Що означає промокод Мостбет. Кращі бонуси букмекера. Які коефіцієнти пропонує оператор. Як створити аккаунт, та поповнити основний рахунок. Мобільний додаток та версія

Букмекерська компанія Мостбет пропонує достойні умови для ставок та ігор в онлайні. Вже багато бетторів з України створили аккаунт на сайті оператора. Дізнаємося, як зареєструватися, та поповнити рахунок на ресурсі букмекера. Як застосувати промокод Мостбет для отримання вітального бонусу.

Чи існує промокод Мостбет?

Так, всі беттори зможуть скористатися промокодом букмекера Мостбет під час реєстрації. Для цього потрібно ввести правильну комбінацію символів:

Як бачимо, поле для промокоду Мостбет не є обов’язковим для заповнення, можна створити власний кабінет і без нього. Але гравці отримують більше додаткових бонусів. Наприклад, вітальний бонус становить 100% від першого депозиту. Але його можна збільшити до 150%, якщо активувати промокод Мостбет.

Реєстрація на Mostbet

Щоб стати клієнтом букмекерської контори Мостбет, потрібно заповнити невелику форму, яку ми представили вище. У гравців є три варіанти створення власного кабінету:

За номером телефону;

За електронною поштою;

Через соц. мережу.

За замовчанням на сайті Mostbet пропонується варіант – за номером телефону. Достатньо лише вказати номер телефону, вибрати валюту для фінансових операцій та ввести промокод Мостбет, якщо він є. Після цього клієнт отримує смс з посиланням для авторизації. Гравець прописує логін та пароль, за допомогою яких він авторизується на сайті букмекера.

Схожим чином беттори реєструються за електронною адресою та через соц. мережі. В результаті вони отримують можливість для поповнення рахунку. Але це ще не все, потрібно пройти ідентифікацію на офіційному сайті Mostbet. Гравці повинні відіслати скани своїх документів, які підтверджують особисті дані.

Вітальний бонус Мостбет

Після успішної реєстрації клієнти букмекерської компанії Мостбет отримують доступ до вітального бонусу до 9000 гривень. Саме таку максимальну суму вони отримають, якщо переведуть на рахунок стільки ж. Тобто розмір стартового бонусу – 100% від першого депозиту. Мінімальний бонус – 40 гривень.

Щоб призові кошти потрапили на основний рахунок, гравець повинен виконати наступні умови:

Витратити 5 стартових депозитів на ставки;

Зараховуються лише експреси з мінімум 3-ма подіями;

Найменший коефіцієнт для будь-якої позиції в експресі – 1,4;

Відіграти бонус потрібно протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Якщо ж гравець активує промокод Мостбет, він збільшить розмір призових до 150%. Сума додаткового бонусу залежить від того, на якому ресурсі він знайде код. Зрозуміло, що умови для відіграшу вітального бонусу Мостбет не надто прості. Ми приготували декілька цінних порад, які, можливо, стануть в нагоді гравцям.

Робіть ставки тільки на власні гроші і не беріть в борг

Це одна з найбільш важливих порад! Ніколи не ставте більше грошей, ніж ви готові програти. Якщо маєте пристрасть до азартних ігор, ви напевно зіткнетеся з серйозними фінансовими проблемами. Азартні гравці дуже часто займають гроші у друзів, знайомих, а потім в банках, щоб продовжувати робити ставки, через що потрапляють в боргову яму.

Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, найкраще ставити дрібними сумами по надійній стратегії (наприклад, Флетом). Таким чином ви захистите себе від великих втрат. Ніколи не позичайте гроші, щоб продовжувати робити ставки на спорт. Звичайно, є різниця між взяттям позики для ставок і невеликий позички від одного для розміщення однієї ставки, але краще взагалі не брати в борг.

Ніколи не робіть великі ставки

Це одна з найпоширеніших помилок, які допускають клієнти букмекерських контор. Якщо ви починаєте відіграватися, абсолютно очевидно, що ви в кінцевому підсумку втратите все, що маєте. Звичайно, цілком логічно, що ніхто не входить в букмекерську контору, щоб програти гроші. Але якщо при перших і великих програшах гравець втрачає голову, він уже програв. Рано чи пізно він зазнає краху.

У ставках на спорт найважливіше - мислити раціонально, тому навіть не починайте робити ставки, якщо ви очікуєте, що це вирішить ваші фінансові проблеми. Будьте готові втратити гроші на певних етапах.

Інші бонуси Мостбет

Букмекерська компанія Мостбет приготувала для клієнтів досить привабливі акції. Ми обрали найкращі, на наш погляд. Оцінимо їх зараз.

Щасливий білет. Головний приз акції – автомобіль Nissan GT-R. У розіграші приймають участь усі бажаючі, які переведуть на власний рахунком мінімум 40 гривень. За кожних 15 гривень депозиту клієнти отримують квиток з номером. В розіграші приймають участь всі квитки. Система випадковим чином обирає квитки, по яким і нараховуються призи.

Окрім головного призу розігруються багато інших подарунків. А саме:

Годинник ROLEX - 1 шт.

iPhone 11 Pro - 3 шт.

Фрібет 15 000 грн + 500 Фріспінів - 2 шт.

Фрібет 3 000 грн + 200 Фріспінів - 10 шт.

Фрібет 1500 грн + 100 Фриспинов - 10 шт.

Один гравець може приймати участь лише раз у цій акції. У будь якому разі алгоритм дуже простий: чим більше коштів гравець переведе на власний баланс, тим більше у нього шансів отримати цінний подарунок.

Страховка ставки. Складно це назвати бонусом Mostbet. Скоріше вигідна пропозиція. Кожен гравець має право застрахувати свою ставку (ординар) від програшу. Звісно, ця послуга платна. Наприклад, якщо гравець зробив ставку на ординар з коефіцієнтом 1,8 на суму 100 гривень. Якщо ставка програє, клієнт отримає всю суму. Якщо ж виграє, то з чистого виграшу 80 гривень віднімається 40 гривень, як плата за страховку.

День народження з Мостбет. Букмекер дарує клієнтам на день народження фрібети та фріспіни. Розміри подарунків визначає оператор, але скористатися ними потрібно на протязі 7 днів з моменту отримання.

Основна умова отримання бонусу Мостбет в день народження полягає в тому, що гравець в поточному місяці повинен витрати на ставки мінімум 400 гривень.

Кешбек Мостбет для гравців казино. Клієнти, які віддають перевагу іграм казино мають право на кешбек у разі програшів. Бувають неприємні моменти, коли не вдається зірвати куш. Компанія вирішали компенсувати збитки гравцям, та повертає їм кошти по такій схемі:

Як бачимо, чим більшу суму гравець програє, тим більшу компенсацію він отримає.

Огляд сайту Мостбет

Офіційний сайт букмекера Мостбет зроблений в синіх і білих кольорах, має базовий функціонал. Основне меню складається з наступних розділів:

Спорт (ставки на передматчеві ринки);

Live (угоди в лайв);

Правила;

Контакти;

Мобільна версія.

Якщо перейти в розділ з правилами, то виявимо збірник багатосторінкових текстових документів. Тут розписані правила прийому парі на окремі дисципліни, наведені приклади розрахунків ставок і вказані права бетторов. Є скани ліцензій, докладно викладена політика щодо персональних даних клієнтів.

На жаль, на сайті Мостбет ру немає розділів статистики і результатів. Відсутній довідковий розділ, в якому бетторам представлена ​​корисна інформація про те, як робити ставки на сайті Мостбет. Але є корисний розділ, в якому вказано, як обійти блокування інтернет провайдерів.

Як бачимо, досить багато способів потрапити у власний кабінет, якщо основний сайт не доступний.

Лінія і коефіцієнти

Букмекерська компанія Мостбет приймає ставки на більш, ніж 20 видів спорту. Крім популярних видів добре представлені зимові дисципліни. У розписі включені фільтри подій, за допомогою яких бетторам легше знаходити потрібні ставки.

Футбол. На футбольні поєдинки в передматчевих розписах можна знайти до 500 маркетів. На менш престижні змагання букмекер включає до 400 позицій. Комісія на самі касові події не перевищує 4%. Іноді на основні результати Ліги Чемпіонів і Ліги Європи маржа Мостбет падає до 3%. Правда, на додаткові маркети вона злітає до тих же 5%. В Лайв букмекер заробляє середньому 6%.

Теніс. Передматчеві розписи на тенісні поєдинки турнірів вищої категорії включають до 60 маркетів. Є ставки на точний рахунок в партіях по геймах, індивідуальні тотали, чимало фор. Середня маржа на теніс становить 6%. На «Челленджери» букмекер встановлює комісію до 7%. В Лайв середній заробіток Мостбет - 8%. І знову компанія дотримується стандартного підходу, коли на великі змагання комісія нижче, а на регіональні - вище.

Хокей. Ставки на хокейні поєдинки в букмекерській компанії Мостбет представлені досить-таки широкими розписами. У прематчі кількість пропозицій на поєдинки КХЛ і НХЛ досягає 170. Вистачає ставок на фори, тотали і азіатські гандикапи в матчі і окремих періодах. Комісія на передматчеві ринки не перевищує 4%. Це дуже гідний показник в порівнянні з іншими легальними букмекерами РФ. В Лайв комісія на хокейні маркети варіюється в межах 5-6%.

Баскетбол. У баскетбольних розписах на найпопулярніші змагання - НБА, Євролігу, поєдинки збірних можна знайти до 80 варіантів парі. Добре подаються ставки на чверті. Чимало фор і тоталів, а також індивідуальних тоталів. Комісія на передматчеві маркети знаходиться в межах 3,5-4%. Що характерно, за 4-5 днів до старту ігор кількість позицій в розпису не перевищує і 40. Але за один-два дні букмекер по максимуму наповнює розпис. В лайві маржа Мостбет на баскетбол в середньому становить 5,5%.

Кіберспорт. Ставки на кіберспорт на сайті Мостбет представлені популярними дисциплінами - Dota 2, CS GO, League Of Legend, Starcraft. У доматчевих розписах до популярних баталій можна знайти до 15 ринків. В лайві букмекер пропонує приблизно стільки ж варіантів парі. Середня маржа на кіберспортивні дисципліни становить дорівнює 5% в прематчі і 6,5% в лайв.

Щоб зробити ставку в Мостбет, гравець вибирає потрібну позицію в розпису і тисне на коефіцієнт. Після цього активується ігровий купон, в якому необхідно прописати суму парі. Гравець вибирає тип ставки:

Ординар;

Експрес;

Систему.

Якщо ж гравець хоче поставити з промокодом Мостбет, він складає експрес, враховуючи всі умови та вводить код в ігровому купоні.

Лайв парі

Щоб зареєструвати парі по ходу матчу, беттор переходить в розділ Live і вибирає один або кілька матчів. На сайті Мостбет можна об'єднувати події з передматчевій і лайв-лінії в один експрес. І він також зарахується як бонусний, якщо дотримуватися всіх умов.

При бажанні гравці можуть використовувати фільтр для відбору певних дисциплін. Середня маржа на тенісні гри в лайв становить 7%. На футболі букмекер заробляє трохи менше. На хокей і баскетбол маржа дорівнює 6%. Кількість подій в лайв розписах цілком достатньо для повноцінного беттінга. Серед пропозицій можна знайти багато ставок на окремі гейми, на тотали і фори.

Мобільна версія і додатки Мостбет

Клієнтам букмекерської контори «Мостбет» доступна мобільна версія, а також два додатки - Android і IOS. На думку клієнтів, мобільні продукти відрізняються функціональністю і високою швидкістю роботи. Є можливість швидкої ставки (в один дотик). Щоб її активувати, беттору пересуває важіль. Посилання для скачування програм Android та IOS гравці знаходять на сайті компанії:

На цій же сторінці знаходиться інструкція по встановленню і використанню програми. З нею легко розбираються навіть недосвідчені гравці. Деякі клієнти цікавляться, чи можна застосувати промокод Мостбет на мобільних пристроях. Ми впевненно стверджуємо, що так. Гравці реєструються в мобільній версії чи додатку, прописують промокод Мелбет, та активують вітальний бонус. Умови для відіграшу такі ж самі, які і при активації на основному сайті.

В цілому мобільний додаток Mostbet відповідає основним вимогам бетторів. Так, він не найкращий серед подібних програм, але точно не найгірший.

Платежі

Клієнти букмекерської компанії Мостбет користуються всіма популярними платіжними системами. А саме:

Visa;

Mastercard;

Qiwi;

Webmoney;

Мобільні оператори.

Мінімальна сума для поповнення рахунку становить 50 гривень, для зняття – 100 грн. Усі фінансові транзакції проводяться без комісії, і майже миттєво.

Служба підтримки та відгуки клієнтів

Клієнтам і користувачам сайту Мостбет доступні стандартні канали для зв'язку:

Онлайн чат;

Електронна пошта;

Телефон гарячої лінії.

Є ще спеціальна форма в розділі «Контакти». Тут гравці отримують консультації з питань ідентифікації, ставками з мобільних додатків і на основному сайті, фінансових операцій. У консультантів можна дізнатися, як де знайти, та як використати промокод Мостбет. В цілому оператори і консультанти допомагають розібратися в простих і складних питаннях.

Клієнти позитивно оцінюють бонуси та акції букмекерської контори Мостбет, в цілому задоволені кількістю ставок та коефіцієнтами, не мають особливих претензій до роботи служби підтримки. Є негативні вислови щодо фінансових операцій. Беттори кажуть, що при довгих переможних серіях суттєво знижуються ліміти для максимальних ставок. Складно сказати, наскільки масове це явище, але для успішних бетторів є привід задуматися.

Популярні питання

Чи додаються нові бонуси з промокодом Мостбет?

Так, на офіційному сайті букмекерської контори Мостбет час від часу з’являються нові акції, в тому числі з промокодом. Щоб зрозуміти, чи можна застосувати до конкретної акції призовий код, потрібно ретельно прочитати умови. Там обов’язково буде інформація про це.

Чи оновлюється додаток Мостбет?

Так, постійно. Радимо завантажувати оновлення, щоб завжди користуватися тільки останньою версією.

Чи можна отримати подарунок на день народження, якщо створив аккаунт кілька днів тому?

За правилами бонусу «Подарунок в День народження» гравець отримує фрібет, якщо з моменту його реєстрації пройшло хоча б 30 днів.

Чи можна отримати промокод Мостбет на сайті букмекера?

Такої можливості немає. Але можна скористатися партнерськими сайтами, на яких регулярно публікуються коди букмекера.

Висновки

Букмекерська компанія Мостбет за досить короткий час існування встигла зібрати достатню кількість клієнтів. На сайті організації є базовий набір інструментів, вистачає платіжних систем для фінансових транзакцій. Бракує розділів з результатами і статистикою. З позитивних якостей букмекера відзначимо наступні:

Високі коефіцієнти в прематчі і лайві;

Якісні додатки, мобільна версія;

Наявність фільтра подій в розписах;

Низькі ліміти для поповнення рахунку і виведення;

Оперативна служба підтримки.

З мінусів виділимо: