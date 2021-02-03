БК Мелбет і БК Парі-матч – порівняння букмекерів за бонусами, умовами для ставок та якістю сайтів.

Дві відомі букмекерські контори БК Мелбет і БК Парі-матч популярні серед багатьох бетторів. Ми вирішили порівняти умови для ставок, бонуси, сайти. За кожний пункт виставили оцінки від 1 до 5.

Вітальний бонус в БК Мелбет і БК Парі-матч

Багато букмекерів пропонують новачкам вітальні бонуси. Наші компанії також приготували подібні акції. Розглянемо їх ретельно, та визначимо, у кого кращі.

Мелбет

На офіційному сайті Melbet всім новачкам доступні два вітальних бонуси. Щоб отримати їх, потрібно пройти реєстрацію на Мелбет. На вибір клієнтам пропонується привітальний фрібет та бонус на перший депозит.

Максимальний фрібет на перший депозит дорівнює 850 грн. Цю суму гравець отримає, якщо поповнить власний рахунок на мінімальну суму в 250 грн. Щоб відіграти призові кошти, потрібно зробити ставки на суму, яка втричі перевищує сам фрібет, тобто на 2500 грн.

Враховуються лише ставки в БК Мелбет на експреси, які складаються з мінімум 4-х подій з найменшим коефіцієнтом 1,4. Тільки після виконання всіх умов гравець отримає право на безкоштовну ставку. Її потрібно використати однією сумою на протязі 14 днів. Якщо гравець цього не зробить, він втратить фрібет від Мелбет.

Бонус на перший депозит. Ще одна акція для новачків букмекерської контори Мелбет. Суть її в тому, що клієнт поповнює власний рахунок, і при бажанні отримує точно таку ж бонусну суму. Максимальний приз – 3000 грн., мінімальний – 30 грн. Звісно, що беттор повинен виконати певні умови для отримання цієї суми. А саме:

Витратити на ставки 5 стартових депозитів;

Враховуються лише експреси з мінімум 3-х позицій;

Мінімальний коефіцієнт для кожної позиції – 1,4;

При виконанні цих умов виводити кошти не можна.

Як бачимо, цілком стандартні умови, які можна зустріти на сайтах інших букмекерів. При достатньому вмінні цілком реально відіграти цей вітальний бонус. Більше того, якщо ставити на ті види спорту, та події, в яких гравець добре розбирається, то шанси на успіх ще вище. Ставимо за привітальні бонуси Мелбет тверду 4.

Парі-матч

У БК Парі-матч клієнтам доступний стартовий бонус в онлайн казино. На бонусний рахунок беттор отримує 100% від депозиту, але не більше 100 USD. При другому внеску зараховується 50%, до 150 USD, а при третьому - 125%, до 250 USD. Сумарно виходить 500 USD.

Щоб відіграти призові гроші, гравець повинен прокрутити три стартових депозити 25 раз ставками на іграх онлайн казино букмекера Парі-матч протягом 7 днів з моменту третього поповнення балансу.

Це лише одна пропозиція для новачків, нажаль зараз немає вітального бонусу Парі-матч. Тому за цей пункт ми поставимо 3 бали.

Оскільки в Мелбет є два стартових бонуси, у тому числі бонус з Промокодом Мелбет, який збільшує приз, а у конкурента лише одна пропозиція для гри в казино, то вибір очевидний. Перемагає в цій номінації Melbet.

Умови для ставок у БК Мелбет і БК Парі-матч

Один з головних параметрів, на який звертають увагу клієнти букмекерських контор. У кого кращі коефіцієнти та більше ринків у розпису.

Мелбет

Багато з гравців знають, що за кількістю ринків у розписах букмекер Мелбет Україна – один з найкращих. Не важко помітити, що на футбольні матчі він пропонує до 1500 позицій. На теніс – до 120, на хокей – до 800, і на баскетбол – до 300. Завжди багато ставок на окремі відрізки – тайми, періоди, сети, чверті. Достатньо комбінованих парі.

Що стосується коефіцієнтів, то вони в багатьох випадках залежать від популярності матчу чи турніру. Ми перевірили коефіцієнти в розписах на популярні види спорту і зафіксували маржу в букмекерській конторі Melbet трохи менше 6% на футбол, на теніс – приблизно 7%, на хокей – у середньому 5,5%, так само й на баскетбол. У лайві комісія на 1-2% вище для кожної дисціпліни. На кіберспорт маржа Мелбет лежить в межах 7-9%. У цілому достойний результат в порівнянні з іншими букмекерами. Ставимо також 4 бали Мелбет за умови для ставок.

Парі-матч

На офіційному сайті та в додатку Парі-матч клієнти знаходять багато пропозицій. Значно змінилася кількість пропозицій для ставок. Заходимо на сайт букмекера та переконуємося в цьому: Бачимо, що за кількістю пропозицій на футбол та кіберспорт Парі-матч трохи випереджає Мелбет, а на хокей поступається. На баскетбол і теніс приблизно однакова кількість пропозицій.

Що стосується коефіцієнтів, то середня маржа на матчі Ліги чемпіонів становить 3,5%. На топові європейські першості маржа Парі-матч трохи вище - 4,5%. На матчі не дуже популярних чемпіонатів заробіток компанії складає в середньому 5%. В Лайв комісія букмекера досягає 6%. На хокей і баскетбол середня комісія становить 4%, на теніс – 5,5%.

Ставимо оцінку 5 за умови для ставок букмекеру Парі-матч. Тобто, в номінації "Умови для ставок" виграла саме ця компанія.

Сайт

Проаналізуємо якість сайтів БК Мелбет і БК Мелбет. Наскільки зручно гравцям користуватися інтернет ресурсами, чи легко створювати аккаунт та отримувати інформацію про статистику і результати.

Мелбет

Головна сторінка букмекера має досить сучасний, а головне інтуїтивно зрозумілий вигляд. Клієнтам зручно шукати матчі для ставок по назвам та турнірам. Мелбет зроблений в чорно-помаранчевих з білим тонах. Якихось незвичайних і додаткових розділів немає, зате всі необхідні інструменти під рукою, не потрібно довго чекати, коли відкриється сторінка або розділ.

У головному меню є розділи з лінією і результатами, акціями. Під кнопкою "ще" ховається розділ з кіберспорту. Далі розташувалися кнопки з реєстрацією та входом в особистий кабінет. У лівому стовпчику розташувалися види спорту для передматчевих парі. В ігровому купоні є кнопки, на яких вказані розміри ставок. Щоб не витрачати зайвий час, достатньо лише натиснути на кнопку з потрібною сумою. Це згодиться для тих, хто ставить в лайві.

Правила. Насамперед клієнти Melbet знайомляться з правилами. Вони знаходиться в другій половині головної сторінки. Відразу сподобалася подача. Всі розділи подаються посиланнями, можна легко перейти на потрібний, і не гортати багатосторінковий документ, як це є у деяких інших букмекерів.

В цілому сайт Мелбет можна назвати типовим букмекерським ресурсом. Найголовніше, що він не гальмує, та дозволяє гравцям оперативно ставити. Іноді можуть виникати проблеми з доступом, в такі моменти гравці використовують дзеркало Мелбет.

Ставимо 5 за сайт Мелбет. Він дійсно корисний, та дуже зручний.

Парі-матч

Ресурс букмекера періодично оновлюється. Зараз це досить сучасний сайт, на якому розписи подається у зручному для сприйняття форматі. Наразі користувачам доступні дві версії - стара і нова. У головному меню розташувалися наступні розділи:

Парі на спорт;

Парі Live;

Кіберспорт;

Мобільний додаток;

Акції та бонуси;

Більше сервісів і інструментів можна знайти внизу сайту. Серед корисних розділів відзначимо "Допомога", "Партнерську програму", Правила.

Допомога. У цьому розділі зібрані популярні питання і відповіді на них. Гравці дізнаються, як зареєструвати свою першу угоду, що робити, якщо забув пароль і багато іншого. Не обов'язково читати все підряд, можна натиснути на посилання і отримати відомості для потрібного питання. Так, не на всі питання даються розгорнуті відповіді, однак, цінну інформацію з багатьох отримати вдасться.

В ігровому купоні дозволяється об'єднувати передматчеві та лайв ставки, віртуальний спорт. Ще зазначено, що є опція "Швидка ставка", коли одним кліком виходить реєструвати парі, прописавши перед цим суму.

Правила. Вкрай корисно почитати хоча б основні або найважливіші пункти правил Паріматч ру. Інформація подається одним текстовим полотном, без інтерактивних посилань. Може читати їх не так зручно, але краще витратити більше часу, щоб потім не виникали незрозумілі моменти.

Цікавий пункт, в якому вказано, що букмекер має право скасувати ставку, якщо трапився технічний збій. Якщо ж гравець хоче скасувати свою ставку, то йому це не вдасться зробити.

Корисно почитати пункт правил, де прописані критерії визначення нечесної гри. Там же зазначені організації, які приймають рішення про визнання гри договірної або має ознаки нечесної боротьби.

В цілому сайт у букмекерської контори Паріматч вийшов непоганим. Гравцям доступний базовий функціонал з корисною інформацією. Немає великої кількості графіки, яка лише обтяжує ресурс. Сторінки відкриваються оперативно, не доводиться довго чекати. І так, іноді виникає потреба в дзеркалі Парі-матч, коли основний ресурс не працює. Але це буває дуже рідко.

В окремі періоди гравцям доступний промокод Парі-матч, які активуються на сайті компанії для отримання додаткових бонусів та акцій. Ставимо також 5 балів за якісний сайт букмекерської контори Парі-матч.

Отже, обидві компанії отримали по 5 балів за сайт, а значить тут нічия.

Висновки: нічия

Ми проаналізували основні якості БК Мелбет і БК Парі-матч, та проставили бали. Вийшло так, що кожний номінант отримав по 13 пунктів. А це означає нічию. Так, за коефіцієнтами та видами ставок кращий Парі-матч, а за бонусами – Мелбет. Сайти компаній отримали кращу оцінку – 5. Тому і вийшло, що кожна компанія отримала однакову кількість очків. Ну а вирішує кожен сам, на який саме параметр звертати увагу при виборі контори.