В рамках акції гравець отримує 50 безкоштовних обертів ціною 4,5 гривен кожний. Можна отримати до 350 фріспінів, які знаходяться в розділі "Квести".Як тільки гравець вносить на баланс певну суму коштів, кожний наступний бонус в системі "Вітальний пакет" буде зараховуватися автоматично. Щоб це сталося, натисніть на кнопку "Отримати", розташовану навпроти активованого вами акційної пропозиції. Ця кнопка розташована в розділі "Бонуси" на офіційному сайті ігрового клубу. Також вона знаходиться в "Касі", під час внесення гравцями грошей на депозит.

Для Віп клієнтів доступний максимальний бонус до 15 тис. гривень. Для цього потрібно поповнити рахунок на мініимальну суму в 2000 гривень. Також гравцю стануть доступними 1200 безкоштовних обертів ціною 4,5 гривень у розділі "Квести".

Як скористатися вітальними бонусами

Дізнаємося детальніше, яким чином зараховуються бонусні кошти на рахунок клієнта, яка процедура поповнення балансу так як застосувати промокод Космолот.

Спочатку клієнт компанії вносить на рахунок певну суму грошей. Запускається певна процедура, за якою кожного наступного дня, аж до четвертого, гравець повинен поповнювати власний рахунок на суму, що не менша за ту, на яку розрахований вітальний пакет. За такою методикою будуть нараховуватися бонуси за обраний пакет Космолот: акції на 200, 500 або 2500 гривень розраховуються окремо.

Якщо для активації пакету на рахунок потрібно внести 200 гривень, то, поповнивши рахунок на 600 гривень, вітальний пакет на 500 гривень не буде активований. Замість цього ви отримаєте нагороди за акцію на 200 гривень.

Якщо гравець активує промокод Космолот, у нього з’являться додаткові можливості отримати ще більше вигідних пропозицій та подарунків. Які саме, залежить від того, де саме гравець дістав бонусний код.

Термін дії всіх вітальних пакетів становить 10 діб з моменту першої активації. Якщо гравець бажає відмовитися від участі в акції, він звертається в онлайн-чат служби підтримки. В іншому випадку можна просто почекати 10 діб, поки бонуси не буде анульовано автоматично.

Реєстрація на Космолот в Україні не є обов'язковою процедурою для гравців. Запускати слоти і настільні ігри можна без авторизації в особистому кабінеті. Для цього потрібно натиснути на кнопку "Демо". У демонстраційному режимі гра ведеться не на реальні гроші, а на віртуальні фішки, які видає оператор.

Бонуси Cosmolot для постійних клієнтів

На сайті оператора доступні й інші акції. Є постійні та тимчасові бонуси. Потрібно частіше відвідувати цей розділ, щоб отримувати точну інформацію щодо актуальних пропозицій. Існує кілька способів, завдяки яким клієнти можуть отримати призи в ігровому клубі. У Космолот розіграш влаштовується адміністрацією через певні відрізки часу.

Діє певний алгоритм дій, які потрібно зробити, щоб отримати бонус:

Зайти на офіційний ресурс;

Виконати реєстрацію;

Підтвердити номер телефону та адресу електронної пошти;

Зробити вибір на користь бонусу, більше подобається.

Кожен відвідувач, який ввів промокод Космолот, створює депозит. Саме від суми поповнення буде залежати розмір грошового нарахування і кількість спінів. На сайті можна ознайомиться з більш докладною інформацією з цього приводу.

Тривалий період проводився турнір "Битва ставок" з призовим фондом 100 500 гривень. Гравці брали участь у розіграші та потрапляли в таблицю лідерів і претендувати на частину джекпоту. Переможцям казино Космолот виплачувало грошові призи протягом 72 годин з моменту закінчення турніру.

Винагороди. Для кожного розіграшу ігровий зал встановив особливі правила. Усім претендентам на джекпот потрібно уважно ознайомитися з подробицями акційної пропозиції. Призи розподіляються відповідно до правил розіграшу: джекпот ділять між собою тільки 10 призерів.

Найбільшу частину виграшу отримає учасник, який посів перше місце. Мінімальні виплати отримають клієнти, які посіли місця з 6-го по 10-е. Знову потрібно згадати промокод Космолот. Клієнтам, які активували бонус-код, доступні додаткові винагороди. По них можна дізнатися у власному кабінеті. (В Космолот грати онлайн можна за телефону також)

Космолот кешбек. Якщо гравець бажає отримувати на свій рахунок частину від усіх програних ставок, він користується акційною пропозицією "Кешбек". Якщо минулого тижня клієнт ігрового клубу хоча б один раз програв будь-яку частину свого депозиту, він може повернути деяку кількість витрачених коштів. Для цієї пропозиції діють наступні умови:

Сума кешбеку становить 10% від програних ставок за тиждень;

Кешбек відігрується з вейджером 10;

За один календарний тиждень після нарахування повернення гравець повинен поповнити ігровий рахунок;

Поповнення повинно бути одним платежем і складати 100% суми, наданої за акції Cashback;

Мінімально можлива сума повернення складає 50 грн, а максимальна - 10 000 гривень, або еквівалент в інших валютах.

Про вейджер. Часто гравці хочуть дізнатися, що таке вейджер. Якщо простими словами, то це кількість перших депозитів, які потрібно витратити на відіграш вітального бонусу. Щоб гарантувати, що подарункові кошти витрачаються за призначенням, застосовується практика, коли вейджер - оборот, кратний депозиту. Як тільки потрібну кількість оборотів буде проведено, гроші стануть доступні для виведення. Розмір вейджера встановлений на рівні 35 чи 40. Наприклад, якщо клієнт поповнив баланс на 100 грн., він повинен зробити ставки на 3500 або 4000 грн. При цьому неважливо, виграв або програв клієнт.

З повним списком бонусних можливостей, які дарує цей ігровий клуб, можна ознайомитися на його офіційному сайті. В Космолот грати онлайн можна безкоштовно. Для цього передбачений демонстраційний режим. Правда, він має цілий ряд обмежень - немає бонусних раундів і ризик-ігор, ігрова сесія коротка, виграш віртуальний. Щоб повною мірою насолодитися ігровим процесом, необхідно оформляти грошові ставки, або грати в спорт покер.

Бездепозитний бонус можна отримати, не відраховуючи на ігровий рахунок нічого, що дозволяє почати гру на реальні ставки без вкладень і ризику. У будь-який момент клієнт має право звернутися в службу підтримки і попросити роз'яснити момент з акційними пропозиціями, що діють на даний момент. Те ж саме можна зробити, якщо він знайшов акції, але не може розібратися з умовами, або зрозуміти правила участі в розіграші.

Безризикова ставка. Ставки в карткових іграх Космолота - це не класичне парі. На сайті можна прогнозувати результати карткових боїв, таких як: покер, війна і Баккара. Більш того, ігровий клуб надає безкоштовний бонус. Це, скоріше безризикова, ставка. Щоб отримати її, необхідно створити обліковий запис і внести депозит. Акція полягає в тому, що нові гравці мають можливість робити свої перші безризикові ставки. У разі поразки гравцю повертаються сума ставки.

Гравець може використовувати бонуси від Космолот на свій розсуд. Він може вивести їх з рахунку або ж використовувати для ставок замість власних коштів. Однак попередньо бонуси потрібно відіграти. Оператор встановлює на них певну кількість прокруток (вейджер) та інші обмеження.

Як зняти бонусні кошти?

Коли гравцю вдалося відіграти бонусні кошти, вони автоматично потрапляють на основний баланс. Для зняття виплат слід оформити заявку. Фінансовий відділ працює цілодобово. Оформити заявку можна в будь-який день тижня. Для цього потрібно перейти в розділ "Каса" і натиснути відповідну кнопку. Далі гравець обирає платіжний метод, вводить суму і виконую покрокові інструкції. Заявки обробляються швидко, зарахування залежить від обраної платіжної системи. Клієнти часто використовують для переказів системою від Київстар або Приват 24.

На електронні системи і гаманці кошти надходять моментально, на банківські карти - до 5 робочих діб. Служба підтримки може перевірити акаунт. Верифікація - стандартна процедура для онлайн казино. Щоб пройти перевірку, потрібно надіслати на електронну адресу відскановані документи. Верифіковані клієнти користуються перевагами: можуть виводити до 30 000 гривень в день.

Чи можливо застосувати промокод Космолот при виведенні призових коштів? Так, якщо код актуальний та система прийняла його. У деяких країнах сайт казино може не працювати через його блокування контролюючими органами. Тому гравцям, щоб отримати доступ до ресурсу, потрібно використовувати дзеркало Космолот. Воно являє собою точну копію офіційного сайту, тільки перенесено на інше доменне ім'я.

Популярні питання

Розглянемо популярні питання та отримаємо відповіді на них.

Чи діє промокод Космолот для бездепозитного бонусу?

В якості заохочення компанія Космолот пропонує бездепозитний бонус. Він виплачується єдиний раз кожному новому клієнтові. Для його отримання вам необхідно зробити заявку в службу технічної підтримки сайту. Консультанти підкажуть, чи можливо застосувати бонусний код.

Який відсоток кешбеку можна отримати, застосувавши промокод Космолот?

Якщо клієнт вводить і виводить гроші методом, запропонованим клубом, то йому нараховуються бонуси від 10 до 20% від депозитної суми. Гравцеві виплачується певний відсоток від першого і наступних грошових внесків. Залежно від величини внеску та бонусного коду, він отримує певну виплату або відсоток від суми.

Чи отримують спеціальні подарунки гравці, які активно грають в онлайн казино Космолот?

Космолот заохочує подарунками іменинників, а також нараховує VIP-клієнтам бонуси щотижня, щоквартально і щомісячно. Участь в турнірах і запрошення на сайт друзів також є приводами для отримання бонусів гравцями. В тому числі, застосовується промокод Космолот для отримання додаткових призів.

Чи можна активувати промокод Космолот у мобільній версії?

Так, грати на мобільному телефоні Космолот онлайн можна не тільки в слоти, але і брати участь в турнірних змаганнях та отримувати бонуси по промокодам і без них. Переможцями стають перші 200 учасників. Для кваліфікації здійснюють 100 прокруток за встановленою ставкою в турнірних емуляторах. Кожен учасник отримує ID, за яким можна відстежувати кількість балів, набраних в змаганні.

Що означають квести в Космолот?

У казино Cosmolot регулярно проводяться квести. В рамках цих заходів гравцеві необхідно виконувати місії, які з'являються в особистому кабінеті. За успішне проходження отримують гроші на депозит і безкоштовні обертання в популярних слотах.

Чи можливо скачати мобільний додаток Космолот?

Додаток Cosmolot casino скачати не вийде, воно не розроблено. Гравці можуть крутити барабани апаратів і брати участь в квестах в мобільній версії. Завантаження сайту здійснюється автоматично при вході з телефону або планшету.

Чи є можливість знайти промокод Космолот у соціальних мережах?

Наразі казино Cosmolot не поширює промокоди в соціальних мережах і на тематичних майданчиках. Але часто робить розсилку з ексклюзивними пропозиціями активним клієнтам на електронну адресу. Рекомендується підписатися на Telegram-канал casino, щоб першими дізнаватися про акції.

Як зв’язатися з операторами служби підтримки, щоб отримати корисні поради по бонусам з промокодами Космолот?

Підтримка гравців здійснюється цілодобово. Оператори Космолот казино на зв'язку 7 днів на тиждень. Задати питання легко в чаті. Віконце для зв'язку внизу праворуч на офіційному сайті. Надійним каналом є електронна пошта. Також діє Телеграм канал. Можна зателефонувати безкоштовно за телефонами: 044 334-69-47, 067 109-69-47.

Чому я не можу вивести кошти з промокодом Космолот?

Основна причина, швидше за все, полягає в тому, що Ви не відіграли бонус, або ж не виконали всі умови компанії повністю. Якщо ж справа в іншому - зверніться в службу підтримки. Щоб скористатися промокодом Космолота, необхідно створити обліковий запис. Спочатку вводиться адреса електронної пошти і встановлюється пароль, а потім більш детальна інформація: ім'я, прізвище, номер PESEL, номер телефону та домашня адреса. Крім того, протягом 28 днів необхідно відправити скани / фотографії ID-карти і ввести номер банківського рахунку.

Як правильно використовувати промокод Космолот?

Як правило, промокоди у ігрових клубах активуються при реєстрації нового аккаунта. У Космолоті така особливість, що активація промокоду проводиться не в спеціально відведеному полі реєстраційної форми. Потрібно перейти на сторінку оператора за вказаним вище посиланням, і промокод Космолот буде автоматично активовано