Бостон Михайлюка мінімально переміг Сакраменто Леня: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

6 квітня відбулися 12 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Сакраменто з Олексієм Ленем мінімально поступилося Бостону, за який виступає Святослав Михайлюк.

НБА - Регулярний чемпіонат

6 квітня

Вашингтон - Портленд 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

Індіана - Оклахома-Сіті 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

Шарлот - Орландо 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

Бостон - Сакраменто 101:100 (27:15, 27:35, 39:22, 17:28)

Мемфіс - Детройт 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

Мілуокі - Торонто 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

Нью-Орлеан - Сан-Антоніо 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

Х'юстон - Маямі 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

Чикаго - Нью-Йорк 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

Даллас - Голден Стейт 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

Фінікс - Міннесота 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

Кліпперс - Юта 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)