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06.04.2024 12:08 1165

Наставник Голден Стейт – про рекорд НБА: Зіграли не так і добре, але закинули мільйон 3-очкових

Сьогодні 10:31 141 0
Наставник Голден Стейт – про рекорд НБА: Зіграли не так і добре, але закинули мільйон 3-очкових
#Стефен Каррі

Джерело - ESPN.

Колишній розігруючий НБА та діючий головний тренер Голден Стейт Стів Керр вважає, що його підопічні зіграли не достатньо добре, але реалізували багато триочкових у матчі з Лейкерс.

Про це він розповів журналістам ESPN.

"Зіграли не так і добре, але закинули мільйон 3-очкових. М'яч заходив у кільце, при цьому не скажу, що ми діяли акуратно та чітко. Було чимало володінь, коли нам не вистачало концентрації, коли ми були трохи роз'єднані. Але м'яч продовжував потрапляти у кошик.

Реалізувати 63 відсотки через дугу – це шаленство", – сказав наставник "воїнів".

Баскетболісти "золотого штату" реалізували 26 триочкових за 63,4% влучності (26 із 41).

Уперше в історії НБА команді вдалося відправити у кошик 25 та більше дальніх кидків з реалізацією 60% і вище.

Огляд

Нагадаємо, одноклубник українця Святослава Михайлюка названий НБА кращим гравцем минулого тижня.

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