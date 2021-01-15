Огляд мобільного додатка Фаворит Спорт: основні можливості

Букмекерська контора Фаворит Спорт – одна з найвідоміших українських компаній, яка приймає ставки. Тому не дивно, що її клієнти користуються якісними інструментами для беттінгу. Одним з таких є мобільний додаток Фаворит Спорт. Користувачі Android та IOS смартфонів вже оцінили програми букмекера. Дізнаємося прямо зараз, як завантажити та встановити додатки на телефон.

Як скачати додаток Фаворит Спорт на смартфон?

Це дуже просто. Необхідно зайти на офіційний сайт, або в мобільну версію Фаворит Спорт, і знайти потрібні посилання. Найпростіше це зробити в мобільному сайті. Установчий файл потрапить в телефон, після чого одним дотиком можна встановити програму:

Внизу зявиться завантажений файл. Тиснемо на нього, і запускається установка додатку Фаворит Спорт. Після цього можна користуватися програмою. Той, хто ще вирішує, бути, чи ні клієнтом компанії, придивляється до розділів та меню. А хто вже має аккаунт, авторизується та робить ставки чи виконує фінансові операції, як і на основному сайті Фаворит Спорт.

Реєстрація в мобільному додатку Фаворит Спорт

Стати клієнтом букмекерської контори Фаворит можна й за допомогою додатку. Достатньо натиснути на кнопку реєстрації, та заповнити ось поля.

Зверніть увагу на поле з промокодом Фаворит Спорт. Його не обов’язково заповнювати, але бажано. Якщо гравець введе вірну комбінацію символів, то отримає більше бонусів від букмекера Фаворит.

Як тільки вдалося заповнити всі поля, беттор відправляє заявку. На протязі кількох хвилин він отримає доступ до власного кабінету. Тепер можна авторизуватися в мобільному додатку Фаворит Спорт, поповнювати рахунок та робити ставки.

Заключним етапом є ідентифікація. Гравець повинен відправити скани документу для підтвердження особистої інформації, вказаної під час реєстрації. Якщо все вірно, то клієнт зможе виводити кошти будь-якою платіжною системою. Головне – створити один аккаунт на своє ім’я і тільки ним користуватися.

Можливості додатку Фаворит Спорт

Що зможе зробити гравець після того, як йому вдалося скачати Фаворит Спорт для смартфону? Він отримує доступ до тих же інструментів, які є на сайті оператора. Як зробити ставку в додатку? Спочатку гравець визначається з типом парі – лайв, чи перед початком гри. Якщо обирає перший варіант, то заходить в розділ Live. Далі шукає потрібну дисципліну і матч. Натискає на матч, і відкривається розпис з усіма ставками і коефіцієнтами. Беттор тисне на потрібний коефіцієнт, і він потрапляє в ігровий купон. Якщо гравець хоче поставити ординар, він вказує суму і реєструє парі. Якщо ж бажає створити експрес чи систему, то додає ще декілька позицій, обирає потрібний вид ставки, вводить суму, та реєструє ставку.

Які ще є корисні розділи та інструменти в мобільному додатку Фаворит Спорт? Виділимо наступні:

• Результати;

• Календар;

• Інформація;

• Акції;

•Служба підтримки;

• Favorit Experience.

Щоб побачити ці розділи, необхідно натиснути на кнопку "Меню" в правому нижньому куті додатку Фаворит Спорт.

Досить зручний інтерфейс. Користувачам легко переходити з одного розділу в інший. Все оперативно відкривається, немає навіть маленьких затримок. А якщо щось незрозуміло, завжди можна звернутися до служби підтримки. Вона працює цілодобово.

Акції. Іноді виникають питання, які бонуси дає додаток Фаворит Спорт. Скажемо одразу, що користувачі програм отримують доступ до всіх акцій букмекера. Немає різниці, де саме отримати бонус – на основному сайті компанії чи в додатку. Так само й промокод Фаворит Спорт можна застосувати на будь-якій платформі. Серед багатьох акцій букмекера Фаворит виділимо наступні: "Прямуй за мрією", "Ставка без ризику", "Експрес дня", "Зимовий спринт". Рекомендуємо заходити в розділ, бо там досить часто з’являються нові пропозиції.

Інформація. Найбільш інформативний розділ. Тут є вся корисна інформація – контакти букмекера, варіанти доступу до сайту, найбільш популярні запитання, список країн, в яких заборонені ставки на спорт та навіть актуальні вакансії Фаворит Спорт. Знайти потрібні дані немає проблем. Підрозділів хоч і багато, але знайти щось потрібне дуже легко. Достатньо лише один раз ретельно вивчити меню, пройтися по головним темам, і все стане зрозуміло.

Календар. Досить корисний розділ. Якщо беттор хоче зробити ставку в мобільному додатку в певний день, він переходить в розділ "Календар". Зявиться список днів з матчами і видами спорту. Гравець обирає потрібний день і матч, і ретельно вивчає ставки і коефіцієнти. Знову ж таки, це все робити можна в телефоні, на ходу. Ніяких складнощів немає.

Результати. В додатку Фаворит Спорт зручно дивитися результати спортивних подій. Є фільтр, за допомогою якого легко вибирати матчі за датами та дисциплінами. Можна подивитися на результати поточних матчів. Ця опція дуже згодиться клієнтам Фаворит Спорт юа, які ставлять у лайві.

Ігровий розділ. У мобільному додатку Фаворит Спорт гравцям доступні багато онлайн ігор: рулетка, покер, ігрові автомати слоти, лотереї, тоталізатор. Щоб зв'язок з сервером не зривався, рекомендуємо приймати участь у іграх саме з додатку. Сайт букмекера іноді недоступний, але додаток – ні .Тому і обирають його частіше користувачі.

Плюси додатку Фаворит Спорт

Прямі трансляції. Основною перевагою програми є наявність прямих трансляцій на спортивні події. Досить відвідати розділ "Лайв", в якому є посилання на відео. Якість відео завжди хороше, переривання зв'язку практично немає.

Подача ставок. Коефіцієнти на всі позиції добре проглядаються і відокремлені один від одного таким чином, що гравцеві легко ідентифікувати всі пропозиції букмекера. Бетторам доступна функція "Експрес дня". В цьому розділі щодня публікуються експреси з футбольними, хокейними подіями з додатковим бонусом. Додаток Фаворит Спорт дозволить гравцеві оперативно знайти популярні події для ставок в лайв і прематче. Досить перейти до відповідного розділу, і з'явиться список найбільш затребуваних у клієнтів контори подій.

Безпека даних. Істотною перевагою програми є більш висока захищеність від зломів, вірусних атак. Автори гарантують гравцям захищеність особистих даних і збереження коштів на ігровому рахунку.

Висновки

Додаток Фаворит Спорт не випадково користується великою популярністю у клієнтів компанії. Власникам смартфонів і планшетів не обов'язково користуватися лише компьютерною версією, маючи такі програми.

Додамо ще велику кількість бонусів і акцій. Активні учасники можуть отримати цінні призи. Брати участь в них можна і за допомогою мобільних телефонів в тому числі.

Завжди потрібно пам'ятати про те, що гравці завжди можуть завантажити додаток останньої версії. Компанія кожен раз вводить нові функції і інструменти, завдяки яким гравцям буде зручно укладати парі і користуватися корисними інструментами для ставок.