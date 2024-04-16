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07.04.2024 07:40 1123

Визначився тренер року за версією Асоціації тренерів НБА

Сьогодні 12:16 56 0
Визначився тренер року за версією Асоціації тренерів НБА
#Оклахома-Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Оклахоми-Сіті Тандер Марк Дайно став тренером року в НБА за версією Національної асоціації баскетбольних тренерів.

Голосування проводилось серед 30 головних тренерів ліги.

Керманич привів команду до першого посіву у Західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату із результатом 57-25.

Дейно очолив Оклахому влітку 2020 року. З 2014 по 2019 рік він тренував Оклахома Сіті-Блу з G-ліги.

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