Як робити ставки на футбол в Betwinner. Наскільки вигідні коефіцієнти. Як заповнюються розписи ринками. Популярні питання гравців.

Букмекерська контора Betwinner пропонує хороші можливості для ставок на футбол. Клієнти із задоволенням ставлять як з комп’ютеру, так і з мобільного додатку. Гравці завжди відзначають широкий розпис і високі коефіцієнти. Переконаємося в цьому самі, перевіримо які ставки на футбол в Betwinner є, яка маржа на коефіцієнти, знайдемо додаткові типи ставок.

Як зробити ставки на футбол в Betwinner?

На даний момент в БК Бетвіннер ставки на футбол приймаються на більш, ніж 100 турнірів. Серед чемпіонатів є навіть не дуже популярні типу Мальти або Тунісу. Укласти парі на футбольний поєдинок легко на сайті і в мобільній версії або додатку букмекера. Беттор вибирає в лінії футбол, турніри, один або декілька матчів, тисне по коефіцієнтам та активується купон.

Після додавання всіх позицій беттор вибирає тип парі. У букмекера Betwinner можна вибрати до 8 варіантів - від ординарів до ланцюжків і "Лаки". Визначившись з типом, гравець вводить суму і отримує загальний коефіцієнт для розрахунку виграшу. Якщо є промокод Betwinner, гравець вводить його, щоб заробити більше бонусів.

Звертаємо увагу на важливість правил. Перед тим, як робити ставки на футбол, потрібно дізнатися всі нюанси розрахунку пари. Коли ставка вважається зіграною, а коли гроші повертаються беттору.

Лінія і коефіцієнти на футбол в Бетвіннер

Зазвичай букмекер пропонує до 1500 варіантів ставок на топові чемпіонати. Є багато тоталів, фор - звичайних і азіатських. Серед додаткових ринків відзначимо комбіновані в форматі результат + тотал. Дуже багато ставок на голи. Поставити можна не тільки на взяття воріт командами в таймах і матчах, але і на спосіб забитого голу, а також на інтервали.

Ставки на футбол в Betwinner приваблюють зручністю. В лінії є значки для типів ставок і фільтри подій. Можна легко переходити від одного блоку ставок до іншого. Цікавий підхід застосовує букмекер Betwinner при формуванні коефіцієнтів на різні позиції в одному матчі.

Часто так буває, що на П1, П2 та нічию оператор заробляє не більше 2%. Хотілося б, щоб і на інші позиції в розпису були такі ж. На жаль, цього немає. Достатньо перевірити коефіцієнти на варіанти типу "Обидві заб'ють", або на тотали чи фори в таймах. У багатьох подібних випадках маржа букмекера Бетвіннер склала 6,5%.

Середня маржа на футбольні коефіцієнти Betwinner перед початком матчів становить 5,5%. Приємний показник, враховуючи, що клієнтам букмекерської контори не потрібно платити податки з виграшів. Що стосується лімітів на максимальні парі, то для кожного чемпіонату або матчу букмекер встановлює різні значення. Наприклад, на матчі Ліги Чемпіонів максимум досягає 500 тис. грн. У той же час на першість другого дивізіону якогось чемпіонату максимум може бути 10 тис. грн.

Ставки на футбол на Betwinner в лайві

Достатньо багато пропозицій в футбольних лайв розписах букмекерської компанії Бетвіннер. Залежно від популярності матчу, кількість пропозицій варіюється від 500 до 1500. В розписах є блок для онлайн статистики. Зазначено кількість атак, небезпечних моментів, відсоток володіння м’ячом у кожної команди. До деяких матчів додається посилання на пряму трансляцію. У багатьох клієнтів не виникають питання, як робити ставки на футбол на Betwinner, коли під рукою такі корисні інструменти.

Якщо оцінювати умови для лайв ставок на футбол, то вони в цілому привабливі. Комісія для багатьох ринків лежить в межах 5-7%. На основний тотал 2,5 часто маржа не перевищує 5,5%, що дуже приємно. В середньому заробіток Бетвіннер на футбольних лайв ставках на топові Ліги становить 6%. Це дуже хороший результат у порівнянні з іншими операторами.

Звертаємо увагу, що навпроти кожного поєдинку є відмітка Live і вказано поточний рахунок. Це однозначно "живий" поєдинок, на який можна укласти парі прямо зараз. Корисним є матч-трекер. Якщо немає прямої трансляції, то це єдине джерело інформації на сайті в онлайні. І зроблений він дуже добре. Графічно відображено ключові події в матчі. Є онлайн статистика не тільки команд, але і футболістів.

На загальну думку клієнтів контори, лайв ставки на футбол вигідні, якщо користуватися певними стратегіями.

Ставки на футбол в Betwinner з мобільного

Клієнтам букмекерської контори Бетвіннер доступні мобільні додатки та веб версія для смартфонів та планшетів. Програмами зручно користуватися в тих випадках, коли немає доступу до основного сайту, або коли він повільно працює.

Які ж основні можливості отримує користувач, який робить ставки на футбол в Betwinner? Одразу скажемо, що коефіцієнти залишаються такими ж, як і на основному сайті. Вражає швидкість мобільного додатку. Переходи з однієї сторінки на іншу дуже швидкі. Не потрібно довго чекати, коли система прийме ставку.

У повній мірі бетторам доступний конструктор ставок. Він дозволяє брати команди з різних матчів та порівнювати їх за показниками. В телефоні це робити досить зручно. Немає такої потреби звертатися до основного сайту оператора.

Вітальний бонус Бетвіннер

Усім новим клієнтам букмекерської контори Бетвіннер доступний стартовий бонус. Коли гравець поповнює власний рахунок, він отримає бонус 100% від поповнення. Якщо під час реєстрації беттор активував промокод Бетвіннер, з цього моменту він претендує на більший бонус. Звісно, потрібно виконати всі умови по відіграшу бонусної суми.

Робити ставки на футбол в Betwinner можна в рахунок відіграшу бонусної суми. Багато клієнтів так і чинять. Вони використовують різні стратегії, щоб зберегти банк та отримати дохід. Виконавши всі умови, вони отримають на основний рахунок 100% від першого депозиту.

Популярні питання

Чи можна отримати Betwinner бонус новачку?

Так, гравці, які тільки зареєструвалися на сайті, можуть отримати стартовий бонус до 100 Євро. Розмір бонусної суми дорівнює 100% від першого депозиту. Але для отримання призу на основний рахунок, потрібно виконати всі умови оператора.

Ставки на футбол в Betwinner вигідні?

В цілому так. Якщо не брати до уваги коефіцієнти на регіональні та молодіжні турніри, то ставити в букмекерській компанії Бетвіннер вигідно.

Чи можна поєднувати в одному ігровому купоні ставки на футбол з іншими видами спорту?

Так, немає ніяких обмежень та застережень. Гравці додають в експреси чи системи матчі з різних дисциплін, і система приймає такі ставки.

Як робити ставки на спорт в букмекерській конторі Бетвіннер, якщо сайт заблокований?

Скористайтеся дзеркалом або мобільним додатком. Така ситуація трапляється рідко, але гравець повинен знати хоча б ці методи доступу до власного кабінету.

Як зробити ставку на футбол на біржі Бетвіннер?

Обираєте розділ "Біржа". Потім знаходите футбол та турнір для ставок. Ставки на футбольні події робляться за тими ж умовами, що й на інших спортивних біржах з урахуванням комісії букмекера Бетвіннер.

Чи змінюються коефіцієнти на футбол перед початком матчів після їх публікації на сайті Betwinner?

Так, коефіцієнти змінюються, як і у інших букмекерських конторах.

Чи потрібно проходити ідентифікацію клієнтам букмекерської контори Бетвіннер?

Це обов’язкова процедура для всіх клієнтів букмекерської компанії Betwinner. Особа підтверджує свою особистість, демонструючи скани документів. Після успішної ідентифікації гравець отримує право поповнювати власний рахунок та знімати з нього кошти.