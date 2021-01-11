Бонуси від Betwinner - 100 Євро з промокодом BETMAX21

Букмекерська компанія Betwinner створила багато цікавих акцій для своїх клієнтів. Бонуси отримують як новачки, так і постійні клієнти. Дізнаємося про найкращі з них, розкажемо, як отримати вітальний бонус Betwinner та отримати фрібет з вітрини промокодів.

Вітальний бонус Betwinner з промокодом BETMAX21

Кожний новий гравець під час реєстрації на Бетвіннер має змогу отримати стартовий бонус. Якщо клієнт активно робить ставки на спортивні події, він обирає спортивний бонус. Хто віддає перевагу іграм в онлайн, той активує бонус для казино:

Якщо беттору не потрібен вітальний бонус від БК Бетвіннер, від відмовляється від пропозицій та обирає третій пункт.

Спортивний бонус

Одна з найпопулярніших акцій від букмекера Betwinner. Насправді, багато новачків погоджуються з умовами контори, щоб отримати на бонусний рахунок певну суму. За умовами букмекера, максимальна призова сума при першому поповненні становить 100 Євро. На бонусний рахунок поступає сума, що дорівнює першому депозиту. Щоб бонусі кошти потрапили на основний рахунок, гравці повинні виконати наступні умови:

Поставити 5 депозитів в певний термін;

Зараховуються лише експреси, складені з мінімум 3-х позицій.

Мінімальний коефіцієнт для будь-якої позиції – 1,4;

Всі ставки потрібно зробити протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Можливо умови не найлегші, але при ретельному виборі ринків та вмілому використанні банку вітальний бонус Betwinner можна відіграти, не втративши гроші на основному рахунку. Оскільки мінімальний коефіцієнт для ставок в експресах дорівнює 1,4, рекомендуємо звернути увагу на такі позиції:

Голи футбольних команд;

Маленькі тотали в ігрових дисциплінах;

Перемоги фаворитів;

Зверніть увагу на поєдинки в лайві. Багато цікавих пропозицій попадається там. Головне обрати максимально надійну стратегію, щоб звести ризики до мінімуму. Вважаємо, що найкраща для новачків методика – "Флет". Якщо виділяти на кожну ставку з коефіцієнтом до 1,5 не більше 5% від банку, шанси на відіграш бонусу Бетвіннер будуть непогані. Але треба пам’ятати, що потрібно проставити суму в 5 раз більше початкового депозиту. Тобто, якщо кожна ставка – це 5% від стартового банку, то потрібно зробити 100 таких експресів протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Важливо: Можна збільшити стартовий бонус Betwinner, якщо скористатися промокодом букмекера. Його потрібно ввести в поле при реєстрації. Після того, як система прийме промокод Бетвіннер, гравець обирає вітальний бонус. Якщо він виконає всі умови, то отримує на основний рахунок від 120 до 150% від першого депозиту. Важливо користатися актуальними промокодами, які з’являються щомісяця.

Бонус для казино до 300 Євро

Так, саме таку максимальну суму може отримати гравець, якщо поповнить вперше свій рахунок на 300 Євро. Знову ж таки, гравець отримує на бонусний рахунок суму депозиту. Щоб вона потрапила на основний, він виконує наступні умови:

Витрачає 28 стартових депозитів для ставок на доступні слоти;

Утримуватися від зняття коштів в період відіграшу бонусу;

Усі ставки потрібно зробити протягом 7 днів з моменту реєстрації.

Потрібно враховувати, що список слотів для відіграшу вітального бонусу Betwinner постійно змінюється. Тому потрібно постійно відслідковувати ці зміні на сайті оператора.

Вітрина промокодів Бетвіннер

Вітрина промокодів БК Бетвіннер – це постійно діюча акція, яка доступна для всіх клієнтів. Переконаємося в цьому і зайдемо в розділ "Promo" офіційного сайту, обравши "Вітрину":

Як бачимо, гравець робить ставки і заробляє бали, які обмінює на фрібети. Дізнаємося докладніше, як це робити. Нарахування балів за ставки на сайті 1хБет відбувається за спеціальною формулою.

Наведемо приклад розрахунку кількості балів. Припустимо, на балансі беттора залишилося 10 тис. За добу він зробив 10 ставок з коефіцієнтом 2. Половина виграшів і половина програних. Таким чином отримали наступний розрахунок:

Відсоток за виграшні парі: 5 * 1000 / (10 * 10000) = 0,05%

Точно такий же отримаємо відсоток за програні ставки. Отже, загальний відсоток на залишок вийде 0,1%. Якщо гравець не виводив нічого за добу, то отримає таку кількість балів:

(10 тис. - 0) * 0,1 / 100 = 10 балів

Якщо назбирати мінімум 50 балів, то можна отримати безкоштовний промокод. Зайшли на сторінку букмекера і знайшли великий вибір пропозицій. У лівому верхньому кутку гравець вибирає тип ставок і платить балами за один або кілька пропозицій. Як бачимо, можна купити безкоштовну ставку з мінімальним коефіцієнтом 1,8 навіть на такі екзотичні види як кіберспорт.

Вистачає промокодом і для ігор казино. Беттори отримують безкоштовні обертання і додаткові ставки на різні ігри. Аналогічні пропозиції гравець отримує і на додаток Betwinner.

"День народження з Бетвіннер"

Букмекерська контора Betwinner пропонує своїм клієнтам фрібет на день народження. Щоб стати учасником акції, потрібно бути клієнтом хоча б 6 місяців. Після активації бонусу гравець отримує повідомлення на телефон з промокодом для ставки. Потрібно скористатися цим кодом при реєстрації парі. Після активації промокоду беттор отримає право на безоплатну ставку на сайті чи в додатку Бетвіннер.

Експрес дня

Черговий бонус Betwinner. На сайті букмекера щодня з’являються експреси, які складаються з трьох подій. Беттори обирають найбільш прийнятний для себе та роблять ставки на певні суми. Якщо експрес успішний, то на основний рахунок надходить 10% від виграшу. Можна сказати, що ця акція найкраще підходить тим гравцям, які віддають перевагу саме експресам.

Лотерея Samsung

Усі клієнти БК Бетвіннер, які зробили ставку на мінімальну суму 187 гривень, можуть стати учасником лотереї. Головними призами є телефони та інша техніка від компанії Samsung. За кожну таку ставку гравець отримає квиток. Чим більше йому дістанеться таких квитків, тим вище шанси отримати подарунок.

Ставити можна на всі види спорту, крім хокею. Розіграш відбувається за участю всіх квитків. Якщо номер купону співпадає з тим, який випав в лотереї, гравець отримає приз.

Щасливчик дня

Заробити промобали для їх обміну в вітрині промокодів Бетвіннер можна ще в акції "Щасливчик дня". На кону 500 промобалів. Щоб отримати їх, беттор повинен зробити ставку на мінімальну суму в 37 гривень з найменшим коефіцієнтом 1,8. Після цього беттор отримує купон, за яким розігруються промобали. Якщо в розіграші випадає цей же номер, то гравець отримує 500 балів, які можна згодом обміняти на фрібети в вітрині промокодів Бетвіннер.

Акція: "Четверг - множимо на 2"

Бонус Betwinner дістається клієнтам, які поповнили рахунок на мінімум 10 євро в четверг. На бонусний рахунок поступає така ж сума. Щоб отримати призові, потрібно виконати наступні умови:

Зробити ставки на 3 депозити;

Враховуються лише експреси з мінімум трьома подіями;

Мінімальний коефіцієнт події – 1,4;

Всі ставки потрібно зробити протягом доби.

На жаль, отриманий бонус не можна використовувати разом з іншими акціями. Повернені ставки не враховуються для ставки на бонус.

Висновки

Ми познайомилися з кращими бонусами Betwinner. Дізналися, як їх отримати та використати. Сподіваємося, що клієнти вже переконалися, наскільки акції корисні.