Михайлюк назвав причину, чому не переїхав у Грецію

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не захотів переходити у грецький Панатінаїкос через велике бажання залишитися в НБА.

Про це гравець Селтікс розповів у коментарі для грецького порталу SDNA.

“Я просто хотів залишитися в НБА. Так просто хотів залишитися. Я залишився в НБА, ось і все.

Це чудово, ми виграємо багато ігор, ми одна з найкращих команд в НБА, тому це чудовий досвід. Я хочу допомогти команді якомога більше, коли мені потрібно грати.

Мої задачі у Селтікс? Влучати вільні кидки, грати в обороні, бути стабільним і грати правильно”, – сказав Михайлюк.