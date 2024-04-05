Сакраменто з Ленем поступилось Нью-Йорку: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 5 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Зокрема, Сакраменкто з Олексієм Ленем у складі поступився Нью-Йорку. Українець провів на майданчику 11 хвилин, за які встиг набрати 2 очки, 1 підбирання та віддав 2 передачі.
НБА - Регулярний чемпіонат
5 квітня
Даллас - Атланта 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)
Маямі - Філадельфія 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)
Нью-Йорк - Сакраменто 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)
Г'юстон - Голден Стейт 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)
Кліпперс - Денвер 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)
Раніше ми писали, що Бостон вийшов до плей-оф і вже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА.