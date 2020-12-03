В яких ситуаціях потрібне дзеркало Мелбет. Наскільки надійними та безпечними є альтернативні сайти букмекера. Мобільне дзеркало Мелбет, бонуси, та фінансові операції

Про складнощі з доступом до сайтів деяких міжнародних букмекерів знають багато хто з бетторів. Клієнти букмекерської контори Мелбет іноді мають подібну проблему. Однак, вони активно використовують дзеркало Мелбет та інші інструменти обходу блокуваннь. У даній статті дізнаємося, як і де шукати дзеркальні копії офіційного сайту компанії. Дізнаємося, чи підходять дзеркала до мобільної версії сайту.

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Що таке робоче дзеркало Мелбет?

Новачки ще цікавляться, що таке дзеркало букмекерської контори Мелбет. Деякі побоюються сайтів з різними назвами, але ідентичним наповненням. Відразу скажемо, що перед нами точна копія основного інтернет ресурсу букмекера. Зовнішній вигляд і наповнення залишається тим же, змінюється лише назва. Ось ми перейшли на одну з дзеркальних копій, та бачимо абсолютно той же інтерфейс:

Як бачимо, навіть при дуже великому бажанні, не знайдемо жодної відмінності. Всі кнопки і розділи такі ж і знаходяться на звичних місцях. Кнопки реєстрації та входу у власний кабінет також знаходяться зверху.

Оскільки дзеркала Мелбет також блокуються, то замість них з'являються нові, що працюють до чергового блоку. Якщо знаходити і працювати з надійними джерелами дзеркал, то беттор завжди зможе своєчасно поповнити рахунок, створити заявку на виведення грошей і зробити ставку.

Чому блокується сайт Мелбет?

Досить часто це питання задають клієнти букмекерської контори Мелбет. Справа в тому, що у різних країнах свої закони щодо букмекерів. В одних країнах повна заборона на діяльність онлайн букмекерів, у інших – часткова. А є такі країни, в яких немає жодних обмежень для подібних компаній.

Якщо букмекер заборонений в країні, значить і сайт його, скоріше за все, буде блокуватися місцевим інтернет провайдером. Звісно, що це неприємна ситуація як для клієнтів, так і для оператора. Гідним рішенням і є альтернативні сайти. Тому і ми бачимо, як з’являються дзеркала Мелбет.

Для чого потрібне робоче дзеркало Мелбет?

Більш-менш досвідчені беттори добре знають, як швидко може перерватися зв'язок з власним кабінетом на сайті Мелбет. Звісно, що не хочеться втратити доступ до офіційного сайту Melbet, особливо під час заповнення ігрового купону або при виконанні фінансової операції. У подібних випадках і стане в нагоді дзеркало Мелбет.

Рекомендуємо тримати під рукою кілька таких копій сайту. Якщо у беттора буде надійне джерело посилань на дзеркала Мелбет, він забезпечить собі цілодобовий доступ до особистого кабінету. Якщо ж розраховувати тільки на основний сайт, проблем з доступом не уникнути.

Реєстрація на дзеркалі Мелбет

Щоб стати клієнтом букмекерської контори Мелбет, достатньо лише заповнити стандартну форму такого типу:

Як бачимо, доступно 4 варіанти реєстрації в Мелбет:

За номером телефону;

В 1 клік;

За електронною поштою;

Через соціальну мережу.

Звертаємо увагу на поле з промокодом Мелбет. Бажано заповнити його, ввівши правильний код. В майбутньому беттор отримає більше бонусів та зможе стати учасником будь яких акцій.

В 1 клік. Найпростіший спосіб реєстрації в Мелбет. Треба лише вказати країну проживання та обрати валюту для фінансових операцій. Також гравець обирає один з вітальних бонусів, або відмовляється від цієї пропозиції. Звісно, для нових гравців доступні промокоди Мелбет. Вони активуються саме під час створення власного кабінету. Після заповнення мінімальної кількості полів гравець зможе поповнити рахунок, та робити ставки.

За номером телефону. Майже той самий метод, тільки гравець вказує номер мобільного в першому полі. Інші поля ті самі – з промокодом Мелбет Україна та вітальним бонусом. Після створення заявки беттор отримує власний кабінет для авторизації на сайті оператора.

За електронною поштою. Цей спосіб реєстрації в Мелбет займає трохи більше часу. Але не так багато, як може здатися. Гравець вказує ім’я, місце проживання, електронну адресу. Після цього він отримує доступ до власного кабінету та ставок в онлайні.

Через соціальну мережу. Якщо людина має аккаунт в популярній соціальній мережі, вона зможе зареєструватися за допомогою однієї з них. Достатньо авторизуватися на сайті вибраної соцмережі та обрати потрібний варіант реєстрації на Мелбет. Буде створено власний кабінет для ставок онлайн.

Яким дзеркалам Мелбет можна довіряти?

Наскільки безпечно користуватися копіями сайту Мелбет? Якщо гравець буде користуватися надійними джерелами, то все буде добре. Де конкретно знайти надійне дзеркало Мелбет? Перш за все, це програма MELBET Access, яку можна завантажити з офіційного сайту букмекера (звичайно, коли той буде доступним):

Програма встановлюється на ПК беттора. Як тільки основний ресурс блокується, клієнт заходить в програму, та отримає посилання на дзеркальну копію сайту. Цей спосіб – один з найбільш надійних, але є й інші.

Зворотній зв'язок. На сайті букмекера Мелбет є електронна адреса. Напишіть листа, коли потрібно дзеркало, і протягом найближчих хвилин адміністратор відправить відповідь з посиланням.

Електронна адреса та телефон гарячої лінії. Просто запишіть контактні дані букмекера, коли його сайт буде доступним. Як знадобиться посилання на дзеркало, зверніться по одному з каналів, та отримаєте швидку відповідь.

Фінансові операції і бонуси

Поповнюють рахунок і знімають гроші учасники парі з тим же ступенем безпеки, що і на основному ресурсі. Якщо гравець отримав посилання від служби підтримки, він потрапляє рівно на той же сервер з тим же профілем. Якщо ж використовувати посилання на дзеркало Мелбет з невідомих або ненадійних джерел, то безпека фінансових операцій буде під дуже великим питанням.

Як робити ставки на спорт через дзеркало Мелбет?

Щоб поставити на одну або кілька позицій, клієнт букмекерської контори Мелбет клацає по коефіцієнтам, автоматично активується ігровий купон. Потім потрібно вказати суму у вибраній до цього валюті і вказати тип парі - ординар, експрес або систему. Тобто, зробити ті ж самі кроки, як і на офіційному сайті букмекера. Можна ще встановити галочку про згоду зі зміною коефіцієнтів. Після цього угоди будуть реєструватися навіть після зміни коефіцієнтів

Лайв ставки на альтернативному ресурсі Мелбет здійснюються в тому ж форматі, що і на основному ресурсі. Клієнти переходять в розділ Live, вибирають потрібні матчі в лінії. Можна в одному експресі об'єднувати передматчеві та лайв парі.

Бонуси на дзеркалі Мелбет

Багатьох гравців хвилює, чи зможуть вони отримати бонус на перший депозит на дзеркальній копії Мелбет. Одразу скажемо, що абсолютно всі бонуси Мелбет доступні на всіх альтернативних платформах букмекера. Не потрібно переживати за це. Підтвердженням є чисельні відгуки клієнтів Мелбет, які приймають активну участь в акціях компанії.

Мобільне дзеркало Мелбет

Багато бетторів користуються мобільною версією Мелбет. Правда, і його блокують провайдери. У таких випадках користувачі діють за аналогічними алгоритмами. Або пишуть лист в службу підтримки з проханням надати копію сайту. Або ж знаходять посилання в програмі.

Не завжди зручно користуватися мобільним сайтом. На даний момент більш актуальними є додатки Андроїд і IOS, які завантажуються прямо з сайту. Вони гарантують постійний доступ до власного кабінету.

Висновки

Які ж вигоди отримує клієнт Мелбет Україна, який користується дзеркалами? В першу чергу, у людини з'являється впевненість в тому, що він у будь-який час зробить ставку. Він вже не боїться раптових блокуваннь і складнощів з виконанням фінансових операцій. Все, що потрібно - мати гідне посилання на копію. Всі функції і можливості залишаються такими ж.

З мінусів дзеркала Мелбет відзначимо ризики, повязані з шахрайськими сайтами. Там під виглядом дзеркала Мелбет пропонуються сумнівні посилання. Беттори можуть розкрити особисті дані, які потрапляють шахраям. Вони можуть використовувати їх для входу у власний кабінет. Щоб уникнути подібних непорозумінь, рекомендуємо шукати посилання лише в джерелах, які ми представили вище.