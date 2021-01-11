Як завантажити Betwinner на свій смартфон. Особливості ставок з телефону в режимі онлайн. Наскільки зручно використовувати програму, загальні висновки.

Мобільний додаток Betwinner доступний для користувачів пристроїв iOS та Android і має кілька справді корисних функцій: швидкі транзакції, хороший розділ ставок у прямому ефірі, посилання на прямі трансляції, а також ігри в покер та казино.

Чи легко завантажити додаток Betwinner?

Насправді нічого складного немає. Достатньо лише зайти в мобільну версію букмекера та натиснути на посилання. Воно знаходиться в нижній частині головної сторінки. Завантаження почнеться миттєво.

Якщо клієнту потрібно встановити яблучний додаток, він переходить за посланням в магазин Appstore та скачує файл звідти. Під час встановлення програми Бетвіннер на Андроїд система запитає, чи довіряє клієнт продукту. Потрібно погоджуватися, бо додаток абсолютно безпечний і не нашкодить пристрою.

Що стосується версії програми для Android, ви можете завантажити її на офіційному веб-сайті букмекерської контори, але не в Плеймаркеті. Закони Google Play досі не дозволяють завантажувати програми, пов’язані із ставками. Після завантаження файлу .apk з веб-сайту знадобиться ще кілька хвилин, щоб завершити встановлення.

Системні вимоги

Додаток Бетвіннер можна запускати практично з будь-якого мобільного пристрою. Він не вимагає завантаження будь-якого спеціального програмного забезпечення. Для стабільної роботи програми рекомендується мати операційну систему Android хоча б версії 4.0.0 або. Чим новіше програмне забезпечення і чим більше оперативної пам’яті має пристрій, тим кращим буде процес ставок через мобільний додаток Betwinner.

Властивості додатку Betwinner

Всі знають, наскільки популярні ставки на спорт в Україні саме з телефону. За допомогою мобільного додатку Бетвіннер усі клієнти зможуть зареєструвати парі в будь-який час і в будь-якому місці. Головне, щоб працював інтернет.

Після того, як вдалося завантажити додаток Betwinner, клієнтам стануть доступними всі види спорту, які є у настільній версії. Чудовим у цій програмі є те, що вона працює надзвичайно швидко, навіть швидше, ніж настільна версія. Саме з цих причин деякі гравці воліють використовувати мобільну версію замість стандартної.

В інструментальній панелі доступні такі розділи:

Топ ставки;

Лайв парі;

Лінія прематч;

Казино;

Служба підтримки

Контакти.

Бачимо, що в розписах ставки знаходяться в досить великих кнопках і виділені жирним шрифтом. Якщо гравець хоче переглянути деякі матчі в прямій трансляції, у нього повинен бути позитивний баланс. Посилання на прямі трансляції матчів можна знайти у розділі ставок Live. Просто натисніть на потрібний матч, і через кілька секунд з’явиться віконце з відео.

Зробити ставку в мобільному додатку Бетвіннер надзвичайно просто. Як і в переважній більшості спортивних букмекерів, після натискання на ринок, він автоматично додається в ігровий купон. Відразу ж відображається місце для введення ставок та потенційний виграш. Все, що потрібно зробити, це ввести суму та натиснути кнопку, щоб ваша ставка була зроблена. Якщо потрібно поставити на експрес, систему чи інший тип ставки, гравець обирає його все в тому ж місці купону.

Реєстрація в БК Бетвіннер

Не достатньо завантажити додаток Betwinner, потрібно зайти в кабінет. Якщо його ще немає, тоді беттор його створює. Реєстрація в мобільному додатку Бетвіннер зводиться майже до одного кліка. Достатньо вказати країну проживання, промокод Betwinner BETMAX21 та обрати валюту для фінансових операцій. Після цього клієнт поповнює баланс тим способом, який для нього більш зручний.

В телефоні можна створити аккаунт іншими способами – через електронну адресу, номер мобільного чи за допомогою популярної соц мережі. В кожному випадку клієнт отримує логін та пароль для авторизації.

Також потрібно пройти ідентифікацію, відправивши скани паспорту чи військового посвідчення. І цю операцію також можна здійснити з мобільного додатку. Як тільки адміністрація перевірить всі данні гравця, він робить вхід в Бетвіннер кабінет.

Підтримка клієнтів у мобільному Бетвіннер

Одна з найкращих речей, яку можна знайти в телефоні - підтримка клієнтів. Можна зв’язатися за операторами за лічені хвилини. Лише в рідких випадках користувачі не знаходять відповіді на свої питання. Як правило, клієнти не мають претензій до консультантів.

Найкраща підтримка в режимі реального часу доступна в чаті. Спитати щось у оператора можна в будь який час. Також можна написати листа на електронну пошту, або звернутися по телефону.

Плюси додатку Бетвіннер

Швидкість. Це є одним з найважливіших пунктів при оцінці якості програми для ставок на спорт. Жоден користувач не хоче чекати відкриття сторінки або завантаження пропозиції, особливо коли мова йде про ставки в реальному часі. Тоді дуже важливо мати швидку передачу даних та оновлення з усією необхідною інформацією. Додаток Бетвіннер гарантує все це.

Зручний інтерфейс. Користувач не повинен витрачати час на пошук ринків та потрібних розділів. Нормально коли один або два кліки вирішують проблему. За деякою логікою користувач вже повинен знати, де шукати те, що йому потрібно. Що стосується пропозиції щодо спортивних ставок , а також інших азартних ігор, все повинно бути доступним, як на офіційному сайті.

Акції та бонуси. Абсолютно всі доступні клієнтам Бетвіннер. Знайти потрібний бонус не проблема. Також клієнтам доступні бонуси з промокодом Бетвіннер.

Фінанси. Зрозуміло, що сьогодні велика кількість транзакцій здійснюється через Інтернет, а отже, через мобільні пристрої. Хороший додаток у цьому сегменті не повинен мати обмежень порівняно з настільною версією. Додаток Betwinner відповідає всім вимогам.

Безпека. Додаток захищений від зовнішніх втручань на максимально високому рівні. Те саме стосується підтримки клієнтів. Через програму також доступний принаймні один варіант підтримки клієнтів. Програма має протокол безпеки та використовує 128-бітове шифрування SSL, керівництво компанії регулярно перевіряє свої стандарти безпеки.

Мінуси додатку Бетвіннер

Неможливо завантажити додаток Betwinner з Плеймаркету. Так, це правда. Але на офіційному сайті є файл установки. Тому ніяких проблем із його завантаженням не буде.

Не всі ігри казино доступні в мобільному додатку. Це також правда, але основний набір популярних жанрів є, тому шанувальникам азартних ігор не слід ігнорувати програму. На офіційному сайті Betwinner хоч і доступні всі ігри, але він працю повільніше в порівнянні з мобільним додатком.

Прямі трансляції не завжди належної якості. Таке іноді трапляється, але це не є системним явищем. В основному беттори отримують доступ до відео з телефону, та роблять ставки, дивлячись гру.

Популярні запитання

Чи можливо завантажити додаток Betwinner неавторизованим користувачам?

Так, кожний користувач зможе встановити програму, незалежно чи є в нього власний кабінет, чи немає.

Як часто додаток Betwinner оновлюється?

Приблизно раз на місяць. Радимо користуватися цією нагодою, що працювати на останній версії, з повним функціоналом.

Чи співпадають коефіцієнти на основному сайті і в додатку Бетвіннер?

Абсолютно.

Можна відновити пароль в мобільному додатку Бетвіннер?

Так, є така можливість. Скористатися нею зможе кожен гравець, який забув власний пароль.

Висновки

Ми оцінили додаток Betwinner, його плюси і мінуси. З хорошого виділимо простий інтерфейс та доступність багатьох функцій, які є на основному сайті букмекера. Гравці задоволені швидкістю роботи додатку та можливістю зіграти в покер та інші ігри казино.