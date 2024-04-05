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Харден повторив історичне досягнення Джеймса та Робертсона в НБА

Сьогодні 16:50 131 0
Харден повторив історичне досягнення Джеймса та Робертсона в НБА
#NBA, #Харден

Джерело - Чемпіон.

Захисник Кліпперс Джеймс Харден набрав 20 очок і 8 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Наггетс (102:100), що дозволило йому увійти в історію НБА.

Баскетболіст став четвертим гравцем за всі часи ліги який має на рахунку як мінімум 25 000 очок, 7 000 передач і 6 000 підбирань в кар'єрі. За цим показником баскетболіст приєднався до Леброна Джеймса, Оскара Робертсона і Рассела Вестбрука.

Зазначимо, що Харден виступає в НБА з 2009 року. До клубу з Лос-Анджелесу гравець перейшов влітку 2023 року.

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