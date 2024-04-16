Визначився тренер року за версією Асоціації тренерів НБА

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Оклахоми-Сіті Тандер Марк Дайно став тренером року в НБА за версією Національної асоціації баскетбольних тренерів.

Голосування проводилось серед 30 головних тренерів ліги.

Керманич привів команду до першого посіву у Західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату із результатом 57-25.

Mark Daigneault Named Michael H. Goldberg National Basketball Coaches Association Coach of the Year



🔗 | https://t.co/f8NRHi9Nks pic.twitter.com/sttsmwEgJz — OKC THUNDER (@okcthunder) April 15, 2024

Дейно очолив Оклахому влітку 2020 року. З 2014 по 2019 рік він тренував Оклахома Сіті-Блу з G-ліги.