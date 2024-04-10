Наставник Голден Стейт – про рекорд НБА: Зіграли не так і добре, але закинули мільйон 3-очкових

Джерело - ESPN.

Колишній розігруючий НБА та діючий головний тренер Голден Стейт Стів Керр вважає, що його підопічні зіграли не достатньо добре, але реалізували багато триочкових у матчі з Лейкерс.

Про це він розповів журналістам ESPN.

"Зіграли не так і добре, але закинули мільйон 3-очкових. М'яч заходив у кільце, при цьому не скажу, що ми діяли акуратно та чітко. Було чимало володінь, коли нам не вистачало концентрації, коли ми були трохи роз'єднані. Але м'яч продовжував потрапляти у кошик. Реалізувати 63 відсотки через дугу – це шаленство", – сказав наставник "воїнів".

Баскетболісти "золотого штату" реалізували 26 триочкових за 63,4% влучності (26 із 41).

Уперше в історії НБА команді вдалося відправити у кошик 25 та більше дальніх кидків з реалізацією 60% і вище.

Огляд

Нагадаємо, одноклубник українця Святослава Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня.