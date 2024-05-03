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Лідер Кліпперс пропустить шостий матч плей-оф НБА проти Далласа

Сьогодні 12:38 88 0
Лідер Кліпперс пропустить шостий матч плей-оф НБА проти Далласа
#Кавай, #Кліпперс

Джерело - espn.com.

Лідер Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард не зіграє у шостому матчі плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Далласа.

Про це повідомляє ESPN.

Гравця виключили із заявки команди через запалення у правому коліні. Через ушкодження він не зіграв у двох попередніх матчах серії.

У поточному сезоні він в середньому за матч набирав 23,4 очка, 6,2 підбирання та 3,5 перехоплення.

Наразі Даллас лідирує у серії з Кліпперс — 3:2. Шостий поєдинок відбудеться 4 травня. Початок — о 04:30 за київським часом.

Напередодні Нью-Йорк здобув перемогу на виїзді в Філадельфії, а Індіана розгромила Мілвокі.

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