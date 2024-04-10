Михайлюк назвав причину, чому не переїхав у Грецію

Джерело - SDNA.
Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не захотів переходити у грецький Панатінаїкос через велике бажання залишитися в НБА.
Про це гравець Селтікс розповів у коментарі для грецького порталу SDNA.
“Я просто хотів залишитися в НБА. Так просто хотів залишитися. Я залишився в НБА, ось і все.
Це чудово, ми виграємо багато ігор, ми одна з найкращих команд в НБА, тому це чудовий досвід. Я хочу допомогти команді якомога більше, коли мені потрібно грати.
Мої задачі у Селтікс? Влучати вільні кидки, грати в обороні, бути стабільним і грати правильно”, – сказав Михайлюк.
Зазначимо, що в останньому матчі Бостон поступився Мілвокі (91:104). Святослав відіграв 7 хвилин. Українець набрав 5 очок, зробив 1 підбір і віддав 1 передачу.