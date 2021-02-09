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Все про додаток Марафон для ставок на спорт. Як завантажити та встановити на телефони Андроїд та IOS. Як зробити ставку з програми, аналіз головних розділів
Мобільний додаток Марафон
Мобільний додаток Марафон

Букмекерська контора Марафон запропонувала для своїх клієнтів функціональні додатки для ставок. Мобільні програми Марафон легко встановити, вони добре допомагають в тих випадках, коли немає поруч комп'ютера і потрібно зробити ставку, чи виконати фінансову операцію. Проаналізуємо основні можливості додатку Марафон, дізнаємося як скачати та встановити його.

Мобільний додаток Марафон

Як скачати додаток Марафон?

Посилання знаходяться на офіційному сайті букмекера. Натискаємо на значок смартфону і потрапляємо на наступну сторінку:

Тут представлені два посилання, за допомогою яких вийде завантажити програми Марафон - для гаджетів Андроїд і IOS. Завантажити програму для Айфона вийде тільки з телефону в онлайн магазині Appstore.

Скачати додаток Марафон для Андроїд пристроїв можна як на комп'ютер, так і на телефон. Рекомендуємо другий варіант, щоб відразу встановити програму.

Мобільний додаток Марафон для Андроїд

Робити ставки через смартфон зручно. Після успішної установки програми на телефон або планшет під управлінням Андроїд користувачі можуть авторизуватися в особистому кабінеті, натиснувши на кнопку "Вхід". Якщо ж гравець ще не зареєстрований в Марафоні, він створює аккаунт в телефоні.

Звичний інтерфейс програми нікого не дивує. Вже не перший рік використовується синьо-біла кольорова гама.

Функціонал мобільного додатку Марафон Андроїд дозволяє бетторам знаходити потрібні події за допомогою пошуковика. Творці впровадили фільтри ставок, щоб простіше шукати потрібні маркети.

Види спорту в додатку Марафонбет розташовані по популярності, але при бажанні беттор зможе обрати алфавітне розташування. Кожна дисципліна позначається відповідною іконкою. У додатку Марафон для Андроїд беттори вибирають формат відображення коефіцієнтів, способи індикації котирувань.

Перевагою програми є наявність статистики та результатів поточних і минулих поєдинків. Виконати фінансові операції в мобільному Марафоні  можна за допомогою тих же платіжних систем, які доступні на офіційному ресурсі.

Ще один плюс програми - наявність матч-центру. З його допомогою беттори стежать за ходом матчів в лайв, дізнаються поточну статистику.

Мобільний додаток Марафон для IOS

За своїми можливостями програма для ставок з телефонів під управлінням IOS мало чим відрізняється Андроїд версії. Аналогічне оформлення, розташування розділів і сторінок, реєстрація та вхід в особистий кабінет. Відзначимо виділення коефіцієнтів жирним шрифтом і різними кольорами при зміні значень. Реєстрація угод відбувається оперативно, гроші виводяться швидко і на колишніх умовах, без комісії. Для гравців, які віддають перевагу онлайн казино, є спеціальний розділ.

 

Автори додатків БК Марафон традиційно не використовують багато банерів та яскравої графіки.

Так і в додатку IOS немає яскравих картинок і відео, а є тільки букви, цифри в назвах команд і позначеннях коефіцієнтів: У лівому верхньому кутку знаходиться кнопка у вигляді трьох рисок. При її натисканні активується функціональна панель з розділами для реєстрації, фінансових операцій, історією рахунку, зв'язком з адміністрацією.

Як робити ставки з телефону

А головне меню, як бачимо, включає в себе види спорту у вигляді логотипів. У правому верхньому куті знаходиться вхід в особистий кабінет і вказано баланс ігрового рахунку. Бетторам доступна статистика і результати минулих і поточних матчів. Беттори зможуть приймати участь в різних акціях та отримувати бонуси від Марафону прямо в телефоні.

Як робити ставки з телефону БК Марафон?

Перейшовши до потрібної дисципліни, беттор вибирає турнір і матчі, після чого клацає по коефіцієнтам. Далі активується ігровий купон, в якому вказується тип ставки і прописується суму угоди. Далі він тисне на зелену кнопку, і угода реєструється. Якщо ж якась позиція зайва, натискається навпроти неї хрестик. При необхідності червоним хрестиком видаляється все.

Відзначимо вдалу подачу коефіцієнтів в розписах. Ринки добре відокремлені один від одного, а назви подій і значення коефіцієнтів чітко виділяються на білому фоні. Такий формат дозволяє легко знаходити потрібні маркети і робити своєчасні ставки.

Для оптимізації гри в лайв є кнопка "Ставки в один клік". Беттор спочатку прописує розмір парі, після чого залишається торкнутися коефіцієнта в потрібній клітинці для реєстрації парі. Гравці мають можливість скористатися кешаутом прямо в ігровому купоні.

Бонуси в мобільному Марафоні

Чи доступні в додатку Марафон бонуси для клієнтів? Так, але не у всіх бетторів виходить одразу знайти пропозиції оператора. Нам вдалося це зробити, і ми знайшли "Суперприз". Гравцям пропонується вгадати точний рахунок матчу ті інші варіанти – тотали, фори…

Той хто вгадає більше позицій, претендує на максимальний приз – 100 тис. Можна купити більше білетів, за допомогою яких шанси на виграш головного призу підвищяться.

0% маржа від Марафон. А ще клієнтам букмекерської контори Марафон доступна акція 0% маржі. У тому числі, в мобільному додатку. Суть акції полягає в тому, що на деякі позиції в лінії комісія відсутня. Зазвичай це ставки на перемоги та нічию, рідше – на тотали й фори. Тобто, гравець реєструє ставку, а букмекер нічого за це не отримує. Ця акція діє не перший місяць. Тому багато бетторів вже скористалися нею.

Стартовий бонус 100% для гри в казино. Акція для клієнтів, які перший раз поповнили рахунок і бажають грати в ігри казино. На бонусний рахунок вони отримують 100% від першого депозиту, але не більше 200 Євро. Щоб призова сума потрапила на основний рахунок, клієнт повинен активувати промокод Марафон  та потратити 40 депозитів для ігор. Отримати цей бонус Марафон можна й в мобільному додатку.

Відгуки користувачів додатку Марафон

На думку клієнтів БК Марафон мобільні програми букмекера дуже корисні. Особливо в ті моменти, коли офіційний сайт Марафон недоступний.  Позитивно гравці оцінюють швидкість реєстрації парі, зручне розташування кнопок і розділів, реєстрація та вхід в аккаунт.

Задоволені клієнти Марафон Україна якістю розділу з онлайн казино. Вони активно користуються мобільним додатком Марафон, коли грають в покер, рулетку, онлайн ігри. І справді, якщо мати стабільний інтернет, то можна в буд-який момент підключитися до гри.

Клієнти букмекерської контори Марафон отримують консультації від операторів в цілодобовому режимі. Як правило, великих затримок при отриманні відповідей немає.

Висновки

Ми дізналися про додаток Марафон на мобільні пристрої Android та IOS. Клієнти отримали дійсно корисний інструмент для онлайн ставок. Вже зараз багато гравців активно використовують програми не тільки для ставок, але й для фінансових операцій, приймають участь у акціях, та отримують консультації від операторів служби підтримки Марафонбет.

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