Захисник Кліпперс Джеймс Харден набрав 20 очок і 8 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Наггетс (102:100), що дозволило йому увійти в історію НБА.

Баскетболіст став четвертим гравцем за всі часи ліги який має на рахунку як мінімум 25 000 очок, 7 000 передач і 6 000 підбирань в кар'єрі. За цим показником баскетболіст приєднався до Леброна Джеймса, Оскара Робертсона і Рассела Вестбрука.

