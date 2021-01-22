Ставки на футбол в Фаворит Спорт: коефіцієнти, типи парі, мобільний беттінг

Букмекерська контора Фаворит пропонує клієнтам достойні умови для ставок на футбол. Багато гравців вже скористалися цією нагодою і успішно роблять ставки на футбол в Фавориті на сайті та з телефону. Розглянемо детально футбольні парі, взнаємо, які коефіцієнти виставляє контора та наскільки великий вибір ставок в розписах оператора.

Фаворит спорт: ставки на футбол

Ставки на футбол в Фавориті на сайті

Гравці ставлять на старій та новій версіях сайту Фаворит спорт юа. Кожен обирає той варіант, який йому до вподоби. Знайти футбольні ставки на Фавориті дуже просто. Популярні поєдинки знаходяться зліва та по центру:

Напроти кожного матчу вказана кількість ринків. Як бачимо, на ігри Ліги чемпіонів кількість маркетів досягає 170. Не менше пропозицій на поєдинки популярних чемпіонатів. Якщо натиснути на матч, то відкриється розпис з варіантами парі та коефіцієнтами:

Досить гідні варіанти. Бачимо, що можна поставити на голи, події в таймах, на кутові, картки, та показники гравців. На поєдинки топових футбольних першостей та єврокубків букмекер пропонує більш вигідні умови. Маржа на такі матчі в середньому становить 5% в прематчі до 6% в лайві.

Трошки нижчі коефіцієнти в букмекерській конторі Фаворит на ігри нижчих ліг. Комісія на піднімається до 7-8%, в лайві 9%. Тобто, працює той же підхід, як і в інших букмекерських конторах, коли на популярні ринки комісія нижче, а на регіональних регіональних турнірах компанія страхується, виставляючи більш високу комісію. Але навіть за таких умов знаходиться чимало бажаючих зробити ставку на футбол в БК Фаворит.

Як робити ставки на футбол в Фаворит Спорт?

Спочатку гравець визначається з поєдинком (ами), потім обирає ринки, на які він хоче зареєструвати парі. Натискає по коефіцієнтам, обирає тип парі, та прописує суму.

Зверніть увагу на кнопку для "ставки в 1 клік". Якщо активувати цю опцію, та ввести суму, то можна реєструвати парі одним дотиком. Ця функція доступна також і в мобільному додатку Фаворит Спорт. Якщо гравця все влаштовує, він тисне на зелену кнопку, і його ставка реєструється.

Мобільні ставки на футбол в БК Фаворит Спорт

Букмекерська контора Фаворит пропонує клієнтам скористатися мобільною версією та додатком для ставок на футбол з телефону. Бетторів цікавить питання, наскільки комфортно робити ставки на футбол в Фавориті з телефону. Одразу скажемо, що комфортно. Встановивши додаток на Андроїд чи IOS пристрій, гравець отримає доступ до тих же ринків, що й на головному сайті.

З телефону зручніше ставити в ті дні, коли сайт перевантажений, або недоступний з технічних причин. Швидкість реєстрації парі з телефону часто вище, ніж на сайті. В смартфоні гравець зможе використати промокод Фаворит. Клієнтам також доступні бонуси Фаворит в тому ж об’ємі, що і на сайті компанії.

Якщо у бетторів ще залишилися сумніви, чи є сенс користуватися мобільними додатками та версією Фаворит, то ми радимо відкинути їх. Завантаження та встановлення програми триває кілька секунд, але користь суттєва. Не треба переживати – всі бонуси від БК Фавориту доступні в мобільному, як і онлайн казино.

Ефективні стратегії ставок на футбол в Фавориті

Гравці користуються своїми методами для ставок на футбольні поєдинки. Ми розкажемо, які з них варті уваги. Рекомендуємо спробувати їх, можливо стануть у нагоді.

Ставки на гол гостей

У результативних національних першостях гранди частенько дозволяють суперникам забивати голи. Йдеться про чемпіонати Голландії, Німеччини, Данії, Норвегії. При бажанні можна знайти команди і в інших першостях. Важливо, щоб коефіцієнти на голи андердога в футболі не були меншими 1,6..

Звіряємо статистику пропущених і забитих м'ячів у фаворита і аутсайдера. Припустимо, гранд пропускає в середньому по 0,8 голів в домашніх матчах, а його суперник забиває по голу в гостьових зустрічах. Це означає, що висока ймовірність, що і в цьому поєдинку гостям вдасться вразити ціль. Ставити краще флетом, виділяючи до 7% на ставку від поточного банку.

Тотал більше кутових у другому таймі

Фаворит спорт включає в розпис ставки на кутові в лайві в першому і другому таймах. Ставити будемо на ТБ (4,5) в другому таймі з коефіцієнтом не нижче 2. При можливості дивимося першу половину і фіксуємо статистику. Нам підходить матч якщо:

Поточний рахунок не влаштовує жодну з команд;

У першому таймі було створено достатньо моментів, але було подано менше 5 кутових;

В останніх матчах команди багато забивали і пропускали, часто пробивали ТБ корнерів в таймах;

Захисники не справлялися з проходами противників і дозволяли в першому таймі навішувати і прострілювати з флангів.

Дивимося на статистику першого тайму, фіксуємо велику кількість ударів, небезпечних моментів. Як правило, якщо тотал кутових не пробитися, то в другій половині коефіцієнт на ТБ (4,5) буде не нижче 2. Враховуємо тактичні схему і розстановку команд. Дуже добре, якщо хоча б у однієї з команд буде високий форвард. На таких гравців зазвичай йде багато високих передач, а це завжди шанс на стандарт.

Ставки на жовті картки

При вмілому аналізі можливо продуктивно робити ставки на футбол в Фавориті на попередження. Залежно від того, де грають команди, ставимо на індивідуальні тотали жовтих карток вдома або в гостях.

Технічні середняки. Звернемо увагу на такі команди. Вони роблять ставку на комбінаційний футбол. Тому логічно, що гравці клубу заробляють мало "гірчичників". Якщо знайти в кожному першості пару подібних середняків, то можна непогано заробляти, укладаючи парі на індивідуальні ТМ карток.

Судді. Велике значення має персона арбітра. І хоча зараз система Var змінила статистику суддівства, на жовтих картках це не сильно відбилося. Знову знадобиться статистика, але тепер для всіх рефері в окремих чемпіонатах.

Дивіться статистику суддів за минулі сезони. Оскільки у багатьох рефері манера судити не змінюється, то їхні давні показники будуть корисними і для прогнозів. Не важко здогадатися, що коли матч обслуговує лояльний рефері, то перспективно ставити на ТМ попереджень. Рекомендуємо звертати увагу на позиції з коефіцієнтами вище 2. Серед них часто зустрічаються вигідні пропозиції.

Висновки

Ми дізналися, як робити ставки на футбол в БК Фаворит. Переконалися, що коефіцієнти на хорошому рівні. З телефону комфортно ставити, не потрібно навіть дзеркало Фаворит, коли основний сайт не працює. Надали корисні поради для футбольних ставок бетторам.