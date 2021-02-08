Бетсіті бонус при реєстрації, інші види бонусів, основний список плюсів, що їх має платформа.

У цій статті ви знайдете усю необхідну інформацію про Бетсити бонус за реєстрацію й різноманітні інші види акцій і спеціальних пропозицій, що пропонує платформа. Також тут наявна загальна інформація про інші аспекти роботи платформи.

Як отримати Бетсити бонус за реєстрацію?

Принцип отримання Бетсити бонусу взагалі нічим не відрізняються від такого, яким він є у більшості інших букмекерських контор. Є деяка незначна різниця у його кількісних і якісних параметрах. Загалом, для отримання бонусу необхідно виконати наступний простий алгоритм дій:

Гравець має пройти реєстрацію й верифікацію персонального облікового запису на платформі. Для цього необхідно в реєстраційній формі вказати усі необхідні персональні данні, включно з ім’ям, прізвищем, номером телефону, Бетсити промокод, адресою й деякою іншою інформацією. Далі гравець має здійснити поповнення гаманцю в персональному кабінеті на будь яку суму, більшу за 500 російських рублів. Вітальний бонус буду нарахований у вигляді фрібету у розмірі до 10 000 російських рублів. Усю суму бонусу необхідно буде відіграти відповідно до певного вейджеру (він може час від часу змінюватись).

Окремо треба сказати про те, що для того, щоб отримати можливість виводити виграні гроші з платформи необхідно буде пройти реєстрацію та верифікацію у спеціальному органі, що має назву "1ЦУПИС".

Інші наявні Бетсити бонуси

Загальна кількість бонусів, що доступні на платформі – доволі незначна. Вона може час від часу змінюватись, наразі, наприклад, окрім вітального бонусу букмекер пропонує ще три спеціальних пропозиції. Час від часу до загального переліку додаються нові акції і спеціальні пропозиції, але у більшості своїй вони носять не постійний характер. Наразі Бетсити букмекерська контора, що пропонує такі види бонусів:

Слідуй за Бетсити. Для повноцінної участі у акції необхідно підписатись на аккаунт букмекеру у Twitter. Це дозволить отримати доступ до великого пласту різноманітних спеціальних пропозицій, фрібетів, останніх новин і багатьох інших приємних маленьких Бетсіті бонусів.

Для повноцінної участі у акції необхідно підписатись на аккаунт букмекеру у Twitter. Це дозволить отримати доступ до великого пласту різноманітних спеціальних пропозицій, фрібетів, останніх новин і багатьох інших приємних маленьких Бетсіті бонусів. Бетсити у ВК. Підписавшись на офіційний паблік букмекера у соціальній мережі Вконтакті, ви отримаєте можливість приймати участь у різноманітних розіграшах фрібетів, маленьких бонусів і цінних призів.

Підписавшись на офіційний паблік букмекера у соціальній мережі Вконтакті, ви отримаєте можливість приймати участь у різноманітних розіграшах фрібетів, маленьких бонусів і цінних призів. Зруби Фрібет. Для того, щоб отримати можливість отримати фрібет у розмірі до 5 000 російських рублів, гравцю необхідно буде вкладати парі на будь-які події в пунктах прийому ставок у власному місті.

Більша частина інших спеціальних пропозицій, які час від часу з’являються на сайті у розділі "Акції", так чи інакше, приурочені до різноманітних пам’ятних подій або свят. В більшості випадків вони не тривають довше, аніж один або два місяці.

Головні причини для використання букмекера Бетсити

З метою сформувати у гравця якомога більш адекватне розуміння того, чи підходить для нього платформа Бетсити, ми надаємо список найбільш суттєвих переваг платформи. Серед них, наприклад, можна виділити наступні:

Наявність можливості переглядати матчі в режимі Live

Наявність таблиці статистики й результатів

Гарно оптимізований мобільний додаток і мобільна версія сайту

Наявність розділу з новинами та гандікаперськими прогнозами

Тепер давайте більш детально розглянемо кожен з пунктів, які були, так чи інакше, згадані вище.

Наявність можливості переглядати матчі в режимі Live

Букмекер надає повноцінну можливість переглядати різноманітні події у режимі Live, а також робити ставки безпосередньо в процесі перегляду футбольних матчів і інших спортивних подій. Сама можливість реалізована доволі посередньо, оскільки велика кількість різноманітних елементів інтерфейсу відео програвача значним чином поступається у кількості й якісності тим, що спостерігається у більшості інших букмекерських контор. Можна виділити хіба тільки можливість спостерігати за декількома матчами одночасно у одному вікні.

Наявність таблиці статистики й результатів

На сайті наявна повноцінна таблиця статистики для усіх подій, які коли-небудь проходили та освітлювались в межах платформи. Є можливість відраджувати результати пошуку відповідно до певної команди, спортсмену, або конкретної дати, виду спорту, а також місця, де відбувалась подія. Окрім того, є можливість докладно вивчити статистику для того чи іншого матчу. Наприклад, якщо говорити про який-небудь футбольний матч, то є можливість подивитись, наприклад, хто, коли, з чиєї передачі забив гол, ознайомитись з різницею забитих та пропущених, а також отримати загальну інформацію щодо володіння м’ячем.

Гарно оптимізований мобільний додаток і мобільна версія сайту

Мобільний додаток, як для мобільних пристроїв на основі операційної системи Andriod, так і на IOS, функціонує напрочуд непогано. Не відмічається майже жодних проблем з оптимізацією, більша частина контенту, що наявна на веб версії платформи, також доступна і у мобільному додатку. Єдина суттєва проблема, що так чи інакше впливає на додаток Бетсити – це те, що процес встановлення його на телефон досить складний і не зручний, у першу чергу, через відповідну політику, що її провадить наразі Google та Apple щодо різноманітних букмекерських контор. Те саме стосується і мобільної версії сайту.

Наявність розділу з новинами та гандікаперськими прогнозами

Більша частина різноманітних доступних у даний час букмекерів не надає жодної додаткової інформації щодо різноманітних подій, на які надається можливість зробити повноцінну ставку в межах платформи. Бетсіті букмекерська контора, що мало не єдина надає можливість своїм користувачам повноцінно ознайомитись з різноманітними новинами щодо тих чи інших спортивних та кіберспортивних подій. Окрім того, на сайті є повноцінний розділ, де розміщуються різноманітні прогнози гандікаперів щодо тих чи інакших можливих результатів майбутніх спортивних змагань та чемпіонатів.

Часті питання

Бетсіті бонус при реєстрації доступний для використання користувачами тільки одного разу?

Так, адміністрація надає можливість скористуватись вітальним бонусом лише одного разу для кожного нового користувача. У випадку, якщо виявиться, що хтось намагається зареєструвати декілька аккаунтів з метою отримати відповідний бонус декілька разів – керівництво платформи обіцяє заблокувати усі виявлені облікові записи користувача.

Бетсити бонус може бути використаний тільки в межах однойменної платформи?

Так, усі види спеціальних пропозицій, які надає букмекер, працюють виключно у межах офіційного сайту, мобільного додатку, а також мобільної версії сайту Бетсити.

Бесіті бонус з часом оновлює умови надання, розміри суми виплат й правила використання?

Так, час від часу букмекер змінює умови щодо кожного з бонусів, які він надає. Через те, потрібно уважно стежити за актуальністю інформації, що її надають на офіційному сайті.

Бетсити бонус з часом може втратити свою актуальність?

Так, цілком можливо, що основний бонус може бути з часом змінений.

Заключення

Важко сказати, що Бетсіті – цілком ідеальний з будь-якої точки зору букмекер. Проте, можна стверджувати майже зі 100% вірогідністю, що багатьом користувачам ця букмекерська контора може стати повноцінною, основною й замінити усі інші, якими наразі користується гравець. У будь якому випадку, необхідно спробувати, аби переконатись самому.