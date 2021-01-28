Вся інформація про те, як завантажити додатки Мостбет на свій смартфон. Особливості ставок з телефону в режимі онлайн. Наскільки зручно використовувати додатки, загальні висновки про використання програм від Mostbet.

Букмекерська контора Мостбет – достатньо молода компанія, але поступово завойовує довіру клієнтів. Беттори отримують можливість поставити з телефону за допомогою додатку Мостбет. На офіційному сайті і мобільній версії доступні посилання для завантаження. Оцінимо якість та функціонал програм, дізнаємося, як робити ставки.

Як завантажити додаток для Android і IOS?

Найпростіший спосіб скачати файл – в мобільній версії букмекера Мостбет. Для цього потрібно лише зайти у відповідний розділ та натиснути на потрібне посилання:

Бачимо, що внизу доступні два посилання – для «яблучних» телефонів та Android пристроїв. Зверніть увагу, що при завантаженні файлу на телефон, система спитає, чи довіряє користувач програмі. Достатньо поставити галочку у полі для згоди, і файл успішно буде завантажений на пристрій.

Щоб встановити додаток Мостбет на телефон IOS, беттор заходить в магазин Apple Store та закачує файл звідти. Установка також займає 10-15 секунд, після чого можна користуватися програмою БК Мостбет.

Реєстрація в мобільному додатку Мостбет

Стати клієнтом букмекера дуже просто, навіть за допомогою смартфону. В додатку є кнопка реєстрації. Тиснемо по ній, та заповнюємо коротку форму:

Як бачимо, у гравця є три варіанти створення аккаунту:

за номером телефону;

за електронною поштою;

через соцмережі.

Кожен спосіб – простий, достатньо лише вказати номер телефону, або електронну адресу, чи зайти з популярної соц. мережі. Зверніть увагу на поле для промокоду Мостбет. Якщо заповнити його при реєстрації в Mostbet, то можна збільшити вітальний бонус та отримати доступ до більшої кількості акцій.

До речі, при заповненні форми, беттор зможе обрати вітальний бонус або відмовитися від нього. Для цього в спеціальному полі беттор обирає потрібний варіант. Після заповнення всіх полів людина відправляє заявку, та отримує доступ до власного кабінету.

В окремих випадках адміністрація букмекерської контори Мостбет може запросити скани документів для підтвердження власних даних, вказаних під час реєстрації.

Можливості додатку Мостбет

Після успішного створення аккаунту беттор зможе авторизуватися в програмі та отримати повний доступ до всіх функцій. Треба сказати, що додаток Мостбет постійно оновлюється. І зараз він має досить сучасний вигляд:

Якщо перейти в інструментальну панель, то ми знайдемо всі розділи і інструменти для ставок:

Вхід у власний кабінет;

Акції;

Казино;

Живі ігри;

Ставки на спорт;

Ставки на віртуальний спорт;

Кіберспорт.

Щоб зробити ставку в додатку Мостбет, гравець обирає розділ «Спорт» або «Live». Далі обирає дисципліну та потрібні матчі. Треба сказати, що подача коефіцієнтів в телефоні виконана на хорошому рівні. Знаходити потрібні позиції легко за допомогою фільтру.

Головним плюсом додатків Мостбет є той факт, що вони дозволяють ставити навіть в ті дні, коли основний інтернет ресурс перевантажений. Коли беттори укладають велику кількість угод за короткий час, критично важлива швидкість. І тут як не можна до речі програми Мостбет, які відрізняються оперативністю і надійністю. Вони забезпечують безперервний зв'язок з сервером, що дуже цінується усіма клієнтами.

Ще один важливий плюс програм в тому, що гравцям зберігається доступ до всіх бонусів і акцій. Клієнти має таке ж право стати учасниками всіх бонусних пропозицій. Для цього достатньо авторизуватися і клацнути на потрібну пропозицію.

Бонуси в мобільному Мостбет

Досить часто клієнти Мостбет Україна цікавляться, які саме бонуси вони можуть отримати за допомогою додатку. Наразі компанія пропонує досить багато цікавих акцій, які можна отримати в телефоні.

Бонус Мостбет на перший депозит. Коли користувачі відкривають додаток, одразу з’являється яскравий банер с запрошенням отримати вітальний бонус до 9000 гривень. Причому, розмір призової суми дорівнює 125% від першого депозиту.

Звісно, є умови отримання призових. Щоб бонусна сума потрапила на основний рахунок, беттор повинен витратити 5 депозитів на ставки. Причому, враховуються лише експреси, складені з мінімум 3 подій з мінімальним коефіцієнтом 1,4 для кожної. Гравець повинен виконати умови по відіграшу стартового бонусу Mostbet протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Страховка ставки. Дуже популярна акція у гравців. Вона доступна як для тих, хто ставить з основного сайту, так і користувачів додатку Мостбет. Суть одна – беттор страхує парі, а потім отримує компенсацію 100% в разі програшу. А якщо ставка беттора зіграла, то на основний рахунок поступає виграш за мінусом страховочної суми. Вона залежить від типу ставки ти потрачених коштів для неї.

«Подарунок в день народження». Постійні клієнти Mostbet ua отримують в день народження фрібети і фріспіни. Для цього потрібно поставити хоча б 360 гривень за місяць до іменин. В залежності від сум ставок, гравець отримаю певну кількість фрібетів та фріспінів.

Служба підтримки та відгуки клієнтів

Гравцям доступний онлайн чат для спілкування з консультантами. Якщо виникають питання щодо використання програми, проблеми при виконанні фінансових транзакцій, або складності з розрахунків ставок, завжди можна звернутися до операторів і отримати кваліфіковані відповіді.

Мобільні ставки букмекера Мостбет отримують позитивні відгуки. Гравці отримують вільний доступ до особистого кабінету, ставки приймаються без затримок, практично миттєво. Сторінки і меню відкриваються дуже швидко, тому завжди зручно ставити в лайві. Беттори також добре оцінюють роботу додатка для гаджетів під управлінням IOS.

Популярні питання

Чи потрібно встановлювати оновлення одразу, як вони з’явилися?

Це на розсуд беттора. Але з досвіду можна сказати, що кожна нова версія не гірша, а часто краща за попередню. Тому можна завантажувати оновлення без ризиків.

Наскільки високі коефіцієнти в Мостбет додатку?

Вони такі ж самі, як і на офіційному сайті букмекера. Як правило, середня комісія коливається в межах 5-6%, що є досить прийнятним варіантом.

Чи можливо в мобільному додатку Мостбет обрати два вітальних бонуси під час реєстрації?

Ні, клієнти можуть отримати лише один бонус при першому поповненні власного рахунку. Тому потрібно одразу визначитися, який саме потрібен.

Чи є можливість вивести кошти в мобільному на іншу платіжну систему, ніж ту, з якої поповнювався рахунок?

Таке неможливо. Гравець обирає одну систему для всіх фінансових операцій.

Висновки

Ми розглянули додаток Мостбет. У порівнянні з програмами інших букмекерських контор представлені рішення практично не поступаються по функціоналу можливостям. Коефіцієнти і набір пропозицій в програмах в точності збігаються з браузерним варіантом.