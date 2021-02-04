Букмекерська контора Бетсити - загальний огляд, деяка інформація про бонуси і спеціальні пропозиції і багато іншого.

У цій статі ви знайдете повний Бетсити огляд – різноманітна інформація щодо доступних на платформі акцій, наявних видів ставок, а також специфіки функціонування букмекерської платформи.

Доступні різновиди парі

Загалом, букмекер пропонує не надто широкий перелік різноманітних видів подій для того, щоб зробити на них ставку. Більшість категорій – доволі стандартні і взагалі нічим не вирізняються на фоні інших букмекерських контор. Букмекерська контора Бетсити пропонує для своїх користувачів відносно велику кількість різноманітних спортивних подій для кожної категорії. Так, наприклад, для категорії футбол одночасно може бути доступно до 2,5 тисяч різноманітних подій.

Варто відмітити, що цей Бестіті огляд дає можливість дізнатись про те, що букмекер надає для своїх користувачів можливість робити ставки на деяку кількість нетривіальних категорій. До них наприклад можна віднести такий розділ, як "культура", "пляжний волейбол" та "флорбол".

Обмеження та шанси

Цей Бетсити огляд надає можливість дізнатися, що у порівняні з більшістю інших букмекерів шанси на платформі не вибиваються з середніх результатів. Приблизно те саме можна сказати й про коефіцієнти. Якщо порівняти їх з коефіцієнтами на різних інших платформах, можна зрозуміти, що у середньому вони коливаються приблизно на 0,03 – 0,05, як в більшу, так і в меншу сторону. В залежності від події.

На платформі діють обмеження на суми максимальних і мінімальних допустимих ставок, а також сум поповнення власного гаманця. Так, наприклад, максимальна допустима ставка обмежена сумою в 1 000 000 гривень, а мінімальна допустима ставка – 10 гривень. Максимальна і мінімальна суми поповнення залежать від того, яким саме способом відбувається внесення грошей на рахунок.

Доступні акції та спеціальні пропозиції

На сьогоднішній день букмекерська контора пропонує невелику кількість різноманітних спеціальних пропозицій. Іноді може з’явитись певний Бетсити бонус, який діє протягом невеликої кількості часу. Але серед тих, які діють на постійній основі, можна виділити лише три різноманітних спеціальних пропозиції. До них відносяться:

Фрібет за реєстрацію. Після того, як гравець пройде повноцінну реєстрацію і верифікацію, у нього з’являється можливість отримати Бетсити фрібет на суму до 500 російських рублів. Для цього необхідно дати свою згоду на участь в цій акції у персональному кабінеті.

Кешбек за невдалі ставки. Кожного разу, коли користувач здійснює ставку, яка з тих чи інших причин не зіграла, він також отримує можливість отримати кешбек у розмірі до 5% від початкової суми ставки. Кешбек нараховується у виді фрібету.

+5% на експрес. Коли гравець хоче зробити ставку типу експрес, він може звернути увагу на перелік експресів, який надає для своїх користувачів букмекер Бетсити, що містить завчасно відібрані події. Загалом, потрібно відмітити, що користувач отримає до 5% збільшений виграш за експрес у тому випадку, якщо він правильно ідентифікує результат кожної події.

Серед тих спеціальних пропозицій, які активуються час від часу, більшість прив’язана до певних свят чи пам’ятних подій. Наприклад, платформа дуже часто полюбляє влаштовувати спеціальні акції у зв’язку з Днем Перемоги, Всесвітнім днем жінок і іншими подібними святами.

Часті питання

Чи є Бетсити бонус при реєстрації?

Так, платформа забезпечує для своїх користувачів рівно один бонус при реєстрації. Винагорода за проходження процесу реєстрації і верифікації складає 500 російських рублів.

Чи в межах платформи діє який-небудь Бетсити промокод?

Ні, на жаль, на даному етапі букмекерська контора Бетсити не надає для своїх користувачів жодного Бетсити промокода.

Чи функціонує букмекер легально на території України?

Ні, на жаль, Бетсити не може функціонувати легально на території України. Проте і доступу до платформи на пряму ніхто не забороняє.

Чи є якісь обмеження на платформі відносно сум максимальних і мінімальних ставок?

Так, на платформі діють обмеження відносно сум максимальної і мінімальної ставок, але в той самий час, більша частина з таких обмежень час від часу може змінюватись, тому потрібно уважно стежити за правилами на сайті.

У гравців є можливість виводити бонусні кошти напряму з бонусного рахунку?

Ні, для цього необхідно спочатку повноцінно відіграти усі кошти по певному вейджеру або фрібету.

Додаткові можливості Бетсити

З метою формування у користувача повного спектру уявлень щодо різноманітних можливостей букмекерської контори, ми надаємо деяку інформацію про те, якими додатковими можливостями володіє платформа.

Загальний користувацький досвід

Можна сказати, що цей Бетсити огляд дає нейтральну оцінку досвіду користування офіційним сайтом платформи. З одного боку, необхідно сказати, що інтерфейс офіційного сайту доволі простий, зручний у користуванні, і зазвичай не викликає суттєвих труднощів у жодного, навіть не знайомого зі світом гемблінгу у минулому, гравця.

З іншого боку, цей мінімалізм зробив зовнішній вигляд сайту аж надто примітивним, і деяка кількість гравців може взагалі не отримати ніякої естетичної насолоди в процесі використання сайту. Крім того, такий дизайн, що зовсім не втілює довіри, викликає доволі погані враження у нових користувачів, які тільки но на нього зайшли. Як результат – платформа може втрачати багато потенційних нових користувачів.

Онлайн стрімінг

Процес перегляду різноманітних матчів в онлайні не зовсім зручний, оскільки відео програвач, який адміністрація надає користувачам, суттєво застарів і не має багатьох необхідних і звичних для сучасного гравця функцій. Окрім того, загальна кількість доступних для гравців матчів і подій, на жаль, доволі незначна і не перевищує навіть 5% від загальної кількості всіх подій, на які можна зробити ставку.

Бетсити додаток

Існує спеціальний додаток Betcity для анроїд та IOS. Потрібно сказати, що цей додаток доволі далекий від ідеалу. Більшість користувачів визнають, що він непогано працює на більшості сучасних моделей телефонів, але у той самий час, існує досить велика ймовірність, що якщо ваш смартфон має застрілу версію ОС, він навіть не зможе запустити додаток. Окрім того, потрібно відмітити, що багатьом користувачам буває досить складно розібратися з проблематичним процесом встановлення.

Кращі з можливостей

Можливість виводити гроші великою кількістю різноманітних способів.

Можливість використовувати платформу майже по всьому світу на легальній або хоча б напів легальній основі.

Дуже важливе ставлення адміністрації платформи до найрізноманітніших претензій та потреб майже усіх категорій гравців.

Наявність дуже швидкої й професійної групи агентів службової підтримки, з якими можна зв’язатися не менш ніж трьома різноманітними способами.

Відносно велика кількість доступних для вкладання парі різноманітних подій, хай навіть і й не у надто великій кількості категорій.

Висновок

Важно однозначно сказати, чи дійсно цей бесіті огляд може якимось чином вплинути на вашу кінцеву думку щодо того, чи вам варто використовувати цю платформу у якості своєї основної. Наш висновок такий: Бетсити – це доволі посередня контора, яка не може продемонструвати жодного дійсно нетривіального рішення. Проте, цілком можливо, що вона вам стане до снаги.