Міннесота перемогла Денвер у першому матчі плей-оф НБА ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 5 травня Міннесота перемогла Денвер у матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Міннесота виграла з рахунком 106:99. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник Міннесоти Антоні Рубен Едвардс, який набрав аж 43 очки.

Серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — другий раунд плей-оф

5 травня