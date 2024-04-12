Михайлюк набрав 9 очок за Бостон, Сакраменто з Ленем програв Нью-Орлеану: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися п'ять матчів регулярного чемпіонату.

Зокрема Бостон Святослава Михайлюка, який достроково забезпечів собі перше місце у конференції, програв Нью-Йорку (109:118).

Український захисник набрав 9 очок (реалізував 3 із 4-х триочкових) і зробив по 2 підбирання та передачі за 12:47 на майданчику.

Сакраменто Олексія Леня уступив Нью-Орлеану (123:135). Центровий із України до 2 очок додав по 1 підбиранню та передачі за 11:22 на паркеті.

НБА — регулярний чемпіонат

12 квітня

Детройт — Чикаго 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)

Бостон — Нью-Йорк 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)

Юта — Х'юстон 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)

Портленд — Голден Стейт 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)

Сакраменто — Нью-Орлеан 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)