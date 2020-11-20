 Букмекерська контора Фаворит: огляд | Betting | Champion.com.ua
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Букмекерська контора Фаворит: огляд

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Букмекерська контора Фаворит: огляд особливостей, бонусів, актуальних пропозицій
Букмекерська контора Фаворит: огляд

Букмекерська контора Фаворит заснована в Україні у 2014 році. Компанія надає послуги у сфері гемблінгу та беттінгу на підставі ліцензії Уряду Кюрасао. Також до цього бренду пряме відношення має контора Favbet, яка діє в Україні у якості «лотереї-тото». Ця контора «старіша», ніж основний ресурс, бренд зареєстрований у 1999 році. В Україні все ще можна знайти офлайн-салони компанії Favbet, де приймають ставки на спорт.

Обидві контори мають декілька дзеркал. Попри те, що цей бізнес є нелегальним в України, ви можете робити ставки із БК Фаворит, проте тільки в онлайн просторі. Букмекер надає декілька заохочень, завдяки яким ваш старт у сфері беттінгу буде максимально вигідним.

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Коротка характеристика контори

Букмекерська контора Фаворит займається лише ставками на спорт. Для того, щоб отримати доступ до азартних ігор, потрібно відкрити відповідну сторінку сайту, створити новий обліковий запис, заново поповнити рахунок. У цьому огляді БК Фаворит Спорт ми торкнемося лише парі, тобто основної діяльності підрозділу Favorit United, зареєстрованому у 2014 році. Інформації стосовно ставок у казино Фаворит тут не буде.

огляд фаворит спорт

На ринку беттінгу країн СНД Фаворит Спорт займає не надто високу позицію. Компанія відрізняється від конкурентів наявністю специфічних позицій у лінії. Тут, наприклад, ви можете зробити ставку на подію у вітчизняному шоу-бізнесі. Окрім цього, лінія букмекера охоплює усі класичні напрямки. Повний перелік складається із 25-30 позицій. Фаворит приймає ставки майже усіх видів, окрім парі на статистику. Ви можете побитись об заклад як у короткостроковому, так і у довгостроковому періоді.

Взаєморозрахунки із букмекерською конторою Фаворит

Для того, щоб поповнити рахунок в Favbet, а також вивести власні кошти, ви можете використовувати як гривні, так і євро чи долари. Мінімальна сума парі складає 2 гривні, проте така можливість з’являється нечасто. Максимальний коефіцієнт складає 1 тисячу пунктів. Кошти, отримані за рахунок бонусів та акцій від платформи, зараховуються на додатковий «гаманець» клієнта. Ви можете використовувати його для того, щоб оплатити вартість парі. Проте пам’ятайте про те, що у букмекерської контори Фаворит є перелік правил стосовно участі у промо-акціях.

Як поповнити рахунок та вивести гроші з Фаворит Спорт?

Після того, як ви зареєстрували новий обліковий запис, ви маєте поповнити рахунок, щоб отримати вітальне заохочення та почати гру на ставках. Стосовно цього, якщо ви маєте промокод Фаворит, обов’язково впишіть його при заповненні анкети. Тепер потрібно увійти у ваш особистий кабінет. Звідси ви можете зареєструвати заявку на вивід коштів, а також поповнити рахунок.

Переказ коштів на ваш ігровий «гаманець» можливе лише з того рахунку, який ви прив’язали до облікового запису. Він займає кілька секунд. Вивід коштів можливий лише при наявності у беттера суми у 2 євро чи її еквіваленту у національній валюті. Виконання заявки на виплату коштів від букмекерської контори Фаворит займає кілька днів. Ви також можете використовувати додаток Фаворит Спорт для ведення взаєморозрахунків, авторизації, ставок, тощо.

Бонуси від контори

Перелік промо-акцій від букмекера Favorit постійно оновлюється. Деяка частина пропозицій діє лише для казино Фаворит, проте і для ставок на спорт є безліч заохочень. Майте на увазі, при активації будь-якого бонусу від компанії ви автоматично приймаєте правила та умови надання цієї послуги. Букмекерська контора Фаворит залишає за собою право змінювати ці положення в односторонньому порядку.

Бонуси та акції Фаворит

Бонус за перший депозит

Як зрозуміло із назви цього заохочення, ви можете прийняти участь в акції, лише поповнивши свій рахунок на певну суму. Ви маєте переказати на свій ігровий «гаманець» не менше ніж 200 гривень одним платежем. Після цього ви отримаєте одразу три заохочення. Перше – це ставка без ризику на суму до 500 гривень. Тобто, якщо ви програєте, то отримаєте свої кошти назад. Щоб активувати це заохочення від букмекерської контори Фаворит, потрібно лише обрати опцію «Безризикова ставка» у вікні оформлення купону на парі.

Друге та трете заохочення – це 50% від суми поповнення на ставки у казино та на парі щодо подій у спорті. Тобто, поповнивши свій рахунок на 200 гривень, ви можете отримати ще два заохочення по 100. Ви маєте 10 діб на те, щоб відіграти обидва бонуси. Нагадуємо, для ставок у казино Фаворит потрібно перейти на інший розділ сайту букмекерської контори.

«Експрес дня»

В цьому випадку бетер може отримати додаткові 10% до суми виграшу, зробивши ставку за певними критеріями. Зараховуються лише парі типу «Експрес» із 3-5 подій, підготовлених букмекером. Ви знайдете їх серед «гарячих позицій» на офіційній сторінці Фаворит.

У тому випадку, якщо ваша ставка буде успішною, ви отримаєте додаткові 10% від суми виграшу на основний рахунок. Тобто вам навіть не потрібно відігравати це заохочення. Ви можете зробити парі на наступний «Експрес дня» після завершення попереднього.

«Прямуй за мрією»

Ця акція дає змогу беттерам виграти цінні подарунки. Головний приз – це автомобіль Jaguar E-Pace. Окрім цього, ви можете отримати ігрову консоль PS 5, швейцарський годинник, кілька сертифікатів на відпочинок, тощо. Щоб прийняти участь в акції, потрібно робити ставки та накопичувати бали. Не має значення, чи було ваше парі успішним. Ті беттери, на рахунку яких найбільше балів, потрапляють у гранд-фінал. До участі допускаються користувачі як казино, так і букмекерської контори Фаворит.

Фаворит программа Лояльности

Програма лояльності

Якщо користувач постійно робить ставки, він отримує можливість заробити додаткові заохочення. Потрапляючи у програму лояльності Favorit Клуб, ви накопичуєте певні бали. Їх можна використати для покупок у фірмовому магазині. Зокрема, тут продаються гаджети, аксесуари із символікою бренду, тощо. В клубі діють чотири рівні лояльності від новачка до клієнта зі статусом VIP. Щоб змінити свій «клас», потрібно накопичити певну кількість балів за ставки протягом 30 днів. Докладніше про програму лояльності Favorit Клуб можна дізнатись на офіційному сайті букмекера.

Висновки

Букмекерська контора Фаворит – це гарний вибір для новачка, який ще не певен, чи варто йому взагалі грати на ставках. Можливість укласти парі без ризику дає змогу зробити перші кроки у сфері беттінгу без витрат. Наявність додаткового контенту у вигляді лотерей та азартних ігор – ще одна перевага, адже в іншому розділі букмекера теж є певні бонуси. Проте пам’ятайте про те, що користувач має дотримуватись правил та умов надання заохочень. У випадку їх порушення, ви ризикуєте залишитись без свого акаунту та грошей на рахунку. Робіть ставки відповідно, дотримуйтесь правил та намагайтесь по максимуму використовувати бонусі від БК, тоді успішний результат стане лише питанням часу.

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