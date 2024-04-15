Джерело - Чемпіон.

Українські баскетболістки Катерина Коваль та Дар'я Бірюк виступили в складі збірної світу на Nike Hoop Summit, який відбувся в Портленді, США.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Збірна світу зазнала поразки від команди США з рахунком 80:83. Коваль розпочала гру в стартовій п'ятірці та провела на майданчику 25 хвилин. За цей час українка набрала 12 очок, зробила 4 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення. Бірюк відіграла 4 хвилини та записала на свій рахунок 2 очки та 3 підбирання.

Зазначимо, що Nike Hoop Summit — це міжнародний баскетбольний турнір, що проводиться раз на рік і в якому представники США змагаються зі світовою збірною, що складається з міжнародних гравців.

Нагадаємо, що Катерина Коваль представляє шкільну команду Long Island Lutheran та є однією з найкращих випускниць шкіл цього року за багатьма рейтингами. Бірюк нещодавно допомогла своїй шкільній команді Webb School Athletics виграти турнір Середнього регіону Дивізіону II-AA штату Теннессі, а сама Дар'я здобула титул MVP турніру та увійшла до символічної збірної змагань.

Напередодні Михайлюк повторив особистий рекорд у матчі проти Вашингтона.