Мостбет Україна - доступний функціонал, наявні акції й спеціальні пропозиції, загальний огляд платформи.

Мостбет Україна – це один з багатьох букмекерів, що вирізняються відносно великим асортиментом послуг й провадять свою діяльність на території багатьох країн на території багатьох країн.

Доступні опції для заключення ставок

Наразі бк мостбет пропонує для своїх користувачів можливість вкласти парі усього лише на десяток різноманітних категорій спортивних подій. Серед найбільш популярних категорій – футбол, хокей, теніс та баскетбол. В даний час мостбет Україна майже не працює над тим, щоб якимось чином розширити асортимент різноманітних доступних категорій для заключення ставок.

Шанси й ліміти

Шанси на те, що ставка на мостбет Україна зіграє, загалом, майже такі самі, як і середні шанси по усім іншим букмекерам, які функціонують на ринку України. Якщо порівняти коефіцієнти, які пропонує цей букмекер з середніми коефіцієнтами, які зараз фігурують на ринку букмекерських послуг, то можна побачити, що mostbet ua незначно (приблизно на 0,03 – 0,05 пунктів) занижує їх у порівнянні з більшістю інших букмекерських контор.

В межах платформи діють певні обмеження на суми максимального й мінімального поповнення, виведення коштів, а також суми максимальної й мінімальної ставок. Можливе максимальне поповнення становить 550 000 російських рублів, або відповідний еквівалент в інший валюті. Мінімальне можливе поповнення становить 500 російських рублів. Мінімальна ставка – 10 російських рублів. Максимальна ставка – 1 000 000 російських рублів.

Доступні акцій й спеціальні пропозиції

Мостбет Україна пропонує кожному своєму новому гравцю вітальну пропозицію, що називається Мостбет Бонус на перший депозит. Для його активації необхідно здійснити перший депозит протягом 7 днів з моменту реєстрації на платформі. Загальна сума бонусу, яку можна отримати, якщо скористатись цією спеціальною пропозицією, становить 25 000 російських рублів. При цьому сума, яка буде переведена на бонусний рахунок користувача становитиме стільки ж, скільки ж і сума, на яку здійснено перший депозит, але не менше 100 російських рублів.

Окрім вітального бонусу мостбет Україна пропонує ще біля 15 різноманітних бонусів і спеціальних пропозицій. Більша частина з них доступна на постійній основі, але присутня деяка частина, що, так чи інакше, стає актуальною лише на певний час (наприклад, під час яких-небудь свят, або пам’ятних дат). Серед постійних акцій, наприклад, можна виділити наступні:

Страхування ставки;

Щасливий білет;

10% кешбек казино;

День народження з мостбет;

Викуп ставки;

Запроси друзів;

Програма лояльності казино;

Коефіцієнт +40%.

Бонуси й спеціальні пропозиції актуальні не лише для розділу ставок на спорт, а й для розділу казино, онлайн казино й багатьох інших, що доступні на бк мостбет.

Часті питання

Чи є у вільному доступі промокод Мостбет?

Ні, на жаль, ця букмекерська контора не надає своїм користувачам ніяких спеціальних промокодів.

Мостбет Україна працює на території Росії?

Ні, офіційно ця платформа не може здійснювати свою діяльність на території Росії. В той же час, усі користувачі, що знаходяться в РФ можуть з легкістю отримати доступ до офіційного сайту букмекерської контори, використовуючи спеціальні сервіси, по-тиру VPN, проксі і т. д.

Чи є бонуси, що надаються одразу після того, як буде завершена мостбет реєстрація?

Ні, на жаль бонусів, які можливо було б отримати лише за процес реєстрації на платформі мостбет Україна наразі не надає.

Мостбет Україна надає якісь послуги окрім ставок на спортивні події?

Так, ця букмекерська контора надає цілий спектр найрізноманітніших послуг, включно з можливістю пограти в казино, онлайн казино, бінго, лотереї й багато інших різноманітних видів азартних розваг.

Мостбет дозволяє своїм користувачам реєструвати більше одного облікового запису?

Ні, на жаль на платформі кожному окремому гравцю дозволяється мати не більше одного облікового запису.

Різноманіття додаткових послуг

Мостбет Україна надає своїм користувачам можливість скористатися цілою низькою різноманітних додаткових послуг. Для того, щоб у гравців сформувалась повноцінна можливість сформувати думку про функціонал цієї платформи, ми надаємо додаткову інформацію про деякі з них.

Досвід користування

Більшість користувачів не відмічають жодних складнощів і неприємностей у процесі використання платформи. Дизайн, інтерфейс, ступінь відгуку платформи по відношенню до дій користувача – все знаходиться в межах, комфортних для більшості гравці. Загалом, досвід використання платформи можна скорше назвати комфортним, адекватним й приємним для середнього користувача.

Ставки по-ходу гри

Можливість робити ставки у процесі гри - це вже давно не новина майже для будь-якого букмекера. Це також стосується і бк мостбет. Загальне розмаїття доступних ставок не надто вражає, особливо тих ставок, які не стосуються популярних категорій (футбол, хокей, баскетбол).

Можливість спостерігати за подіями онлайн

Мостбет Україна надає для усіх своїх користувачів окрему можливість спостерігати за певною кількістю подій, які доступні на платформі для заключення ставок, онлайн через спеціальний відео програвач. Функціонал програвача доволі посередній, має базовій набір стандартних функцій (пауза, перемотка назад, регулятор звуку і якості відео). Загальна кількість подій, за якими можна спостерігати, як правило, не перевищує декількох десятків.

Мобільний додаток

Мобільний додаток від бк мостбет – не викликає суттєвих нарікань. Він гарно оптимізований, має непоганий дизайн, зручний у використанні, зрозумілий для більшості користувачів. У той самий час, потрібно відмітити, що лише біля 90% від наявного на веб версії платформи функціоналу так чи інакше відображається у мобільному додатку. Спостерігаються невеличкі проблеми з роботою додатку на мобільних телефонах з застарілими версіями операційних систем.

Плюси й мінуси платформи

Плюси Мінуси Можливість не тільки робити ставки, але й грати у казино, онлайн казино, бінго й інші види азартних розваг. Мобільний додаток не передає усього розмаїття доступного у веб версії платформи функціоналу. Наявність гарно організованої служби клієнтської підтримки. Дещо занижені у порівнянні з основною масою букмекерів коефіцієнти на ставки. Підтримка біля 50-ти різноманітних мов у інтерфейсі сайту. Відносно невелика кількість різноманітних категорій, у яких можливо робити ставки на спорт і кіберспорт. Доволі суттєва кількість акцій і спеціальних пропозицій. Відсутність підтримки та реклами платформи в соціальних мережах.

Висновок: мостбет Україна – міцний, але посередній букмекер

Для того, щоб гравець отримав можливість вирішувати для себе те, наскільки його підходить, або не підходить цей конкретний бк, він має сам, безпосередньо покористуватися його функціоналом. Відповідно до наших уявлень щодо функціоналу, якостей і доступних спеціальних можливостей, які наразі наявні у цього букмекеру – він займає середньє положення серед усіх доступних на цей час на ринку України БК.

Є досить багато гарних альтернатив, які мають приблизно такий самий функціонал, як і мостбет Україна, але у той самий час, мають значно більш ширший спектр в середині цього функціоналу. Наприклад, 1хБет надає усі ті самі послуги, але загальна кількість доступних для гравців, наприклад, слот машин, у декілька десятків разів більше. Те саме стосується і багатьох інших доступних на даний момент функцій.