Для чого потрібен промокод Бетсіті. Як його активувати. Кращі бонуси на сайті букмекера, гостьовий вхід, мобільні і комп’ютерні додатки. Лінія і коефіцієнти, популярні та корисні розділи, процедура реєстрації та фінансові операції

Букмекерська компанія Бетсіті відома своїми коефіцієнтами та хорошими бонусами. Організація приймає ставки в онлайні на офіційному сайті в доменній зоні "ком". Дізнаємося, які коефіцієнти букмекер виставляє на популярні види спорту, як знайти та застосувати промокод Бетсіті та багато чого цікавого.

Що таке промокод Бетсіті BETMAX

Багато бетторів з великим задоволенням отримують подарунки та приймають участь у акціях. Гравці часто запитують, що означає промокод Бетсіті. Відразу скажемо, що це правильна комбінація символів, яка вводиться у власному кабінеті. Після активації бонусного коду клієнти отримують доступ до більшої кількості акцій та бонусів букмекера Бетсіті.

Треба враховувати, що термін дії коду спливає протягом місяця. Якщо за цей час гравець не активує промокод Бетсіті, він на зможе це зробити потім. Потрібно знайти вже інший, актуальний код. А за допомогою коду можна збільшити бонус. Наприклад, клієнти Бетсіті отримують вітальний фрібет на 400 грн. А з промокодом вдається збільшити цю суму до 50%.

Як зареєструватися на сайті Бетсіті?

Щоб створити власний кабінет, достатньо витратити 5-10 хвилин на заповнення всіх полів у реєстраційній формі.

Людина вводить логін, пароль, промокод Бетсіті BETMAX та обирає валюту для платежів. Також можна підписатися на новини, та ще потрібно підтвердити, що вже виповнилося 18 років. Після цього беттор тисне на зелену кнопку, і заявка на створення аккаунту створюється. Через мить на вказану електронну адресу прийде лист з посиланням. Гравець авторизується на сайті Бетсіті та може поповнювати баланс.

Щоб закріпити свій статус клієнта, потрібно пройти ще авторизацію, прикріпивши скани документів у листі на електронну пошту адміністрації букмекера. Після нетривалої перевірки беттор отримує право поповнювати власний рахунок обраною валютою. Більше того, йому стануть доступними всі бонуси, у тому числі й з промокодом Бетсіті.

Вітальний фрібет від Betcity

Після успішної реєстрації онлайн в БК Бетсіті гравець має право отримати фрібет на сайті букмекера. Достатньо зайти на сторінку акції, та подати заявку на участь у ній. Після цього гравець поповнює баланс та отримує на бонусний рахунок 50% від депозиту. Максимальний розмір фрібету становить 200 гривень. Тобто, для отримання такого бонусу клієнт повинен поповнити рахунок на 400 грн.

Скористатися фрібетом можна протягом 30 днів з моменту реєстрації. Ніяких умов по коефіцієнтам, та сумам ставок немає. Беттори просто роблять ставки на будь-які події, які він знайде в лінії букмекера. Якщо ставка виявиться вдалою, то беттор отримує на основний рахунок виграш.

Якщо застосувати промокод Бетсіті, то можна збільшити цей фрібет. Тому слідкуйте за публікаціями, де регулярно з’являються бонусні коди Бетсіті.

Кращі бонуси від Бетсіті

Букмекерська контора Бетсіті намагається привернути до себе увагу, пропонуючи достойні акції та бонуси. Познайомимся з ними ближче.

Кешбек від програних ставок. Коли у гравця трапляється чорна полоса, йому хочеться знайти щось втішне. Компанія Бетсіті частково компенсує програні ставки у вигляді кешбеку. Чим більше втратив беттор, тим більше йому повернеться. Ось схема отримання кешбеку від Бетсіті.

Бачимо, що максимальний кешбек становить 10%, а мінімальний – 5%. Зрозуміло, що не хочеться програвати такі великі суми, але від подібних поразок майже ніхто не застрахований. Тому компенсація у вигляді кешбеку Бетсіті до 10% хоч якась втіха.

5% на експреси. Якщо гравець часто робить ставки експресами, його повинна зацікавити ця акція. На кожний експрес, складений мінімум з 4-х позицій і мінімальним коефіцієнтом 1,5 беттор отримає 5% від виграшу. Звісно, потрібно вгадати всі події, які беттор помістив в ігровий купон.

Головна перевага цієї акції в тому, що гравець може отримувати бонус необмежену кількість раз. Головне – виконувати всі умови акції, та вгадувати всі позиції. Можна сказати, що це постійно діюча акція букмекера Бетсіті. Тому багато клієнтів вже скористалися нею, і продовжують ставити експресами.

Огляд сайту

Офіційний інтернет ресурс Betcity наповнений звичним функціоналом. У головному меню розташувалися наступні розділи:

Лінія (ставки на передматчеві ринки);

Live (розпис для подій в лайв);

Акції (актуальні бонусні пропозиції);

Інформація;

Суперекспрес

Результати;

Тв Ігри;

Про нас (вся інформація про букмекера і контактні дані).

Спортивні змагання для ставок розташувалися в лівому блоці сайту. Бетторам доступна папка "Вибране", куди вони додають важливі для себе матчі.

Поєдинки, які почнуться в найближчі хвилини, знаходяться в блоці з назвою "Найближчі події". За допомогою фільтра можна відібрати матчі, які стартують протягом 2-4 годин. Подібна опція дозволяє гравцям оперативно відбирати потрібні баталії і фокусуватися на перспективних маркетах.

Розділ з правилами наповнений корисною інформацією. Беттори дізнаються, як розраховуються угоди по кожному виду спорту, яким чином поповнюється ігровий рахунок і як зняти гроші. Розділ з результатами містить докладні відомості про минулі і поточних поєдинках. Шкода, що немає розділу зі статистикою, який є практично на всіх сайтах букмекерів.

Стара версія Бетсіті. Офіційний ресурс букмекерської контори Бетсіті має дві версії – нову та стару. Не потрібно ігнорувати старий формат. По-перше, на ній є гостьовий вхід, по-друге, гравцям легко знаходити прямі трансляції матів. Зверніть увагу на те, що є посилання на настільний теніс, кіберспорт, баскетбол та інші дисціпліни.

Гостьовий вхід. Що ж отримують власники гостьового входу Бетсіті? Перш за все, вони можуть робити ставки, не поповнюючи ігровий баланс. Створити гостьових вхід можна одним кліком. Після цього беттору надається 10 тис. віртуальних одиниць для ставок. Тобто, це демо рахунок, за допомогою якого можна робити ставки на всі доступні ринки в лінії букмекера Бетсіті.

Дзеркало Бетсіті. У лівому кутку знаходиться посилання на Телеграм канал букмекера Бетсіті. Зокрема, у ньому беттори знайдуть посилання на дзеркала Бетсіті. Для чого потрібні дзеркала Бетсіті? Іноді основний ресурс букмекера блокується провайдерами, тому клієнти вимушені користуватися альтернативними джерелами для доступу у власний кабінет. Одним з таких і є дзеркало Бетсіті – точна копія основного сайту букмекера.

Новини компанії. Щоб отримати оперативну інформацію про ставки на сайті букмекера Бетсіті, корисно переглядати новини на окремій сторінці. Беттори знайомляться зі змінами правил прийому інтерактивних ставок Бетсіті, а також з новими акціями та бонусами.

Як бачимо, гравці дізнаються, що таке викуп ставки, та які нові позиції з’являються в ігровому розділі.

Лінія і коефіцієнти Бетсіті

Легальний букмекер Бетсіті приймає ставки по 20 видам спорту, а також на кіберспорт. У розписах дуже багато маркетів. За обсягом пропозицій букмекер впевнено входить в першу десятку чи двадцятку операторів. Природно, що при такій кількості потрібна фільтр подій. Він є. Доступна функція "Ставка в один клік". При необхідності беттори використовують пошуковик. Вводять назву команд або гравців, і отримують необхідний список матчів.

Проаналізуємо умови ставок для кожного виду ставок. Дізнаємося, яку маржу вкладає букмекер і скільки варіантів парі передбачено для популярних дисциплін.

Футбол. У передматчевих розписах на футбольні поєдинки популярних турнірів можна знайти до 150 видів ставок. На менш престижні змагання букмекер включає до 100 маркетів. У розписах є фільтри подій. Але найчастіше фільтри не містять багато типів ставок. Наприклад, на футбольні поєдинки букмекер нерідко включає ставки на перший тайм, виключаючи другий. Знаходиться місце індивідуальним тоталам, комбінованим парі і азіатському гандикапу. Середня маржа на передматчеві футбольні ринки становить 5%. При цьому дотримується чітка закономірність, на касових поєдинках букмекер заробляє менше, а на смолмаркетах більше. В лайві кількість маркетів на футбольні матчі варіюється від 40 до 80 в залежності від престижності змагання.

Хокей. Ставки на хокейні поєдинки на сайті Бетсіті подаються середніми за обсягом розписами. У прематчі можна знайти до 80 варіантів парі на матчі НХЛ і КХЛ. На менш рейтингові турніри кількість ринків падає до 50. У фільтрі подій є ставки на перший і другий періоди, рідко коли присутні маркети для третього відрізка. Укласти парі можна на азіатські фори і тотали, а в деяких матчах і на індивідуальні показники гравців. Маржа в прематчі на хокей знаходиться в межах 5-6%. І тут дотримується той же підхід: на поєдинки НХЛ і КХЛ комісія нижче, а на матчі першості Норвегії, Австрії на 1-2% завжди вище. В лайві маржа на хокей в середньому становить 6%.

Теніс. У передматчевих розписах тенісних баталій БК Бетсіті вкладає до 60 варіантів ставок. Беттори ставлять на тотали, фора як в матчі, так і в окремих партіях. Правда, не завжди гравцям вистачає подібних пропозицій. На турніри середньої і низької категорій букмекер включає від сили 3 варіанти гандикапів і тоталов. Середня маржа в прематчі на теніс становить 6%, в лайв - 7%. Не найкращі умови для ставок у порівнянні з іншими легальними букмекерами.

Баскетбол. На баскетбольні поєдинки Бетсіті викочує не самі широкі розписи. Кількість ринків на матчі НБА, єврокубків і зустрічей збірних не перевищує 60 перед стартом. На менш престижні змагання букмекер включає до 50 позицій. Часто в передматчевих розписах букмекер пропонує ставки лише для подій першої чверті. У рідкісних випадках можна бачити пропозиції для інших чвертей. Маржа на баскетбол в прематче в середньому 5%. В лайві комісія варіюється від 5% до 7%.

Кіберспорт. На даний момент Бетсіті приймає ставки на 11 комп'ютерних дисциплін. Найпопулярніші киберспортивні види - Кіберфутбол, Дота 2, Контр-Страйк, Ліга Легенд, Старкрафт I, II. Максимально заповнюються передматчеві розписи для поєдинків Дота 2. Тут можна знайти до 40 пропозицій. На менш скромні баталії в різних дисциплінах букмекер викочує до 20 маркетів. У порівнянні з іншими букмекерами Бетсіті пропонує широкі розписи на комп’ютерні парі. Комісія в прематчі в середньому 7%, в лайві маржа досягає 9%.

Гравцям доступні стандартні типи ставок:

Ординари;

Експреси;

Системи.

VIP ставки. Букмекерська контора Бетсіті надає можливість клієнтам зробити ставки вище максимальної суми. Це Віп ставки, якими можуть скористатися всі беттори. Для активації цієї опції потрібно встановити флажок Віп ставка напроти потрібного ринку. Після цього гравець вказує суму ставки, і додає її в кошик. Протягом 10 хвилин адміністрація схвалює або ні заявку клієнта. Якщо відповідь позитивна, то ставка беттора приймається. Якщо ні, то він шукає іншу позицію, можливо пощастить, і адміністрація дозволить поставити більшу суму.

Мобільні ставки

У букмекера Бетсіті є повноцінна мобільна версія, та доступні 2 мобільних та один комп’ютерний додатки. У мобільному додатку доступні всі функції з основного сайту, включаючи суперекспрес. У телефоні беттори поповнюють ігровий рахунок, створюють заявки на виведення коштів, отримують бонуси. В телефоні можна активувати промокод Бетсіті, як в мобільній версії, так і в додатку.

За швидкістю роботи мобільний сайт і додатки часто випереджають основний ресурс. В насичені спортивними баталіями дні беттори воліють укладати парі зі смартфона чи програми ПК. Більше того, додатки корисні в ті моменти, коли основний сайт букмекера Бетсіті недоступний під час блокування інтернет провайдерів. Рекомендуємо встановити додаток Бетсіті навіть тим гравцям, які звикли ставити з офіційного сайту Бетсіті. Коли зникає доступ до власного кабінету, то цінність програм Бетсіті зростає, і значно.

Платежі

Клієнти букмекерської контори Бетсіті користуються слідуючими платіжними системами для поповнення рахунку та виводу грошей на банківські картки і електронні гаманці:

Віза;

Мастеркард;

Webmoney;

Neteller;

Payer;

Perfect Money.

Для гравців доступні всі популярні валюти – євро, долари, гривня… На сайті є корисна таблиця, в якій вказані всі доступні платіжні системи, в залежності від країни проживання беттора:

Для будь-якої платіжної системи зняття та поповнення власного рахунку відбуваються миттєво і без комісії.

Служба підтримки та відгуки про Бетсіті

Отримати консультації беттори зможуть за традиційними (та не дуже) каналами інформації:

Електронній пошті;

Телефону гарячої лінії;

Онлайн чаті;

Телеграм боті.

Вся інформація знаходиться в розділі "Контакти". Причому, на цій сторінці декілька електронних адрес. Залежно від типу питання, беттори пишуть на той чи інший електронний ящик:

Є ще спеціальна форма, за допомогою якої гравці звертаються до адміністрації. Відповіді зазвичай приходять в протягом години. Найбільш оперативними бувають відповіді по чату. Як правило, відповіді дозволяють бетторам вирішити проблеми. Рідко доводиться ставити додаткові питання. В тому числі, у операторів можна дізнатися, як використати промокод Бетсіті. Не так важливо, як саме звернеться клієнт, головне, що він отримає відповідь на це та й інші питання.

Думки клієнтів Бетсіті з приводу коефіцієнтів і кількості ринків в передматчевих та лайв розписах в основному позитивні. Багатьох влаштовує маржа і наповнення розписів. Нарікання викликають відсутність прямих трансляції на популярні футбольні чемпіонати та розділі зі статистикою.

Популярні питання

Чи можна поповнити рахунок на одну платіжну систему, и вивести кошти на іншу?

Ні, таке не дозволено. Клієнти БК Бетсіті користується однією системою для здійснення всіх платежів на сайті букмекера.

Чи можна скористатися промокодом Бетсіті в мобільному додатку?

Так, можна.

Чи дозволяється робити ставки на кіберспорт при відіграші фрібету Бетсіті?

Так.

Висновки

Букмекер Бетсіті надає непогані умови для ставок. Велика кількість пропозицій і нормальні коефіцієнти радують клієнтів. З позитивних якостей відзначимо наступні:

Широка лінія;

Гідна бонусна програма;

Непогані мобільні додатки

Доступні прямі трансляції;

Якісна робота служби підтримки;

Прийнятні коефіцієнти.

З негативних якостей виділимо: