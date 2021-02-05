Огляд Фаворит казино

Огляд онлайн казино Фаворит Спорт: кращі ігри та бонуси

Сьогодні складно здивувати онлайн казино. Але ще кілька років тому українські геймери змогли зіграти в рулетку чи ігрові автомати на закордонних сайтах. Зараз це не проблема. Одним з найкращих майданчиків є Фаворит казино. Це окремий розділ букмекера, який з’явився в 2014 році.

На сайті клієнти знайдуть дуже багато слотів, ігрових автоматів від популярних та не дуже провайдерів. Розглянемо детально про умови реєстрації та про можливість зіграти у Фаворит спорт казино.

Реєстрація на Фаворит казино

Щоб стати клієнтом компанії Фаворит, гравець повинен створити акаунт на її сайті. Власний кабінет дозволить гравцю робити ставки та грати в буд-які ігри казино. Процедура реєстрації дуже проста. Потрібно лише вказати:

Номер телефону;

Електронну адресу;

Створити пароль.

На електронну пошту прийде посилання, за яким гравець переходить на сайт Фаворит. Але це ще не все. Кожен клієнт проходить ідентифікацію.

Ідентифікація на Фаворит Спорт

Немає різниці, чи гравець збирається робити ставки на спорт, або він бажає грати в казино Фаворит, в будь якому разі ідентифікація обов’язкова. Вона проводиться один раз для підтвердження особистості гравця.

Клієнт надсилає скани паспорту з фото та банківської картки, за допомогою якої він поповнює рахунок. Якщо карта неіменна, то гравець робить скрін з додатку, до якого прив’язана карта. Знімки повинні бути якісними, щоб у адміністрації Фаворит не виникало питань. Зрештою, успіх процедури залежить, наскільки вірно гравець здійснить всі кроки.

Сайт Фаворит казино

Одразу скажемо, що інтернет ресурс та додатки Фаворит функціонують на основі ліцензії Кюросао. Це означає, що гравці мають хороший захист для свої фінансів та певну гарантію отримання виграшів згідно з правилами компанії.

Навіть поверхневого погляду на сайт цілком достатньо, що зрозуміти, що це сучасний проект, який задовольняє майже всі забаганки клієнтів. Наразі доступні дві версії – стара та нова. Якщо людина звикла до класичного оформлення та розділів, вона залишається на старій версії. Якщо клієнту сподобалася нова версія, він працює саме в ній.

Існує два розділи казино Фаворит – лайв і оффлайн. Вони дещо відрізняються один від одного. Це потрібно враховувати, якщо гравець бажає знайти той чи інший жанр.

Лайв казино

Досить популярний розділ. При першому знайомстві з ним виникає бажання залишитися. Це і не дивно, бо стільки привабливих дилерів готові до гри. Складно сказати, який розділ найбільш популярний. До послуг гравців є Віп столи та безліч видів рулетки, Баккара, блекджек та навіть ігрові шоу.

Щоб зіграти в будь-яку гру, потрібно зареєструватися на сайті та натиснути на червону кнопку. Одразу відкриється кімната, в якій дилер керує процесом. Зауважимо, що онлайн трансляції йдуть без перешкод. Якщо у клієнта якісний інтернет, він без проблем підключиться до будь-якої гри.

Тішить той факт, що на сайті букмекерської конторі Фаворит більше сотні ігор. І ця кількість постійно збільшується.

Ігри від казино Фавбет

На сайті оператора досить багато безкоштовних ігор від відомих провайдерів. На сьогоднішній день на сайті представлені позиції від таких відомих виробників як Endorphina, Habanero, Betsoft. Як правило, ігри є безкоштовними, для участі в яких не потрібна реєстрація. Ще більше на реальні гроші.

Якщо гравець хоче спробувати зіграти, не витрачаючи кошти, він активує демо режим. Потренувавшись трохи на безкоштовних іграх, можна сміливо грати на реальні кошти. Але ми застерігаємо від надмірного азарту Не треба піддаватися емоціям, а краще зберігати контроль над ситуацією, щоб потім не жалкувати.

Ігрові автомати

Ще один популярний жанр, який подобається як новачкам, так і досвідченим клієнтам казино Фаворит. На сайті компанії дуже зручна навігація. Клієнти обирають ігри за джекпотом, слоти, популярні, нові, та можуть додавати потрібні позиції в обрані.

Слоти – найбільш популярний жанр у гравців. Зараз доступно більше 200 варіантів. Серед відомих відзначимо наступні:

Sizzling 777 Deluxe;

Sakura Fortune;

Big Bad Wolf;

Gold Vein.

Варто хоча б спробувати бодай одну з ігор, щоб переконатися в їх якості.

Покер і Блекджек

Для досвідчених гравців онлайн казино Фаворит пропонує хороший вибір блекджеку. Якщо перейти в розділ настільних ігор, то знайдемо ці популярні жанри. Достатньо лише поповнити рахунок в Favbet, що отримати доступ до таких видів блекджеку:

Відкритий;

Американський;

Іспанський;

Класичний;

Світч.

На думку багатьох гравців ігри реалізовані на достойному рівні. Комфортно грати як в ПК, так і в мобільному додатку, або версії.

Мобільне казино Фаворит

Все частіше клієнти Фаворит віддають перевагу ставкам з мобільної версії або додатку. Виявляється, це не менш зручно, ніж з ПК. Гравцям доступні додатки для Андроїд та IOS. За допомогою них легко зареєструватися та виконувати фінансові операції.

Ми порівняли мобільну версію и додатки Фаворит Спорт з компьютерною і не знайшли жодних відмінностей. В телефоні є три мовні розкладки – українська, англійська та російська. Вони ж присутні і на основному сайті. З телефону легко грати як в демо версії так і на реальні гроші. Гравці зможуть робити ставки в "Живому" казино, та грати в автомати, рулетку та інші жанри.

Бонуси Фаворит Спорт

Компанія Фаворит пропонує своїм клієнтам привабливі бонуси в окремому розділі. Він постійно поповнюється новими позиціями. Серед найпомітніших бонусів для казино відзначимо наступні:

Легкий понеділок. Клієнти, які грають в лайв ігри, отримують кешбек 10% від програшів. Сума кешбеку опиниться вже на слідуючий день;

Клієнти, які грають в лайв ігри, отримують кешбек 10% від програшів. Сума кешбеку опиниться вже на слідуючий день; Щасливчик вівторка. Клієнти, які реєструються у вівторок, є учасниками акції. Троє гравців отримають по 50 фріспінів;

Клієнти, які реєструються у вівторок, є учасниками акції. Троє гравців отримають по 50 фріспінів; Ігрова п’ятниця. Одна з найкращих серед бонусів та акцій від платформи Фавбет. Клієнти також отримують по 10% від програних парі.

Одна з найкращих серед бонусів та акцій від платформи Фавбет. Клієнти також отримують по 10% від програних парі. Колесо фортуни. Гравці заробляють призові монети. Шанси їх отримати залежить від суми ставки. Чим вище сума, тим більше монет клієнт отримає.

В правилах на сайті компанії вказано, як вивести бонусні кошти з рахунку. Важливо уважно познайомитися з ними, щоб не виникало запитань.

Платіжні операції на Фаворит казино

Клієнтам Фаворит доступна одна валюта для розрахунків – гривня. Мінімальна сума для поповнення – 25 грн. Для зняття – 100 грн. Гравці користуються такими платіжними системами:

Приват 24;

Картки Visa і MasterCard;

Wallet One.

За правилами всі фінансові операції проводяться однією платіжною системою.

Популярні питання

Чи можливо грати в демо режимі незареєстрованим гравцям?

Раніше така можливість була, зараз потрібно реєструватися.

Чи є бонус з промокодом Фаворит?

Зараз такого немає.

Що робити, якщо забув пароль від власного кабінету?

Потрібно скористатися формою для відновлення паролю на сайті компанії.

Чи всі ігри, які є на основному сайті, доступні в мобільному додатку?

Так, звичайно.

Висновки

Онлайн казино Фаворит – надійна ігрова платформа, яка популярна у багатьох гравців. Серед основних переваг відзначимо наступні:

Для багатьох ігор є демо режим;

Наявність ліцензії;

Швидкі виплати;

Хороший вибір ігор;

Функціональний мобільний додаток.

Мінуси такі: