 Огляд Parimatch: характеристика букмекера, | Betting | Champion.com.ua
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Огляд Parimatch: характеристика букмекера,

Сьогодні 19:41 86 0
В статі ви знайдете детальний огляд Parimatch с точки зору беттера. 
Огляд Parimatch: характеристика букмекера,
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Букмекерська контора Parimatch працює на ринку України вже 21 рік. У 1994 році під цим брендом діяла мережа салонів з ігровими автоматами та касами, які приймали ставки на спорт. На початку 2000-х компанія вийшла в онлайн-простір. Наразі це один із найбільших букмекерів України. З нашого огляду Parimatch ви дізнаєтесь про особливості компанії, її ключові переваги та недоліки, актуальні промокоди Парі-матч та бонусні пропозиції. Нагадуємо вам, що можливість робити ставки на спорт доступна лише повнолітнім особам. Задля того, щоб грати на майданчику БК Паріматч, потрібно зареєструвати обліковий запис, а також поповнити рахунок.

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Огляд Parimatch: особливості і коротка характеристика

Почнемо з того, що БК Паріматч – це офшорна компанія. Вона надає свої послуги відповідно до ліцензії, виданій на Кюрасао. Якщо ви граєте на такому майданчику, ви робите це на власний розсуд, гаранту безпеку у вигляді, наприклад, державної служби контролю, тут немає. Офіційний сайт Parimatch відкритий для користувачів з України, а ось, наприклад, у росіян можуть бути з цим проблеми. Скористайтеся дзеркалом Паріматч, щоб обійти блокування.

Наразі БК Паріматч – це одна із найбільших букмекерських контор на ринку країн СНД. Вона відкрита для користувачів як з України, так і з найближчого закордоння. Офіційний сайт Parimatch має англійську версію. На майданчику букмекера ви можете завантажити програмне забезпечення для ставок на спорт будь-де. Скористайтесь цим клієнтом для того, щоб обійти блокування сайту в Росії, це гарна альтернатива дзеркалу Паріматч.

Огляд лінії та умови ставок

Як і усі інші букмекери, Parimatch приймає ставки лише від повнолітніх осіб. Клієнт самостійно відповідає за збереження даних, зокрема логіну та паролю. Ведення декількох акаунтів на майданчику заборонено, як і спроба передати бонусні кошти. У 2011 році сайт БК був модернізований, Було покращено дизайн, користуватись ресурсом стало зручніше, якщо порівнювати його із старою версією Парі Матч.

Огляд Parimatch був би неповним без характеристики "кошику" спортивних подій букмекера. В цьому плані контора трохи відстає від лідерів сегменту. Лінії та ставки в Паріматч доступні по двох десятках напрямків, переважно це "гарячі" події міжнародного рівня. Смолл-маркетів на базі букмекера небагато. Окрім ставок на спорт, ви можете пограти також у відео-слоти, покер, рулетку, кено чи тото. Однак задля цього потрібно зареєструвати другий акаунт, відкривши доступ до іншого розділу офіційного сайту Parimatch. На майданчику є достатньо широкий розпис подій кіберспортивних дисциплін, часто ці позиції фігурують у різноманітних промо-акціях.

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Взаєморозрахунки із букмекером

Компанія Parimatch приймає платежі не тільки у гривні чи російських рублях, а також у євро та доларах. При реєстрації нового акаунту ви маєте обрати бажану валюту. Розмір мінімальної ставки на майданчику складає 20 рублів. Максимально можливий виграш становить 1 мільйон доларів. Рівень маржинального доходу на кожній позиції складає 5-6%. Це середній показник, як каже поверхневий аналіз ринку, його огляд. Parimatch працює за офшорною ліцензією, тож вам непотрібно платити податок. Однак це не стосується комісії самого букмекера.

Введення та виведення коштів здійснюється через особистий кабінет користувача на офіційному сайті Parimatch. Для взаєморозрахунків можна використовувати лише той рахунок, який був "прив’язаний" до вашого акаунту. Потрібно вписати номер "гаманця", після чого ваш фінансовий оператор отримає заявку. Її потрібно підтвердити в особистому кабінеті на майданчику банківського контрагента, або через інтернет, якщо мова йде про електронний гаманець.

Найчастіше користувачів цікавить, як поповнити Парі Матч через Приват24. Це не дуже складно. Потрібно увійти до Парі Матч, тобто на офіційну сторінку, обрати пункт "Введення та виведення", далі натиснути на опцію "Приват24", вписати суму та виставити рахунок. Оплатіть його у додатку, ось і все. Якщо цієї системи немає у переліку, спробуйте створити рахунок через карту VISA/MC. Поповнити рахунок Парі Матч в Україні також можна через декількох операторів стільникового зв’язку.

Огляд Parimatch: бонуси та цікаві пропозиції

Оскільки ця компанія надає послуги не лише у сфері беттінгу, а й в сегменті азартних ігор, заохочення на майданчику поділяються на дві категорії відповідно до розділу офіційного сайту. В рамках огляду Parimatch ми проаналізуємо лише ті бонуси та акції, що мають відношення до ставок на спорт. Проте майте на увазі, у вас є можливість отримати заохочення у випадку, якщо ви бажаєте пограти у відео-слоти чи покер на цьому ресурсі.

Вітальний бонус від Парі Матч нічим не відрізняється від того, що може запропонувати будь-який інший букмекер. Поповнивши свій рахунок хоча б на 100 рублів, тобто 33 гривні, ви отримаєте стільки ж на додатковий "гаманець". Щоб повністю відіграти гроші, отримані у вигляді заохочення, потрібно проставити всю суму цілком на парі типу "Ординар" із коефіцієнтом не менше ніж 1,5. Те, скільки разів, потрібно відіграти заохочення, визначає показник вейджеру.

Далі йде послуга Cash Out для перевірених клієнтів. Вона дозволяє провести розрахунок за ставкою до моменту, визначеного букмекером. Коефіцієнт по позиції, а також умови підрахунку залежать від типу парі, події, аналізу останніх даних, їх огляду. Parimatch залишає за собою право погодитись на те, щоб надати послугу клієнтові, чи ні.

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Реєстрація на майданчику

Перед тим, як ви зможете зробити свою першу ставку, потрібно зареєструвати акаунт та поповнити ігровий рахунок. Функцію створення облікового запису ви знайдете на головній сторінці офіційного сайту букмекера. Натисніть на велику жовту клавішу з надписом "Реєстрація", щоб перейти до процедури.

В анкеті потрібно обрати валюту, у якій ви будете вести взаєморозрахунки, а також вписати власний номер телефону. Далі ви маєте заповнити ще декілька пустих рядків, підтвердити надані дані та увійти в особистий кабінет.

Огляд Parimatch: що робити, якщо сайт заблокований?

В такому випадку просто знайдіть актуальне дзеркало Паріматч. Це копія офіційної сторінки букмекера зі збереженням доступу до всього контенту на сайті. Окрім цього, ви можете скористатись сервісами VPN, плагінами чи навіть браузерами із функцією анонімайзера.

Висновки

Міжнародна букмекерська контора Parimatch дійсно заслуговує на звання однієї із найбільших на ринку країн СНД. Якщо ви проживаєте в Росії, а також не хочете грати через підрозділ Парі Матч із ліцензією від ФСВП, тобто платити податок, переходьте на міжнародну версію. Також букмекер буде цікавий тим новачкам, які ще не визначились із стратегією ставок. Окремо варто зазначити розпис та велику кількість бонусів на позиції кіберспорту на цьому майданчику. Якщо вас цікавить ця галузь, Парі Матч для вас – це хороший вибір. Робіть ставки відповідно та не забувайте про можливість отримати бонуси.

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