 Бетсіті бонус | Betting | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх встановила феноменальний рекорд - до світового забракло 3 см
Вчора 21:54 1926
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Сьогодні 07:14 543
Костюк розгромила Дабровскі в 1 колі Grampians Trophy
Сьогодні 06:37 764
Світоліна пробилася в 1/4 фіналу турніру в Мелбурні
Сьогодні 06:24 1192
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Сьогодні 05:37 1427
Визначилося місце проведення матчу Франція - Україна
Вчора 20:39 2790
Магучіх претендує на звання легкоатлетки місяця в Європі
Вчора 20:09 628
Мотор здолав Войводіну у SEHA Лізі
Вчора 19:56 930
Шахтар подав заявку на плей-оф Ліги Європи
Вчора 19:25 1043
IIHF визначилася з місцем проведення чемпіонату світу з хокею
Вчора 19:10 3023
Блоги
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 192
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:43 383
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:56 1704
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:37 1425
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 4139
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1058
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 3570
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані Valeriy Ruchka
01.02.2021 20:35 7175
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя Valeriy Ruchka
01.02.2021 19:43 736
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем Valeriy Ruchka
01.02.2021 16:11 1817
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника Valeriy Ruchka
31.01.2021 12:22 1579
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
30.01.2021 15:43 2248
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
30.01.2021 13:37 1334
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.01.2021 12:30 822
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
30.01.2021 11:23 1046
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:58 Футбол Шеффілд Юнайтед - Вест Бромвіч 2:1. Огляд матчу 80
13:45 Футбол Мессі визнали найкращим гравцем десятиліття у Південній Америці 147
13:34 Біатлон Бех може потрапити в заявку збірної України на чемпіонат світу з біатлону 335
13:13 Футбол Васін перейшов у Інгулець 255
12:57 Футбол Ньюкасл - Крістал Пелес 1:2. Огляд матчу 222
12:47 Футбол Михалик працевлаштувався у Волині 884
12:32 Теніс Визначилась наступна суперниця Костюк на турнірі у Мельбурні 332
12:26 Блог Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії 193
12:25 Беттінг БК Мелбет і БК Парі-матч 281
12:17 Футбол Шахтар зіграв внічию з Маріуполем у контрольному матчі 517
11:59 Футбол Дніпро-1 обіграв румунський клуб у контрольному матчі 596
11:56 Беттінг Бетсіті бонус 335
11:55 Беттінг Мостбет бонус 350
11:54 Беттінг Бонуси Марафон 354
11:45 Футбол Сульшер: Гравці Манчестер Юнайтед були безжальними 686
11:28 Футбол Родрігес відмовився переходити у турецький клуб 1474
11:15 Футбол Президент Десни став на захист телеканалів Медвечука 894
10:58 Футбол Вулвергемптон - Арсенал 2:1. Огляд матчу 545
10:50 Футбол Астон Вілла – Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 3232
10:43 Блог День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту 385
10:42 Теніс Стаховський поступився американцю на турніру у Мельбурні 489
10:31 Футбол Збірна України назвала останнього суперника у 2021 році 1086
10:14 Футбол Буффон зіграв 1100 матчів у кар'єрі 770
09:58 Футбол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Огляд матчу 1030
09:46 Футбол Рохо перейшов у Бока Хуніорс 774

Бетсіті бонус

Сьогодні 11:56 335 0
Бетсіті бонус при реєстрації, інші види бонусів, основний список плюсів, що їх має платформа.
Бетсіті бонус
Бетсіті бонуси

У цій статті ви знайдете усю необхідну інформацію про Бетсіті бонус за реєстрацію й різноманітні інші види акцій і спеціальних пропозицій, що пропонує платформа. Також тут наявна загальна інформація про інші аспекти роботи платформи.

Як отримати Бетсіті бонус за реєстрацію?

бонус за реєстрацію

Принцип отримання Бетсіті бонусу взагалі нічим не відрізняються від такого, яким він є у більшості інших букмекерських контор. Є деяка незначна різниця у його кількісних і якісних параметрах. Загалом, для отримання бонусу необхідно виконати наступний простий алгоритм дій:

  1. Гравець має пройти реєстрацію й верифікацію персонального облікового запису на платформі. Для цього необхідно в реєстраційній формі вказати усі необхідні персональні данні, включно з ім’ям, прізвищем, номером телефону, Бетсіті промокод, адресою й деякою іншою інформацією.
  2. Далі гравець має здійснити поповнення гаманцю в персональному кабінеті на будь яку суму, більшу за 500 російських рублів.
  3. Вітальний бонус буду нарахований у вигляді фрібету у розмірі до 10 000 російських рублів. Усю суму бонусу необхідно буде відіграти відповідно до певного вейджеру (він може час від часу змінюватись).

Окремо треба сказати про те, що для того, щоб отримати можливість виводити виграні гроші з платформи необхідно буде пройти реєстрацію та верифікацію у спеціальному органі, що має назву "1ЦУПИС".

Інші наявні Бетсіті бонуси

Загальна кількість бонусів, що доступні на платформі – доволі незначна. Вона може час від часу змінюватись, наразі, наприклад, окрім вітального бонусу букмекер пропонує ще три спеціальних пропозиції. Час від часу до загального переліку додаються нові акції і спеціальні пропозиції, але у більшості своїй вони носять не постійний характер. Наразі Бетсіті букмекерська контора, що пропонує такі види бонусів:

  • Слідуй за Бетсіті. Для повноцінної участі у акції необхідно підписатись на аккаунт букмекеру у Twitter. Це дозволить отримати доступ до великого пласту різноманітних спеціальних пропозицій, фрібетів, останніх новин і багатьох інших приємних маленьких Бетсіті бонусів.
  • Бетсіті у ВК. Підписавшись на офіційний паблік букмекера у соціальній мережі Вконтакті, ви отримаєте можливість приймати участь у різноманітних розіграшах фрібетів, маленьких бонусів і цінних призів.
  • Зруби Фрібет. Для того, щоб отримати можливість отримати фрібет у розмірі до 5 000 російських рублів, гравцю необхідно буде вкладати парі на будь-які події в пунктах прийому ставок у власному місті.

Більша частина інших спеціальних пропозицій, які час від часу з’являються на сайті у розділі "Акції", так чи інакше, приурочені до різноманітних пам’ятних подій або свят. В більшості випадків вони не тривають довше, аніж один або два місяці.

Головні причини для використання букмекера Бетсіті

З метою сформувати у гравця якомога більш адекватне розуміння того, чи підходить для нього платформа Бетсіті, ми надаємо список найбільш суттєвих переваг платформи. Серед них, наприклад, можна виділити наступні:

  • Наявність можливості переглядати матчі в режимі Live
  • Наявність таблиці статистики й результатів
  • Гарно оптимізований мобільний додаток і мобільна версія сайту
  • Наявність розділу з новинами та гандікаперськими прогнозами

Тепер давайте більш детально розглянемо кожен з пунктів, які були, так чи інакше, згадані вище.

Наявність можливості переглядати матчі в режимі Live

Букмекер надає повноцінну можливість переглядати різноманітні події у режимі Live, а також робити ставки безпосередньо в процесі перегляду футбольних матчів і інших спортивних подій. Сама можливість реалізована доволі посередньо, оскільки велика кількість різноманітних елементів інтерфейсу відео програвача значним чином поступається у кількості й якісності тим, що спостерігається у більшості інших букмекерських контор. Можна виділити хіба тільки можливість спостерігати за декількома матчами одночасно у одному вікні.

Наявність таблиці статистики й результатів

На сайті наявна повноцінна таблиця статистики для усіх подій, які коли-небудь проходили та освітлювались в межах платформи. Є можливість відраджувати результати пошуку відповідно до певної команди, спортсмену, або конкретної дати, виду спорту, а також місця, де відбувалась подія. Окрім того, є можливість докладно вивчити статистику для того чи іншого матчу. Наприклад, якщо говорити про який-небудь футбольний матч, то є можливість подивитись, наприклад, хто, коли, з чиєї передачі забив гол, ознайомитись з різницею забитих та пропущених, а також отримати загальну інформацію щодо володіння м’ячем.

Гарно оптимізований мобільний додаток і мобільна версія сайту

Мобільний додаток, як для мобільних пристроїв на основі операційної системи Andriod, так і на IOS, функціонує напрочуд непогано. Не відмічається майже жодних проблем з оптимізацією, більша частина контенту, що наявна на веб версії платформи, також доступна і у мобільному додатку. Єдина суттєва проблема, що так чи інакше впливає на додаток бетсіті – це те, що процес встановлення його на телефон досить складний і не зручний, у першу чергу, через відповідну політику, що її провадить наразі Google та Apple щодо різноманітних букмекерських контор. Те саме стосується і мобільної версії сайту.

Наявність розділу з новинами та гандікаперськими прогнозами

Більша частина різноманітних доступних у даний час букмекерів не надає жодної додаткової інформації щодо різноманітних подій, на які надається можливість зробити повноцінну ставку в межах платформи. Бетсіті букмекерська контора, що мало не єдина надає можливість своїм користувачам повноцінно ознайомитись з різноманітними новинами щодо тих чи інших спортивних та кіберспортивних подій. Окрім того, на сайті є повноцінний розділ, де розміщуються різноманітні прогнози гандікаперів щодо тих чи інакших можливих результатів майбутніх спортивних змагань та чемпіонатів.

Часті питання

Головні бетсіті бонуси

Бетсіті бонус при реєстрації доступний для використання користувачами тільки одного разу?

Так, адміністрація надає можливість скористуватись вітальним бонусом лише одного разу для кожного нового користувача. У випадку, якщо виявиться, що хтось намагається зареєструвати декілька аккаунтів з метою отримати відповідний бонус декілька разів – керівництво платформи обіцяє заблокувати усі виявлені облікові записи користувача.

Бетсіті бонус може бути використаний тільки в межах однойменної платформи?

Так, усі види спеціальних пропозицій, які надає букмекер, працюють виключно у межах офіційного сайту, мобільного додатку, а також мобільної версії сайту Бетсіті.

Бесіті бонус з часом оновлює умови надання, розміри суми виплат й правила використання?

Так, час від часу букмекер змінює умови щодо кожного з бонусів, які він надає. Через те, потрібно уважно стежити за актуальністю інформації, що її надають на офіційному сайті.

Бетсіті бонус з часом може втратити свою актуальність?

Так, цілком можливо, що основний бонус може бути з часом змінений.

Заключення

Важко сказати, що Бетсіті – цілком ідеальний з будь-якої точки зору букмекер. Проте, можна стверджувати майже зі 100% вірогідністю, що багатьом користувачам ця букмекерська контора може стати повноцінною, основною й замінити усі інші, якими наразі користується гравець. У будь якому випадку, необхідно спробувати, аби переконатись самому.

Коментарі ()