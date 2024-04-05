Сакраменто з Ленем поступилось Нью-Йорку: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 5 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Сакраменкто з Олексієм Ленем у складі поступився Нью-Йорку. Українець провів на майданчику 11 хвилин, за які встиг набрати 2 очки, 1 підбирання та віддав 2 передачі.

НБА - Регулярний чемпіонат

5 квітня

Даллас - Атланта 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

Маямі - Філадельфія 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

Нью-Йорк - Сакраменто 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

Г'юстон - Голден Стейт 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

Кліпперс - Денвер 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)

Раніше ми писали, що Бостон вийшов до плей-оф і вже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА.