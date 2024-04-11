Колишнього гравця Лейкерс заарештували за звинуваченнями у зґвалтуванні

Джерело - Чемпіон.

Колишнього гравця Лейкерс Бена Маклемора заарештувала поліція.

Про це повідомляє courtsidebuzzig.

Маклемора арештували та помістили у в’язницю округу Клакамас за звинуваченнями у зґвалтуванні першого ступеня та інших сексуальних злочинах. Детальні подробиці наразі невідомі.

Цей сезон захисник розпочинав у складі грецького АЕКа, але потім перейшов до Бреогана. У чемпіонаті Іспанії він набирає 13,7 очка, 2,8 підбирання та 1,5 передачі.

На драфті НБА-2013 його обрали під №7. За кар’єру грав у складі Сакраменто, Мемфіса, Г’юстона, Лейкерс та Портленда. Загалом у лізі зіграв 556 матчів. Його показники: 9,0 очка + 2,3 підбирання + 1,0 передача за 22 хвилини на паркеті.