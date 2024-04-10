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07.04.2024 07:40 922

Михайлюк назвав причину, чому не переїхав у Грецію

Сьогодні 22:00 107 0
Михайлюк назвав причину, чому не переїхав у Грецію
#Святослав Михайлюк

Джерело - SDNA.

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не захотів переходити у грецький Панатінаїкос через велике бажання залишитися в НБА.

Про це гравець Селтікс розповів у коментарі для грецького порталу SDNA.

“Я просто хотів залишитися в НБА. Так просто хотів залишитися. Я залишився в НБА, ось і все.

Це чудово, ми виграємо багато ігор, ми одна з найкращих команд в НБА, тому це чудовий досвід. Я хочу допомогти команді якомога більше, коли мені потрібно грати. 

Мої задачі у Селтікс?  Влучати вільні кидки, грати в обороні, бути стабільним і грати правильно”, – сказав Михайлюк.

Зазначимо, що в останньому матчі Бостон поступився Мілвокі (91:104). Святослав відіграв 7 хвилин. Українець набрав 5 очок, зробив 1 підбір і віддав 1 передачу.

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